Suspeita de espionagem pode banir software chinês de carros nos EUA; entenda

Combinada com o esforço do Congresso americano para forçar o TikTok a cortar seus laços com seus proprietários chineses, a iniciativa é um acréscimo importante aos esforços do governo para vedar o que ele considera como grandes vulnerabilidades cibernéticas para os Estados Unidos. Mas o esforço, na verdade, começou a derrubar uma cortina de ferro digital entre as duas maiores economias do mundo, que há apenas duas décadas estavam declarando que a internet os uniria.

Ao anunciar a medida, as autoridades do governo disseram que as preocupações com a segurança nacional, e não com a política, levaram o Departamento de Comércio a propor a proibição, que, segundo essas pessoas, provavelmente se tornará uma regra permanente antes que o presidente Joe Biden deixe o cargo, em 20 de janeiro. Este ano, Biden anunciou tarifas de 100% sobre os veículos elétricos chineses, dizendo que eles eram altamente subsidiados na China. O anúncio foi surpreendente porque esses carros mal haviam começado a entrar no mercado dos EUA - e Biden explicitamente apresentou a medida como uma forma de manter os empregos nos Estados Unidos.