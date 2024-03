Para Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, agenda de reformas microeconômicas da Fazenda ajuda a reforçar a segurança jurídica do País. Foto: Egberto Nogueira

Confira a seguir os principais trechos da entrevista.

As projeções e o plano do banco no médio prazo consideram que a taxa de juros da economia estará em um ou dois dígitos?

Debatendo com nossos economistas, olho para o Brasil com taxas de um dígito. A perspectiva deste ano depende muito do que acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos.

Como o sr. vê a política econômica do governo até aqui e o que o sr. espera para este ano?

Nossa visão é positiva. Na semana passada, vimos o FMI e o governo americano chancelando a posição diferenciada do Brasil em relação ao mundo. Estamos crescendo, a inflação está em queda, o juro também. Temos a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Continuamos atraindo investimentos externos e nossa balança comercial é uma fortaleza. A política econômica é sensata do ponto de vista de encaminhamento político das medidas e robusta no que se refere às propostas, principalmente fiscais e microeconômicas. O governo conseguiu, queira ou não, aumentar a arrecadação, e eu acho que tem algumas oportunidades sem aumentar a carga tributária.

Como fazer isso?

Tem um desafio da política fiscal que não é desse governo, é estrutural. Mas eu acho que ganhamos consciência. A questão fiscal é o desafio que se coloca na mesa, principalmente de 2026 para a frente. Meu olhar é para cinco anos. É um olhar otimista e com algumas crenças. Quando me refiro à consciência, refiro-me à crença da população contra a inflação. A crença de que a inflação é um duro pedágio para todos, especialmente para a população de menor renda e que toda a população repudia ou repudiará qualquer desvio mais significativo em nossa inflação. Esse comportamento é determinante numa sociedade que quer desenvolvimento e aumento de renda. Já temos gerações que não conhecem aquelas taxas de inflação passadas. Mas levando-se em conta o curto prazo, é preciso ressaltar mais uma vez que a política fiscal é chave para crescimento, inflação e taxa de juros – ou seja, o equilíbrio das contas públicas.

Temos uma política monetária eficiente que derrubou a inflação; mas, como falei, o aspecto fiscal é um desafio que temos de acompanhar sempre. Temos hoje um dos menores diferenciais de taxas de juros entre Brasil e EUA, então a equação não é simples. Nossos economistas consideram que as políticas fiscal e monetária serão eficientes e que conseguiremos chegar em cinco anos nesse cenário de taxa de juros nessa banda (intervalo) entre 7 e 9%. Com 8% no meio da banda, considerando inflação entre 3 e 4%, e uma taxa real (acima da inflação) de 4%.

Neste ano, o déficit zero é possível?

Parece que está sob controle, nossos economistas dizem que é factível. Tem desafios, mas se não der para ser zero, não é algo que o mercado vá penalizar este ano.

Quais suas expectativas sobre a reforma tributária sobre o consumo e sobre a renda?