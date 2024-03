THE NEW YORK TIMES - O magnata da mídia Rupert Murdoch, de 92 anos, vai se casar pela quinta vez. A noiva é sua namorada, Elena Zhukova, uma bióloga molecular aposentada de 67 anos, com quem o empresário começou a namorar no ano passado, durante o verão do hemisfério Norte (inverno no Brasil).

O escritório de Murdoch confirmou ao The New York Times na quinta-feira, 8, que ele planejava se casar com Elena. Um representante também disse ao veículo que os convites para o casamento já foram enviados. O evento, marcado para junho, será realizado no vinhedo Moraga, propriedade de Murdoch na Califórnia.

PUBLICIDADE Murdoch conheceu Elena Zhukova por meio de sua terceira esposa, Wendi Deng, informou o Daily Mail em agosto do ano passado, quando deu a notícia do relacionamento. Ela se destacou como bióloga molecular estudando diabetes, inclusive na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Tendo vindo de Moscou para os Estados Unidos por volta do final da União Soviética, o ex-marido de Elena, Alexander Zhukov, se tornou um investidor bilionário em energia (ele agora reside em Londres como cidadão britânico). Sua filha, Dasha Zhukova, é uma proeminente filantropa, empreendedora e patrona das artes que, até 2017, foi casada com o oligarca russo Roman Abramovich.

A confusa jornada romântica de Murdoch até um quinto casamento frequentemente fez dele o foco da indústria de fofocas dos tabloides que ele ajudou a criar. Depois de se divorciar de Jerry Hall, modelo e ex-esposa de Mick Jagger, no verão de 2022, ele ficou noivo de Ann Lesley Smith, uma higienista dental aposentada, na primavera de 2023. Ele rompeu abruptamente o noivado, no entanto, depois de cerca de duas semanas.

O magnata da mídia Rupert Murdoch, que vai se casar pela quinta vez, aos 92 anos. Foto: Mike Segar/ Reuters

Murdoch anunciou em setembro de 2023 que estava se aposentando do comando da Fox e da News Corp., mantendo um papel emérito enquanto seu filho Lachlan assumia a responsabilidade pelo conglomerado. É pouco provável que o casamento de Murdoch afete o futuro da empresa, que é efetivamente controlada por meio de um fundo familiar cujas ações pertencem a ele e aos seus quatro filhos mais velhos – um com a sua primeira esposa, Patricia Booker, os outros três com a sua segunda esposa, Anna Murdoch Mann.