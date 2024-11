Qual a diferença entre samambaia, renda portuguesa e renda francesa?

No mundo da jardinagem, a coloquialidade dos nomes pode causar confusão em alguns pais de planta. Entretanto, para que a manutenção seja realizada de maneira objetiva, é imprescindível saber exatamente o nome do espécime com o qual estamos lidando. Entenda a diferença entre as samambaias, a renda portuguesa e a renda francesa.

Em muitos lares, a samambaia já é um exemplar presente. Mas é preciso saber que o nome é, na verdade, uma categoria de plantas que engloba diversas espécies. Tanto a renda portuguesa quanto a francesa se enquadram na família das samambaias. Há algumas diferenças visíveis entre ambas, que podem ser observadas na folhagem. A versão "portuguesa" tem ramos mais espaçados e finos, enquanto a renda francesa apresenta ramos maiores e mais densos.

Samambaias do tipo renda portuguesa e renda francesa, respectivamente Foto: @lucianoreisborges e @kokesampa via Instagram

Além dos exemplares já citados, as samambaias contam com diversas outras espécies, como a samambaia americana e a avenca, que também são comuns. Confira outras variedades de samambaias aqui.

Quais os cuidados com as samambaias?

Mesmo que as espécies variem, grande parte dos cuidados é parecida: são plantas que não suportam muito sol direto, tendo preferência por uma iluminação de cerca de 4h por dia. Gostam de água e suportam regas três vezes na semana, a depender de quão úmido está o substrato.

Atenção: precisa haver um cuidado especial com pragas e com folhas amareladas, que indicam excesso de água. Quando a folhagem tiver a aparência marrom, preste atenção à iluminação, porque o sintoma pode indicar queimaduras de sol.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.