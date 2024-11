Planta em banheiro: Pode ter? Quais são as melhores? Veja cuidados e dicas de especialista

É sempre bom trazer a natureza para dentro de casa em diversos ambientes. Com as hortas ganhando espaço em jardins e cozinhas e as samambaias e zamioculcas na sala, muitos pais de planta ficam em dúvida sobre quais plantas colocar no banheiro e como cuidar delas. O cômodo - úmido e, muitas vezes, com pouca ventilação ou iluminação natural - é sempre um desafio.

A especialista Letícia da Silva Balbueno, proprietária da Vibra Plants, empresa de cursos, manutenção e consultoria em jardinagem, fala a seguir sobre o que é essencial quando o assunto é jardinagem em banheiros.

Zamioculcas, aglaonemas e jiboias são de fácil adaptação para o ambiente Foto: photosbysabkapl/Adobe Stock

É possível ter plantas em banheiros?

Se você pensa em ter plantas no ambiente, é necessário se atentar para alguns passos. O local precisa ter uma boa iluminação natural: não deixe os exemplares em lavabos sem janelas ou banheiros escuros. Se o cômodo não tiver claridade, o melhor é optar por plantas secas ou artificiais. Sobre a escolha das espécies, o melhor é optar pelas que não são exigentes com a luz. Nunca escolha plantas de sol direto ou que tenham folhas "peludinhas" ou aveludadas. Esse tipo de folhagem pode apresentar problemas com a umidade e acabar desenvolvendo fungos.

Cuidados com o sol e a iluminação

Por falar em iluminação, um erro muito comum é pensar que, pela planta não receber sol suficiente no ambiente, o correto é colocá-la ao sol direto de vez em quando. A prática, porém, pode causar queimaduras nas folhas. Caso você deseje fazer a transição do exemplar para um ambiente iluminado, é preciso “rustificar a planta”.

Letícia explica o processo: “Apresente [a planta] ao sol aos poucos para que não se queime e volte a receber a luz adequada. Esse movimento torna inviável o cultivo de uma planta em um lavabo sem luz natural”.

Outra opção é fazer a rotação entre duas plantas, que podem ser trocadas semanalmente. Mas ela alerta que “esquecer” de fazer a rotação pode deixar a espécie “extremamente debilitada e difícil de recuperar”.

Cuidados com a rega

Por ser um ambiente com muita umidade, as regas também devem ser um ponto de atenção. Certifique-se de que o solo está completamente seco antes de colocar água, e mantenha a planta em um vaso com solo muito drenável. Essa é a melhor maneira de evitar o apodrecimento das raízes.

Quais plantas colocar no banheiro?

Espécies originárias de ambientes como florestas úmidas são a melhor pedida. As zamioculcas, filodendros, bambus-da-sorte, samambaias, marantas e aglaonemas se adaptam bem a banheiros e locais com suas características.

Ambientes úmidos como os banheiros são bons para espécies típicas de florestas tropicais. Entretanto, deve haver sempre iluminação natural Foto: @movel5 via Instagram

Cultivo em água

Para evitar o apodrecimento das raízes ou outros problemas relacionados à umidade, é possível cultivar algumas espécies diretamente na água, que deve ser trocada semanalmente.

A especialista indica a jiboia e a espada de São Jorge e explica: Jiboias: Corte um galho e deposite dentro de um vidro com água. Adicione uma colher de chá de água sanitária para impedir a proliferação de mosquito da dengue. As raízes irão se desenvolver de onde saem as folhas, então é importante remover uma folha do galho e manter essa parte submersa. Conheça 5 tipos de jiboia

Corte um galho e deposite dentro de um vidro com água. Adicione uma colher de chá de água sanitária para impedir a proliferação de mosquito da dengue. As raízes irão se desenvolver de onde saem as folhas, então é importante remover uma folha do galho e manter essa parte submersa. Conheça 5 tipos de jiboia Espadas de São Jorge: Corte com uma tesoura próximo da terra e deposite as folhas em um vidro com uma quantidade de cerca de três centímetros de água, cobrindo o corte. As raízes crescerão a partir do corte feito. Veja 6 tipos de espada de São Jorge - de mini à exótica Saiba também 6 plantas que podem ser cultivadas em água

Como plantar zamioculca em água É possível ter suculentas ou cactos no banheiro? Para a consultora, cactos e suculentas não são indicados. Por serem plantas de ambientes desérticos, elas se desenvolvem melhor com baixa umidade e muito sol direto.

“A maioria das espécies de cactos e suculentas precisa de no mínimo 4h de sol tocando diretamente nas folhas para se desenvolverem bem. Tentar cultivar cactos e suculentas em banheiros vai resultar em plantas estioladas (crescendo finas e fracas buscando luz) e com alta chance de desenvolverem fungos e apodrecimento de raiz”, completa Letícia.

Plantas secas como lavanda e eucalipto são ótimas para ambientes como o banheiro Foto: Olga Yastremska, New Africa/Adobe Stock

Para quem prefere a praticidade de plantas secas, Letícia tranquiliza. “Utilizar plantas secas é a melhor escolha para ambientes com claridade baixa, principalmente em lavabos, pois não tem tanta umidade”.

Ela dá exemplos: “A lavanda seca pode ser utilizada, assim como o eucalipto, que pode ser colocado próximo ao chuveiro, trazendo um aroma agradável no momento do banho”.

Outros exemplos de plantas desidratadas são a sempre-viva, a craspedia, o capim dos pampas e até buquês de flores secas.

Entretanto, é preciso se atentar ao fato de que as plantas aromáticas vivas, por serem consideradas ervas, normalmente não são indicadas, pela falta de iluminação necessária.

