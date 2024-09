Qual é o significado do bambu-da-sorte?

Para quem busca uma planta que não exige muita manutenção, o bambu-da-sorte é uma ótima escolha. Tido como nobre e sagrado em algumas culturas, é considerado um amuleto de sorte, como o próprio nome indica, e resiliência.

Bambu-da-sorte: boa opção para quem procura uma planta de manutenção pouco trabalhosa. Foto: ML Harris/Adobe Stock

PUBLICIDADE O bambu-da-sorte remete à união entre os elementos água e madeira, sendo portanto uma boa fonte de energia para os ambientes. Clique aqui e saiba qual a melhor forma de plantio. De acordo com o Feng Shui, prática milenar chinesa, trata-se de uma planta que remete também à fortuna, prosperidade e longevidade.

Seus significados variam de acordo com o número de hastes do exemplar, que pode ser apenas um ou chegar até dezenas. O bambu com três hastes é o tipo mais oferecido como presente, pois simboliza muita felicidade e sucesso profissional, além de riqueza.

O cultivo do bambu-da-sorte é fácil, e requer manutenção periódica básica. Clique aqui para ler mais sobre os cuidados com a planta.