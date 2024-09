Como cuidar de arruda? Pode deixar no sol? Quantas vezes regar?

Conhecida por “espantar as energias negativas”, a arruda doméstica é um pequeno arbusto com folhas carnudas e flores pequenas e amarelas, muito comum nos jardins e pomares brasileiros. Com suas diversas propriedades medicinais e um grande significado espiritual, ela vem do grego Rute, que significa “salvador”, por conta de seu poder curativo.

A planta pode ser usada como um todo e em diversas preparações, que possuem efeitos diversos: é indicada para nevralgias, reumatismo, gota, como vermicida, estimulante, repelente, sudorífico, anti-inflamatório e analgésico. Entretanto, ela também possui propriedades que ajudam a regular a menstruação, devendo ser evitada por gestantes.

A arruda afasta a inveja e o mau-olhado Foto: wiha3/Adobe Stock

Como cuidar da arruda em vaso?

PUBLICIDADE A arruda pode ser cultivada tanto na terra quanto em pequenos vasos, mas é necessária sempre a manta de drenagem, aliada de um substrato que contenha argila expandida e pedras. Quanto ao substrato, também é necessária a presença de matéria orgânica, especialmente se a planta estiver em um vaso, porque não poderá extrair os nutrientes do solo. A adubação periódica também deve ser realizada, entre um período de no máximo 60 dias.

Para não prejudicar a planta, a retirada das folhas para o uso deve ser feita antes da floração, cerca de quatro meses após o plantio. Seque as folhas em um local ventilado e utilize-as em chás e infusões.

Qual o melhor lugar para deixar a arruda?

A arruda é uma planta de sol pleno, ou seja, ela precisa de no mínimo 6 a 8h de sol direto por dia. O melhor lugar para deixar o espécime é, portanto, no sol.

Com relação aos vasos, os exemplares de arruda variam em tamanho, mas não ultrapassam 1,5 metro de altura, quando adultas. Por isso, não é necessário muitas trocas de vaso.

Quantas vezes devo molhar a arruda?

Quanto à rega, utilizar fórmulas pode estragar a sua planta. Entretanto, antes que as raízes vinguem, é necessário molhar diariamente. Após o período inicial de enraizamento da arruda, a rega deve ser feita apenas quando o solo estiver seco, para evitar a proliferação de fungos e o apodrecimento das raízes.

Pode deixar a arruda no sol?

A arruda é feita para ficar entre 6h a 8h no sol, por ser uma planta de sol pleno. Ela necessita de iluminação diária, fator indispensável para o crescimento da planta.

Qual o significado espiritual da arruda?

A arruda possui um grande significado espiritual de limpeza e remoção de energias negativas. A espécie também é uma proteção contra a inveja, o azar e o mau-olhado. O banho de arruda também pode afastar os maus pensamentos.

Estagiária sob supervisão de Charlise Morais