As máquinas de lavar louça podem economizar tempo, energia e esforço – e deixar xícaras, pratos e tigelas brilhando de tão limpos. Mas, em troca, elas precisam de um pouco de amor e cuidado para continuar fazendo o trabalho de forma eficaz.

“A maioria de nós não pensa em limpar a máquina de lavar louça”, diz Marilee Nelson, especialista em limpeza e consultora ambiental em Hunt, Texas. É um erro. Se você não fizer uma limpeza regularmente, restos de comida, sujeira e resíduos de detergente podem se acumular dentro da máquina, comprometendo sua capacidade de limpar pratos. Isso também pode levar ao crescimento de mofo, bolor e bactérias, além de um odor desagradável, dizem os especialistas.

Restos de comida ou sujeitas podem comprometer o funcionamento da sua máquina de lavar louça. Foto: wertinio/Adobe Stock

Além disso, “a máquina de lavar louça suja usa mais energia para lavar a louça, o que aumenta suas contas”, diz Rhonda Wilson, a líder de qualidade de limpeza da FreshSpace Cleaning, em Louisville. E se você deixar que ela fique – e continue – muito suja, você corre o risco de danificar o eletrodoméstico, ter de pagar por reparos caros e/ou encurtar a vida útil da máquina.

Com que frequência você deve limpar a máquina de lavar louça?

A resposta depende da frequência com que você a usa, diz Kristin DiNicolantonio, diretora de comunicações do American Cleaning Institute, em D.C. "Geralmente, você deve limpar a máquina de lavar louça uma vez por mês para evitar o acúmulo de partículas de alimentos, minerais e detergente, o que pode deixar sua máquina menos eficaz". Mas se você liga a máquina de lavar louça quase todos os dias e deixa restos de comida na louça quando a carrega, talvez seja necessário limpá-la a cada duas semanas. O mesmo vale se você tem água dura [com alto teor de minerais], diz Nelson.

Limpe a máquina de lavar louça de dentro para fora

Comece removendo todos os pratos e talheres, bem como as prateleiras e bandejas da máquina de lavar louça. Em seguida, procure e limpe partículas de comida ou detritos na parte inferior da máquina e ao redor das bordas da porta.

“Levante o filtro, [que] geralmente fica no fundo da máquina de lavar louça, e enxágue-o em água morna para remover quaisquer resíduos”, diz Marla Mock, presidente da Molly Maid, uma franquia de limpeza residencial com sede em Irving, Texas. Se você não sabe onde está o filtro, verifique o manual do aparelho.

Mergulhe o filtro em uma solução de água morna e um pouco de detergente ou vinagre branco por cerca de 15 minutos. Verifique o manual para ter certeza de que não há problema em usar vinagre para limpar a máquina de lavar louça: “Algumas marcas não querem que você faça isso”, diz Nelson.

Depois de deixar o filtro de molho, use uma escova macia para esfregar suavemente qualquer sujeira grudada, diz Nelson, que também é cofundadora dos produtos de limpeza Branch Basics. Em seguida, enxágue o filtro em água morna corrente. Lembre-se: “O filtro provavelmente vai ser a parte mais suja”, diz Nelson.

Limpar o filtro é parte importante da manutenção da máquina de lavar louça. Foto: Tomasz Zajda/Adobe Stock

Remova os braços pulverizadores e use um palito de dente para desalojar quaisquer partículas de alimentos que estejam presas nos furos, diz Mock. Em seguida, “mergulhe os braços pulverizadores em uma solução de água morna e vinagre por 15 minutos para dissolver quaisquer depósitos minerais”. Mais uma vez, verifique o manual para ter certeza de que não há problema em usar vinagre nas peças. Após a imersão, enxágue os braços pulverizadores com água limpa, seque-os com uma toalha e coloque-os de lado.

(Dica boa: se você estiver com medo de não conseguir remontar sua máquina de lavar louça depois de limpar os vários itens, “peça para alguém filmar você removendo as peças, para que você possa colocá-las de volta corretamente”, diz Nelson.)

Enquanto isso, limpe todo o interior da máquina de lavar louça – incluindo as paredes, a parte interna da porta e a área de drenagem – com um pano úmido embebido em água morna e um pouco de detergente ou vinagre branco (se for seguro usar vinagre com seu modelo).

“Para manchas ou gordura persistentes, use uma pasta feita de bicarbonato de sódio e água, aplique nas áreas afetadas e deixe descansar por alguns minutos antes de limpar”, diz Mock. “Preste atenção aos cantos e bordas onde resíduos podem se acumular”. Não se esqueça da junta de borracha ou vedação na parte interna da porta. Use água quente com sabão e um pano de microfibra, uma escova de limpeza pequena ou uma escova de dentes para esfregar a sujeira, diz Nelson. Em seguida, limpe com uma esponja limpa e água morna e seque com uma toalha limpa. Isso vai eliminar os criadouros de mofo e bactérias. Use uma esponja ou escova macia para limpar as prateleiras e as bandejas de talheres em água morna e sabão, diz Mock. Em seguida, enxágue-as com água morna e seque-as com uma toalha limpa.

Coloque todas as peças recém-limpas de volta na máquina e “execute um ciclo longo e quente com uma tigela de vinagre branco destilado na prateleira superior da máquina”, diz Nelson. Depois disso, execute um ciclo vazio, usando a configuração de água mais quente possível. É um golpe duplo para concluir o processo de limpeza e desodorização.

