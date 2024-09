Quem é Vanessa Carvalho, ex participante de ‘Casamento às Cegas’ confirmada em ‘A Fazenda 2024′

Ela é uma atriz que ganhou destaque ao participar do reality show Casamento às Cegas, da Netflix, onde seu carisma e personalidade a tornaram uma figura comentada nas redes sociais. A presença de Vanessa no programa gerou ainda mais repercussão, pois muitos internautas a apontaram como o motivo da separação entre o casal Key Alves e Gustavo Benedeti.

Além dos 20 participantes principais, chamados de “peões”, a nova edição de A Fazenda também contará com o Paiol (confira a lista de participantes), uma dinâmica especial onde oito competidores disputam uma vaga oficial no programa. O Paiol é comparado à Casa de Vidro do Big Brother Brasil e, assim como no BBB, quatro desses candidatos terão a chance de entrar na competição principal. No final, o vencedor de A Fazenda 16 levará para casa um prêmio de R$ 2 milhões.