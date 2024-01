BBB 24: Neymar comenta vídeo de sister do ‘Puxadinho’ que diz que teve investidas do jogador; veja

Neste domingo, 7, o Fantástico apresentou os 13 competidores do Puxadinho, grupo que disputa uma vaga no BBB 24. Uma participante, em especial, ganhou a torcida de Neymar, atleta pelo Al-Hilal: a modelo Carolina.

Carolina declarou que já ficou com diversos nomes do esporte: o surfista Gabriel Medina e os jogadores Éder Militão e Gabigol. Ela ainda disse que já teve investidas de Neymar, mas nunca chegou a beijar o atleta. “Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei”, afirmou a modelo, que contou trocar mensagens com o jogador.

Neymar comenta vídeo de participante do 'Puxadinho' do BBB 24. Foto: Nelson Almeida/AFP e Reprodução de vídeo/Rede Globo

Nas redes sociais, Neymar confirmou a relação próxima entre os dois. O atleta usou o Instagram para deixar um comentário no vídeo de apresentação de Carolina, feito no perfil pessoal da modelo. “Boa sorte”, escreveu o jogador em uma publicação acompanhada de emojis de palminhas.

Neymar comenta vídeo de participante do 'Puxadinho' do BBB 24. Foto: @neymarjr via Instagram

Carolina ainda não está oficialmente confirmada no elenco do reality. Nesta segunda, 8, dia de estreia do programa, o público deve escolher um homem e uma mulher dos 13 participantes do Puxadinho para disputar o prêmio final. No mesmo dia, os próprios competidores da atração terão de escolher mais 6 nomes em uma dinâmica ao vivo.