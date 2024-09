O Flamengo tenta amenizar a crise após a eliminação para o Peñarol na Copa Libertadores da América. Neste domingo, 29, o time do técnico Tite volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, pela vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre às 20 horas (de Brasília), no estádio do Maracanã.

O técnico Tite tem visto a pressão dentro do clube aumentar. Apoiadores do presidente Rodolfo Landim e conselheiros defendem uma troca na comissão técnica antes do início das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Um tropeço diante do Athletico-PR neste domingo pode deixar a situação do treinador no clube insustentável.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no Maracanã Foto: Divulgação

O Flamengo não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro. Caso não derrote o Athletico-PR neste domingo, a equipe carioca pode perder o seu lugar no G-4. Alguns jogadores mais desgastados podem ser preservados do compromisso deste final de semana, já que na próxima quarta-feira (2) o Flamengo encara o Corinthians, pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil.

PUBLICIDADE O Athletico-PR também vive um momento conturbado na temporada. Na última quinta-feira, o time paranaense foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana, pelo Racing, da Argentina. No Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR vive um jejum de sete jogos sem vencer e se aproxima da zona de rebaixamento. Para o duelo contra o Flamengo neste domingo no Maracanã, o técnico Lucho González não poderá contar com o volante Gabriel, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Christian e Praxedes disputam a posição no meio-campo da equipe.

FLAMENGO X ATHLETICO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data : 29/09/2024.

: 29/09/2024. Horário: 20h (de Brasília).

20h (de Brasília). Local: Estádio do Maracanã.

ONDE ASSISTIR A FLAMENGO X ATHLETICO-PR AO VIVO PELO BRASILEIRÃO

SporTV e Premiere

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Flamengo: Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves; Plata e Gabigol. Técnico: Tite.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

Athletico-PR: Mycael; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian (Praxedes) e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo). Técnico: Lucho González.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E ATHLETICO-PR