Galvão Bueno comenta vitória do Brasil sobre a Inglaterra: ‘Um espetáculo? Não, mas foi importante’

Galvão Bueno acompanhou in loco a vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra, por 1 a 0, neste sábado, no lendário estádio de Wembley. Na opinião do narrador, que marcou história na Globo como a voz das transmissões das partidas do Brasil, a equipe comandada por Dorival Júnior não fez uma atuação brilhante na estreia do treinador, mas tendo em vista as más atuações do último ano, a impressão foi positiva.

“Depois de um ano pavoroso, começa um novo ciclo, com o Dorival como técnico, com vitória em cima da Inglaterra. Com gol do Endrick, que quase fez o segundo. Foi um grande espetáculo? Não foi. O primeiro tempo teve oportunidade dos dois lados”, avaliou Galvão Bueno.

A seleção brasileira teve dificuldades no início da partida, mas demonstrou disposição e vigor físico para igualar o bom trabalho tático do adversário. Lucas Paquetá, Rodrygo e Vini Jr. foram alguns dos destaques. No segunda tempo, Andreas Pereira e Endrick saíram do banco para protagonizar o lance da vitória. O meia deixou Vini Jr. na cara frente a frente com o goleiro Pickford. A joia palmeirense aproveitou o rebote para fazer 1 a 0 e garantir o resultado positivo.

Galvão Bueno acompanhou vitória do Brasil sobre a Inglaterra em Wembley. Foto: Reprodução/galvaobueno