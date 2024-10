Max Verstappen, piloto da Fórmula 1, e Kelly Piquet protagonizaram mais um momento juntos. Na última terça-feira, 15, Kelly, que é filha do multicampeão de F-1 Nelson Piquet, postou uma foto em sua rede social ao lado de Verstappen. O registro foi o suficiente para animar os fãs do casal, que marcaram presença nos comentários da imagem.

Essa não é a primeira vez que o casal agita as redes. Em janeiro deste ano os registros feitos por Kelly sobre as férias que passaram juntos, encheu a internet de fofura. Parte disso se deve à presença da filha de Kelly, Penelope, fruto do relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat.

Fórmula 1: Verstappen posa ao lado da namorada Kelly Piquet e se mostra apaixonado Foto: Divulgação/Instagram @kellypiquet