O que sabemos sobre saída da F-1 da Band e volta para a Globo

Enquanto ainda corre com a temporada 2024, a Fórmula 1 já encaminha o acordo para as transmissões de 2025 no Brasil. Após quatro anos de parceria com a Band, a modalidade planeja voltar à Globo, emissora que transmitiu as corridas por 40 anos, até 2020.

O negócio ainda não foi fechado, mas já se tem ideia de como serão as bases do acordo. A Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da F-1, deve rescindir com a Band. A emissora tem valores a pagar à empresa e não vê um planejamento otimista para manter o negócio. Tanto Band quanto Globo evitam falar oficialmente sobre suas negociações com a Liberty Media e os direitos de transmissão da Fórmula 1.

Fórmula 1 sairá da Band e voltará para a Globo. Foto: Roslan Rahman/AFP

Por quanto tempo a Globo exibiu a Fórmula 1?

A modalidade teve transmissão da Globo entre 1981 e 2020. No ano seguinte, a F-1 migrou para a Band. Depois da primeira temporada transmitida em novo contrato, a Band havia renovado a parceira até 2025.

Quando a Globo voltará a transmitir a Fórmula 1?

O negócio entre Liberty Media e Globo deve selar as transmissões a partir de 2025. As corridas restantes da atual temporada continuarão na Band. O risco de oficializar o rompimento ante do fim da temporada seria de não haver onde transmitir as demais corridas de 2024.

Quantas corridas da Fórmula 1 serão transmitidas pela Globo?

A cobertura na Globo não será tão intensa quanto já foi. Antigamente, ficavam fora do canal aberto apenas os Grandes Prêmios que coincidiam em horário com jogos de futebol. Agora, metade dos 24 GPs devem ter exibição, incluino a etapa brasileira, disputada no Autódromo de Interlagos.

Treinos e classificatório da Fórmula 1 terão transmissão pela Globo?

Os Canais Globo da TV fechada transmitirão as demais etapas da temporada, treinos livres e disputa classificatória. O formato é o mesmo adotado no acordo atual, em que o canal BandSports transmite essas disputas, e as corridas são exibidas na TV aberta.

Quem serão os narradores da Fórmula 1 na Globo?

A última temporada exibida na Globo foi a de 2020, quando Galvão Bueno ficou ausente das transmissões por causa da pandemia de covid-19. Ele foi o principal nome nos quase 40 anos de parceria entre a emissora carioca e a Fórmula 1. Desta vez, Luis Roberto e Everaldo Marques devem comandar as transmissões.

A Fórmula 1 terá um piloto brasileiro em 2025?

Parte do interesse da Globo pela Fórmula 1 se dá pela proximidade do acerto de Gabriel Bortoleto para virar piloto titular da Audi, que firmou parceria com a Sauber, a partir da próxima temporada.

Bortoleto, de 19 anos, faz uma disputa direta com o experiente finlandês Valtteri Bottas, vice-campeão mundial nas temporadas 2019 e 2020, na época que pilotava pela Mercedes. Bottas é um dos pilotos titulares da atual Kick Sauber, mas só tem contrato até o fim desta temporada. O chinês Guanyu Zhou vive a mesma situação na equipe, porém está mais longe de uma renovação, pela falta de experiência e de resultados.

Nas últimas semanas, Bortoleto se tornou o favorito nesta disputa em razão do bom desempenho que vem apresentando em sua primeira temporada na Fórmula 2, principal categoria de acesso à F-1.