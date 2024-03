É falso que site libere indenização da Serasa por dados vazados

Saiba mais: publicações nas redes sociais forjam matérias de portais de notícias, como UOL e R7, para alegar que a Serasa foi condenada a pagar R$ 30 mil a usuários que tiveram dados confidenciais vazados. “Você sabia que tem direito a até R$30 Mil Reais? Não? Clique em saiba mais agora mesmo e obtenha”, diz a legenda.

Ao clicar em “saiba mais”, o usuário é direcionado a um site que imita o formato do g1, com o título “Ministério Público Federal multa Serasa em R$ 200 milhões e obriga indenização imediata de 2 mil até 30 mil reais para cada usuário com dados vazados”. A página disponibiliza um suposto link da Serasa para consultar a indenização.