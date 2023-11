Foto mostra Lula ao lado do presidente do Irã, não de ‘chefe do Hamas’

O que estão compartilhando: que fotografia mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do “chefe do Hamas”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A pessoa ao lado de Lula na imagem é Ebrahim Raisi, presidente do Irã. O registro é do dia 24 de outubro de 2023 e foi feito em Joanesburgo, na África do Sul, durante a Cúpula do Brics.

A pessoa ao lado de Lula na imagem é Ebrahim Raisi, presidente do Irã. Foto: Reprodução

Saiba mais: Como consta em publicação do Planalto, os dois presidentes tiveram uma reunião bilateral no dia 24, após o Irã ser confirmado como novo membro do Brics. A imagem usada no conteúdo verificado foi postada pelo Flickr oficial do Planalto e também pelo Instagram de Lula.

Essa mesma fotografia já apareceu em outros conteúdos falsos. Por exemplo, o Projeto Comprova desmentiu um vídeo xenofóbico que acusava turistas estrangeiros de serem “integrantes do Hamas no Brasil” e apontava Ebrahim Raisi como “o chefe do Hamas”.

O Estadão Verifica também conferiu outra imagem que mostrava membros do Partido dos Trabalhadores (PT) ao lado do presidente do Fórum Latino Palestino – e não de “ex-líder do Hamas”.

Como lidar com postagens assim: Para encontrar a origem de uma imagem, é recomendado fazer uma busca reversa (confira no link como fazer).

Os desdobramentos do conflito entre Israel e Hamas estão sendo amplamente noticiados pela imprensa. Fique atento a conteúdos enganosos sobre o assunto. Veja tudo o que já foi desmentido pelo Estadão Verifica sobre o conflito aqui.