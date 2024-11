Como está a apuração das Eleições dos EUA em Iowa? Veja mapa em tempo real

Iowa tem uma longa história como um estado de disputa presidencial, com seis votos concedidos ao vencedor estadual. O Estado teve uma das margens de votos presidenciais mais estreitas nas eleições de 2000 e 2004, quando votou no democrata Al Gore e depois no republicano George W. Bush. Barack Obama foi o último democrata a vencer o estado em 2008 e 2012.

Durante a maior parte da campanha deste ano, a vitória de Trump era apontada como certa no Estado. Mas uma pesquisa divulgada na noite de sábado, 2, segundo o jornal Des Moines Register, apontou Kamala com 47% dos votos no Estado contra 44% do ex-presidente, uma vantagem perto do limite da margem de erro, de 3,4 pontos porcentuais.