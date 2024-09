Por que a aposta da Ucrânia em invadir a Rússia não freou o ataque de Moscou no leste do país?

SUMY, Ucrânia - Mais de três semanas após o início do plano do chefe militar ucraniano de virar a maré da guerra enviando tropas para a Rússia, nem tudo está ocorrendo como planejado, e os russos ainda estão avançando dentro da Ucrânia.

A ofensiva da Rússia continua mesmo com centenas de seus soldados em prisões ucranianas e centenas de quilômetros quadrados de seu território soberano sob controle ucraniano. Se o ousado plano do general Oleksandr Sirski, de Kiev, fracassar, a Ucrânia poderá perder muitos soldados bem treinados e grande parte do equipamento estrangeiro que enviou para Kursk, além de terras em seu próprio leste, onde as tropas russas - que superam em muito o número de ucranianos - persistem em seu ataque intenso ao principal centro de trânsito de Pokrovsk.

Comandante de unidade de drones do Exército da Ucrânia em território ocupado na região de Kursk, Rússia. Foto: Ed Ram/The Washington Post

Os analistas dizem que não está claro qual é o objetivo final - ou se a aposta de Sirski será recompensada.

Nico Lange, ex-oficial de defesa alemão que agora é membro do Center for European Policy Analysis, observou que a incursão na Rússia proporcionou à Ucrânia “ganhos tangíveis”, incluindo prisioneiros de guerra e um impulso moral muito necessário. Mas o presidente russo, Vladimir Putin, está minimizando a incursão e mantendo o foco no leste da Ucrânia.

“Ele está basicamente dizendo aos ucranianos: ‘Vocês podem ficar, podem sair - façam o que quiserem. Por enquanto, estarei ocupado com outras coisas’”, disse ele. Se o objetivo da Ucrânia era trocar terra por terra, acrescentou Lange, “é evidente que não está funcionando e Putin está chamando a atenção”.

“Há uma assimetria: o território que está sendo perdido agora em Donbas - a Rússia o manterá. Mas a Ucrânia não pode ficar com Kursk, e Putin sabe disso”, disse ele.

Em uma rara coletiva de imprensa nesta semana, tanto Sirski quanto o presidente Volodimir Zelenski reconheceram que a frente de Pokrovsk continua sendo a mais difícil da guerra. “Seus objetivos não mudaram”, disse Zelenski sobre a intenção da Rússia de tomar toda a região de Donetsk, que fica em Donbas. Sirski observou que 30.000 soldados russos foram deslocados para responder em Kursk, mas não em Donetsk. Nos últimos dias, multidões de civis ucranianos aterrorizados fugiram de Pokrovsk e dos vilarejos vizinhos à medida que as forças russas avançam e as tropas se preparam para possíveis batalhas de rua na cidade.

Homem leva criança ao trem para sair de Pokrovsk, Ucrânia. Foto: Ed Ram/The Washington Post

O júbilo das tropas ucranianas que romperam as defesas mínimas no oeste da Rússia e tomaram cerca de 800 quilômetros quadrados em questão de dias contrasta fortemente com o estado de seus exaustos companheiros que lutam contra ondas de tropas russas no leste da Ucrânia.

O tenente Ihor Sholtis, 28 anos, vice-comandante de batalhão do 14º Regimento da Ucrânia, cujas tropas estão divididas entre Kursk e a frente oriental, disse que “há uma diferença no estado moral e psicológico” entre os dois grupos.

Ainda assim, muitas pessoas em toda a Ucrânia apoiam a operação na Rússia, que revigorou um Exército que, em grande parte, esteve na defensiva por dois anos. Em menor número e com menos armas em Donetsk - onde suas tropas passaram anos envolvidas em uma sangrenta guerra de trincheiras - Kiev teve que elaborar um plano incomum para pressionar a Rússia, disse Sholtis.

“O efeito que pretendemos alcançar não deve se refletir tanto no campo de batalha, mas sim no impacto sobre a comunidade internacional, no estado moral e psicológico do povo ucraniano e na desmoralização da sociedade russa.”

Tanque da Ucrânia coberto com rede anti-drones na região fronteiriça de Kursk, Rússia. Foto: Ed Ram/The Washington Post

Sob um véu de sigilo A Ucrânia aprendeu da maneira mais difícil em 2023 que um plano muito alardeado para uma contraofensiva no sul deu à Rússia muito tempo para se preparar, frustrando qualquer esperança de um avanço ucraniano. A operação em Kursk teve de ser planejada em total sigilo - com os principais detalhes mantidos até mesmo longe das altas autoridades ucranianas e dos aliados cujos equipamentos tornariam o ataque possível. Os soldados que foram transferidos para Sumi, perto da fronteira com a Rússia, pensaram que estavam sendo afastados das linhas de frente mais difíceis do leste para um merecido descanso ou uma operação defensiva. A maioria não sabia que alguém estaria atravessando para a Rússia até dias ou horas antes do início do ataque.

“Ao nos lembrarmos da contraofensiva em Zaporizhzhia, lembramo-nos de como a divulgamos e, no final, fracassamos”, disse Tourist, um soldado que lutou em Kursk e que lança drones bombardeiros noturnos.

O sigilo funcionou: A Rússia foi pega de surpresa, e centenas de tropas russas desorientadas - despreparadas para a batalha - se renderam, aumentando o que Zelenski chama de “fundo de troca” da Ucrânia por suas muitas tropas detidas pela Rússia.

Soldado da Ucrânia identificado como Tourist em Sumi, Ucrânia. Ele lutou do outro lado da fronteira em Kursk. Foto: Ed Ram/The Washington Post

Kiev precisava dessa vitória, assim como Sirski. O ex-comandante das forças terrestres havia sido nomeado comandante-chefe das Forças Armadas em fevereiro, substituindo o popular Valeri Zaluzhni em uma ação que foi amplamente vista como controvertida.

A redenção do general?

Gen. Oleksandr Sirski, comandante do Exército da Ucrânia, formulou o plano para incursão na Rússia. Foto: Anastasia Vlasova/The Washington Post

Em grande parte em desvantagem desde o final de 2022, Kiev sabia que seus soldados estavam desmoralizados e que, em breve, poderia enfrentar uma pressão cada vez maior para negociar a partir de uma posição fraca. A apreensão surpresa do território russo, esperava-se, viraria essa narrativa de ponta-cabeça e pressionaria Putin a encerrar a guerra.

Entre as tropas realocadas para Sumi estava Arkan, 30 anos, um dos mais de uma dúzia de soldados ucranianos entrevistados pelo The Washington Post para este artigo. A maioria falou sob a condição de ser identificada apenas pelo primeiro nome ou pelo indicativo de chamada, de acordo com as regras militares.

Arkan foi instruído em 4 de agosto a se deslocar de posições no leste da Ucrânia para a região de Sumy, uma ação que ele disse suspeitar ser a preparação para uma operação defensiva. Na noite seguinte, sob um céu claro com uma lua crescente, ele dirigiu até uma linha de árvores próxima a um campo aberto e se preparou para lançar drones unidirecionais em uma longa lista de alvos altamente prioritários dentro da Rússia.

Quando percebeu que os ataques faziam parte de uma incursão na Rússia, disse ele, sua primeira reação foi: “Claro que sim!”

“No terceiro ano de guerra, começamos a levar a guerra para o território deles, o que é muito inteligente”, disse Arkan. “Você deve operar no território do inimigo com a ajuda dos recursos do inimigo”.

Soldado identificado como Arkan, 30, foi movido para Sumi na preparação para operação em território russo. Foto: Ed Ram/The Washington Post

Em pouco tempo, mais unidades ucranianas foram convocadas para apoiar a movimentação para Kursk. Tourist, que ainda estava em Pokrovsk, ficou surpreso ao ver a rapidez com que as forças ucranianas haviam avançado para a Rússia.

Quando seu comandante lhe perguntou se ele também estava pronto para participar da incursão em Kursk, ele não hesitou. “Eu já estava tão deprimido quando estava em Donbas, e aqui tudo desapareceu”, disse ele.

Em Kursk, ele disse, as tropas russas estão usando 15 vezes menos artilharia do que no leste, recorrendo em vez disso a bombas planadoras para atacar posições ucranianas. A estrada que leva à cidade, acrescentou, “é um deserto onde nada mais existe.”

“Pokrovsk sempre foi um plano para as forças russas, independentemente da incursão da Ucrânia em Kursk,” analistas da firma de inteligência de defesa Janes disseram ao The Post esta semana, acrescentando que a decisão da Ucrânia de comprometer poder militar em Kursk “provavelmente está tendo um efeito negativo” na linha de frente perto de Pokrovsk.

Nada está quieto no front leste

Enquanto isso, as tropas deixadas em Donetsk estão lutando para manter o território pelo maior tempo possível. Quando perguntado sobre a incursão em Kursk em sua base improvisada camuflada sob árvores em uma estrada na borda de Pokrovsk, Oleksandr, um homem de 58 anos encarregado dos veículos blindados MaxxPro na 68ª Brigada da Ucrânia, deu de ombros.

Oleksandr, responsável pelos veículos armados MaxxPro na 68ª Brigada do Exército da Ucrânia na base militar de Pokrovsk, que sofre com ataques da Rússia. Foto: Ed Ram/The Washington Post

“Aqui, nós não estamos indo bem,” ele disse. Sua brigada acabou de perder seis milhas em uma semana, e durante a entrevista, soldados ouvindo gritaram para jornalistas que os Estados Unidos deveriam fornecer-lhes mais veículos, incluindo transportadores de pessoal blindados M113 para salvá-los de ataques de artilharia constantes.

A luta por Pokrovsk só intensificou desde que a Ucrânia invadiu Kursk, ele disse. “Eles mudaram suas prioridades para se concentrar nesta direção de toda a linha de frente,” ele disse.

Por toda a cidade, civis pregavam tábuas nas janelas e faziam as malas para partir. A artilharia rugia constantemente ao fundo. A bordo de um trem movendo centenas de pessoas para o oeste, uma senhora idosa expressou sua fúria contra as tropas russas. “Por que eles vieram e destruíram nossas vidas?” ela soluçava.

O morador local Dmytro, 47, estava do lado de fora de seu apartamento, danificado em um ataque russo. “Eu apoio a operação em Kursk com todas as forças,” ele disse. “Mas eu também quero que Pokrovsk seja salva.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.