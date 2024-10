Israel está vencendo o Hamas, o Hezbollah e o Irã. Mas qual é o objetivo final?

Há pouco mais de um ano, em 7 de outubro de 2023, Israel sofreu, sem dúvida, o segundo maior fracasso militar e de inteligência de sua história (depois da Guerra do Yom Kippur de 1973). Os terroristas do Hamas invadiram Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando pelo menos outras 250. Israel nunca havia parecido tão fraco ou vulnerável.

Retrato de Hassan Nasrallah em meio aos escombros em Beirute. Foto: AFP

O Irã claramente superestimou seu poder militar em um confronto com Israel, e seus representantes, Hamas e Hezbollah, estão pagando um preço alto. O mesmo acontece com os civis de Gaza e do Líbano, que foram arrastados para uma guerra que não pediram. O “anel de fogo” que Teerã estava tentando erguer em torno de Israel não parece mais tão ameaçador quanto antes.

Há um ano, nada parecia estar acontecendo a favor de Israel. Agora, tudo parece estar acontecendo. Mas há um perigo real de que Israel se exceda - talvez já o tenha feito - e, no processo, descubra as limitações até mesmo de seu alardeado poderio militar.

Preocupa-me a arrogância que está sendo ouvida agora de muitos linha-dura dentro e fora de Israel, que estão pedindo ao primeiro-ministro Binyamin Netanyahu que aproveite o momento para remodelar toda a região. “Israel tem agora sua maior oportunidade em 50 anos para mudar a face do Oriente Médio”, escreveu recentemente o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett nas mídias sociais. “Devemos agir *agora* para destruir o programa nuclear do Irã, suas instalações centrais de energia e para paralisar fatalmente esse regime terrorista”.

Há rumores de que Israel poderia impor uma nova ordem no Oriente Médio - e até mesmo salvar a própria civilização ocidental. Netanyahu sugeriu que a mudança de regime no Irã poderia ocorrer “muito mais cedo do que as pessoas pensam”, permitindo que os povos persa e judeu “finalmente fiquem em paz”.

Publicidade

Já ouvimos esse tipo de conversa sobre o Oriente Médio antes - e não deu certo. Em 1982, o primeiro-ministro Menachem Begin e o ministro da Defesa Ariel Sharon ordenaram uma invasão israelense no Líbano, em resposta aos ataques da Organização para a Libertação da Palestina no sul do Líbano, com o objetivo de criar um governo pró-Israel e dominado por cristãos em Beirute. O resultado foi um atoleiro militar de 18 anos, com as forças israelenses lutando contra os terroristas sombrios do Hezbollah.

Da mesma forma, em 2003, o presidente George W. Bush ordenou a invasão do Iraque com visões grandiosas de impor uma ordem democrática pró-ocidental no Oriente Médio após os ataques terroristas de 11 de setembro. O resultado foi outro engajamento militar de prazo indeterminado que se transformou em um pântano, com os ostensivos libertadores se transformando em temidos ocupantes.

Netanyahu deveria levar em consideração esse histórico sombrio antes de expandir um conflito que já se tornou grande e destrutivo demais. Israel provavelmente não tem a capacidade de erradicar as instalações nucleares do Irã, que são fortemente fortificadas e enterradas no subsolo; para isso, são necessárias bombas de grande porte e bombardeiros pesados para transportá-las, o que Israel não tem. Mas a Força Aérea israelense certamente poderia causar danos enormes à economia iraniana ao atingir as suas instalações petrolíferas.

Seria improvável que Teerã aceitasse esse golpe sem revidar com ainda mais força - se não contra Israel, então contra seus aliados. Teerã poderia atacar a infraestrutura de petróleo de países árabes moderados, como a Arábia Saudita, e provavelmente poderia fechar a navegação no Estreito de Ormuz, pelo menos por algum tempo. Também poderia atacar as forças dos EUA na região, enquanto acelerava secretamente os planos para transformar seu programa nuclear em arma.

PUBLICIDADE O resultado seria uma guerra regional ainda maior, que poderia fazer com que os preços do petróleo disparassem e o crescimento econômico global despencasse. Netanyahu pode se sentir tentado a fazer exatamente isso, não apenas para apaziguar seus próprios partidários da linha dura, mas também para ajudar a eleger Donald Trump, seu aliado de algum tempo, como presidente. Mas ele já deve estar ciente do quanto Israel depende da proteção militar dos EUA contra ataques de mísseis iranianos - e Joe Biden ainda será presidente até 20 de janeiro. Um curso de ação mais sensato para Netanyahu seria atacar as bases militares e de inteligência iranianas para estabelecer a dissuasão contra Teerã sem levar os mulás a uma escalada ainda maior. Israel tem um peso enorme, mas continua sendo um país relativamente pequeno (população de 9,4 milhões, em comparação com os 91,8 milhões do Irã), e suas Forças Armadas já estão sobrecarregadas. Em vez de expandir o conflito com o Irã ou ser vítima de ambições arrogantes de remodelar todo o Oriente Médio, o governo de Netanyahu deveria se concentrar no desenvolvimento de uma estratégia para acabar com os conflitos atuais contra o Hamas e o Hezbollah. Em nenhum dos casos, Israel tem uma estratégia clara de saída.

Homem observa pela janela a destruição em campo de refugiados na Faixa de Gaza. Foto: Eyad Baba/AFP

Sempre que as forças israelenses se retiram de uma parte da Faixa de Gaza, o Hamas reaparece, forçando a IDF a retornar. É o “Dia da Marmota” com armas. Israel pode continuar lutando contra o Hamas até o fim dos tempos, mas é duvidoso que consiga erradicar a organização terrorista, profundamente enraizada na sociedade de Gaza.

Publicidade

Mais cedo ou mais tarde, Israel terá que implementar um plano de “dia seguinte” para Gaza - mas nenhum plano desse tipo foi revelado ainda, após um ano de guerra. A menos que haja alguma força moderada capaz de governar Gaza, é provável que haja o ressurgimento de um “Hamastão”. Mas Netanyahu se recusa a ter qualquer relação com o retorno de uma Autoridade Palestina aprimorada a Gaza ou a entrar em negociações para criar um Estado palestino. Portanto, o resultado provável é um vácuo de poder em Gaza que os extremistas poderão preencher.

Em alta Internacional Israel faz segundo ataque contra tropas da ONU no Líbano e provoca críticas de europeus e americanos Lista de Epstein: como Donald Trump, príncipe Andrew, Stephen Hawking e outros famosos são citados A situação no Líbano é igualmente obscura. As tropas israelenses podem avançar para o Líbano, mas podem sair de lá? Até agora, a operação terrestre israelense não acabou com os ataques de foguetes do Hezbollah ao norte de Israel. (Entre o início da nova ofensiva em 23 de setembro e 10 de outubro, cerca de 3.000 foguetes foram disparados contra Israel a partir do Líbano). Após a guerra entre Israel e Líbano em 2006, Israel recorreu às forças de paz da ONU para policiar o sul do Líbano. Isso foi um fracasso. Quem policiará a região no futuro, para impedir que o Hezbollah se restabeleça na fronteira de Israel? A única força concebível é a própria IDF, mas isso remeteria as tropas israelenses às mesmas batalhas frustrantes e dispendiosas contra um inimigo guerrilheiro que elas deixaram para trás quando se retiraram do Líbano em 2000. O Hezbollah foi bastante enfraquecido nas últimas semanas, mas a história sugere que ele reconstituirá seu poderio armado.

Casa atingida por ataque do Hezbollah com foguetes em Israel, perto da fronteira com o Líbano. Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times

Fico muito feliz em ver o odioso regime iraniano e seu “eixo de resistência” assassino receberem alguns golpes pesados. Espero que eles sofram mais reveses. Mas não vejo nenhuma solução puramente militar para os problemas de segurança de Israel. Deve haver um acordo político que comece com um cessar-fogo, mas essa solução está mais distante do que nunca.

Antes do ataque de 7 de outubro do ano passado, a Arábia Saudita estava contemplando ativamente a normalização das relações com Israel, mas agora o processo está profundamente congelado. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman acabou de exigir o estabelecimento de um Estado palestino - em vez de apenas um roteiro para um Estado - como preço do reconhecimento formal de Israel. Em vez de se aproximar do Estado judeu, os sauditas estão melhorando as relações com o Irã. Esse não é o tipo de “novo Oriente Médio” que Netanyahu tem em mente. Mais cedo ou mais tarde, Israel deve voltar sua atenção da guerra para a pacificação, mas tem se mostrado mais hábil na primeira.