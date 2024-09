“A vida como você a conhece pode mudar em um instante e tivemos que encontrar uma maneira de navegar pelas águas tempestuosas e pela estrada desconhecida”, disse ela, em vídeo divulgado nas redes sociais, que foi gravado em uma floresta e incluiu imagens de toda a família.

“A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para aqueles mais próximos de você”, disse ela. “Com humildade, você também se coloca frente a frente com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que você nunca havia considerado antes e, com isso, vem uma nova perspectiva sobre tudo”, disse. / AP