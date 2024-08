Promotores na Itália informaram no sábado, 24, que abriram uma investigação por naufrágio culposo e homicídio múltiplo após um superiate virar e afundar durante uma tempestade na costa da Sicília, matando sete pessoas a bordo. Entre as vítimas estavam o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch e sua filha.

Mergulhadores dos Vigili del Fuoco, o Corpo de Bombeiros da Itália, entram no porto de Porticello, perto de Palermo, com o corpo da última pessoa desaparecida na parte de trás do barco em 23 de agosto de 2024, quatro dias após o afundamento do iate de luxo com bandeira britânica, Bayesian Foto: Alessandro Fucarini/AFP

O promotor de Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, confirmou que a investigação foi aberta, mas ainda não identificou um suspeito. "Estamos apenas na fase inicial da investigação. Não podemos excluir qualquer tipo de desenvolvimento no momento", disse ele a repórteres em uma coletiva de imprensa. Cartosio afirmou que sua equipe considerará cuidadosamente cada possível elemento de responsabilidade, incluindo os do capitão do iate, da tripulação, das pessoas responsáveis pela supervisão, do fabricante do iate e outros. "Para mim, é provável que tenham sido cometidos delitos, que possa ser um caso de homicídio culposo, mas só poderemos estabelecer isso se nos derem tempo para investigar", disse ele.

A principal questão em que os investigadores estão focados é como uma embarcação a vela considerada “inafundável” por seu fabricante, o estaleiro italiano Perini Navi, afundou enquanto uma embarcação a vela próxima permaneceu praticamente ilesa. Os promotores disseram que o evento foi “extremamente rápido” e pode ter sido um “downburst” — uma rajada de vento localizada e poderosa que desce de uma tempestade e se espalha rapidamente ao atingir o solo.

Inicialmente, autoridades de proteção civil disseram acreditar que o iate, que possuía um mastro de alumínio distinto de 75 metros, foi atingido por um tornado sobre a água, conhecido como tromba d’água. Os investigadores também questionaram por que a tripulação foi quase inteiramente salva, exceto pelo chef, enquanto seis passageiros permaneceram presos no casco.

Autoridades locais confirmaram que a maioria dos corpos recuperados foi encontrada na mesma parte do iate — no lado esquerdo e mais próximo da superfície — sugerindo que os passageiros buscaram segurança nas cabines onde as últimas bolhas de ar se formaram. O promotor adjunto Raffaele Cammarano disse que é provável que os passageiros estivessem dormindo, acrescentando que um dos principais focos da investigação é verificar se eles foram alertados por alguém.

Cammarano confirmou que havia uma pessoa de vigia no cockpit. Na sexta-feira, os socorristas trouxeram para terra o último dos sete corpos do afundamento do Bayesian, um iate de luxo de 56 metros com bandeira britânica, que afundou em uma tempestade perto da ilha mediterrânea no sul da Itália no início da última segunda-feira.

O veleiro estava transportando uma tripulação de 10 pessoas e 12 passageiros. A sétima vítima foi Hannah Lynch, de 18 anos, filha de Mike Lynch, cujo corpo foi recuperado na quinta-feira. Ele estava comemorando sua recente absolvição das acusações de fraude com sua família e as pessoas que o defenderam no julgamento nos Estados Unidos. Sua esposa, Angela Bacares, estava entre os 15 sobreviventes.

Os socorristas lutaram por quatro dias para encontrar todos os corpos, avançando lentamente pelo interior dos destroços no fundo do mar, a 50 metros abaixo da superfície. Os promotores disseram que a recuperação do Bayesian será crucial para a investigação, mas observaram que será um processo longo e complexo, que será pago pelos proprietários.

As outras cinco vítimas são Christopher Morvillo, um dos advogados de Lynch nos EUA, e sua esposa, Neda; Jonathan Bloomer, presidente da subsidiária de banco de investimentos da Morgan Stanley em Londres, e sua esposa, Judy; e Recaldo Thomas, o chef do iate./AP