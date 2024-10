Há muito pouco no debate atual que seja novo. Com isso não se pretende descartar as ameaças de Putin como pura conversa fiada e blefe, e sim reconhecer que o uso nuclear, embora seja sem dúvida a opção mais perigosa, não é a mais provável. Não é que ele seja avesso à escalada; ele já escalou — de uma invasão em grande escala para a ordem de anexação de território soberano, atacando infraestrutura de energia e bombardeando áreas civis. Ele procurou punir o Ocidente por meio de crises de energia, campanhas de sabotagem e subversão e causando problemas ao redor do mundo. O presidente Biden ainda não concordou com os pedidos ucranianos de usar mísseis ocidentais contra alvos dentro da Rússia. Isso ocorre em parte porque a inteligência dos EUA acredita que esse seria um mau uso de recursos escassos, mas também por causa de preocupações com essas outras formas não nucleares de escalada do conflito.

Isso tampouco significa que não haja circunstâncias nas quais Putin possa considerar o uso de armas nucleares. O cenário que ele mais mencionou é aquele em que as forças da Otan estão lutando ao lado das forças ucranianas, uma situação que pode rapidamente colocar as forças russas em desvantagem. Esse é um cenário em que podemos imaginar Putin desesperado, preparado para embarcar em uma guerra mais ampla. Ele se vê preso no paradoxo clássico da era nuclear. Putin não se considera irracional, mas, para tornar suas ameaças críveis, tem que apostar que seus adversários acreditam que ele poderia cometer alguma loucura. /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL