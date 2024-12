Trump não descarta que preços nos EUA aumentem com novas tarifas e promete deportar imigrantes

Donald Trump disse, em entrevista à TV, que não pode garantir que suas prometidas tarifas sobre os principais parceiros comerciais estrangeiros dos Estados Unidos não aumentarão os preços para os consumidores americanos, afirmou que quer fazer deportações em massa de imigrantes ilegais e sugeriu mais uma vez que alguns rivais políticos e funcionários federais que moveram processos legais contra ele deveriam ser presos.

O presidente eleito também falou sobre política monetária, imigração, aborto e assistência médica, além do envolvimento dos EUA na Ucrânia, em Israel e em outros lugares, em uma longa entrevista ao programa Meet the Press, da NBC, que foi ao ar neste domingo, 8.

Declarações foram feitas em longa entrevista à NBC. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Veja algumas das questões abordadas na entrevista:

Trump hesita sobre se as penalidades comerciais poderiam aumentar os preços

PUBLICIDADE Trump ameaçou com penalidades comerciais amplas, mas disse que não acreditava nas previsões dos economistas de que o aumento dos custos desses produtos importados para as empresas americanas levaria ao aumento dos preços internos para os consumidores. Ele não chegou a prometer que as famílias americanas não estariam pagando mais nas compras. “Não posso garantir nada. Não posso garantir o amanhã”, disse Trump, parecendo abrir a porta para aceitar a realidade de como as taxas de importação normalmente funcionam quando os produtos chegam ao mercado de varejo.

Essa é uma abordagem diferente dos discursos típicos de Trump durante toda a campanha de 2024, quando ele apresentou sua eleição como uma maneira segura de conter a inflação.

Na entrevista, Trump defendeu as tarifas de modo geral, dizendo que elas “nos tornarão ricos”.

Ele prometeu que, em seu primeiro dia no cargo, em janeiro, imporia tarifas de 25% sobre todos os produtos importados do México e do Canadá, a menos que esses países interrompessem de forma satisfatória a imigração ilegal e o fluxo de drogas ilegais, como o fentanil, para os Estados Unidos. Ele também ameaçou impor tarifas sobre a China para ajudar a forçar o país a reprimir a produção de fentanil.

“Tudo o que eu quero fazer é ter um campo de jogo nivelado, rápido, mas justo”, disse Trump.

Trump sugere retribuição para seus oponentes, mas diz não querer vingança

Ele fez declarações conflitantes sobre como abordaria o sistema judiciário depois de vencer a eleição, apesar de ter sido condenado por 34 crimes em um tribunal do estado de Nova York e de ter sido indiciado em outros casos por manipulação de segredos de segurança nacional e esforços para reverter sua derrota em 2020 para o democrata Joe Biden.

“Honestamente, eles deveriam ir para a cadeia”, disse Trump sobre os membros do Congresso que investigaram o motim no Capitólio por seus apoiadores que queriam que ele permanecesse no poder.

O presidente eleito ressaltou sua alegação de que pode usar o sistema judiciário contra outros, incluindo o promotor especial Jack Smith, que liderou o caso sobre o papel de Trump no cerco de 6 de janeiro de 2021.

Trump confirmou seu plano de perdoar os apoiadores que foram condenados por seus papéis no motim, dizendo que tomaria essa medida em seu primeiro dia no cargo.

Quanto à ideia de que a vingança está motivando possíveis processos, Trump disse: “Eu tenho o direito absoluto. Sou o principal agente da lei, vocês sabem disso. Eu sou o presidente. Mas não estou interessado nisso”.

Ao mesmo tempo, Trump destacou os legisladores de um comitê especial da Câmara que havia investigado a insurreição, citando o deputado democrata Bennie Thompson e a ex-deputada republicana Liz Cheney.

Trump diz que membros do Congresso que investigaram o motim no Capitólio deveriam "ir para a cadeia". Foto: Heather Khalifa/AP

“Cheney estava por trás disso... assim como Bennie Thompson e todos daquele comitê”, disse Trump.

Trump aparentemente recuou em sua retórica de campanha pedindo que Biden fosse investigado, dizendo: “Não estou querendo voltar ao passado”.

Uma ação rápida sobre a imigração está chegando

Trump mencionou repetidamente suas promessas de fechar a fronteira entre os EUA e o México e deportar milhões de pessoas que estão nos EUA ilegalmente por meio de um programa de deportação em massa.

“Acho que você tem que fazer isso”, disse ele.

Ele sugeriu que tentaria usar uma ação executiva para acabar com a cidadania “de nascença”, segundo a qual as pessoas nascidas nos EUA são consideradas cidadãs - embora essas proteções estejam definidas na Constituição.

Questionado especificamente sobre o futuro das pessoas que foram trazidas para o país ilegalmente quando crianças e que foram protegidas da deportação nos últimos anos, Trump disse: “Quero chegar a um acordo”, indicando que poderia buscar uma solução com o Congresso.

Mas Trump também disse que não quer “separar as famílias” de status legal misto, “portanto, a única maneira de não separar as famílias é mantê-las juntas e mandar todas de volta”./Com informações da AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.