Zelenski se reúne com Trump em Paris para tentar conquistar apoio à Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, foi neste sábado, 7, até o Palácio do Eliseu para se reunir com o presidente eleito Donald Trump, marcando a primeira conversa pessoal desde que Trump garantiu o retorno à Casa Branca, promovendo uma agenda isolacionista, que poderia limitar a ajuda ao país em dificuldades.

PUBLICIDADE O presidente francês Emmanuel Macron intermediou a reunião em paralelo à reabertura da catedral de Notre Dame, onde os líderes mundiais estão se reunindo para celebrar o ícone cultural. A participação de Trump ressalta como ele já está redefinindo a política externa dos EUA mais de um mês antes de assumir oficialmente o cargo. A reunião “foi produtiva, fundamentada, e todos nós queremos acabar com essa guerra o mais rápido possível”, disse uma autoridade ucraniana, falando sob condição de anonimato para discutir uma reunião delicada. “É importante tomar decisões ousadas e garantir uma paz real e justa, e somos gratos ao presidente Trump por sua determinação e ao presidente Macron por organizar a reunião”, disse a autoridade.

Reunião marca o primeiro encontro presencial entre Zelenski e Trump desde o retorno do americano à Casa Branca. Foto: Roman Pilipey/ROMAN PILIPEY

A reunião no Palácio do Eliseu marcou uma oportunidade para Macron se posicionar como o principal influenciador de Trump na Europa, já que os líderes ocidentais temem que o presidente eleito possa diminuir as principais alianças, à medida que a Rússia obtém ganhos importantes na Ucrânia.

Quando os três homens saíram do palácio, Macron ficou entre Trump e Zelensky, abraçando os dois homens em meio a tensões sobre o futuro papel dos Estados Unidos na guerra. A Ucrânia precisa de bilhões de dólares em apoio econômico e militar todos os meses para continuar a se defender da Rússia, e o governo Biden tem suspendido as restrições e aumentado a ajuda nas últimas semanas.

Trump disse que planeja acabar com a guerra rapidamente e criticou os Estados Unidos por gastarem demais no conflito. Ele ainda não delineou como faria isso, mas seu relacionamento frequentemente cordial com o presidente russo Vladimir Putin levantou preocupações sobre as concessões que ele poderia estar disposto a fazer quando retornar à Casa Branca.

Trump e Zelenski conversaram por telefone após a eleição de 2024 em uma ligação que incluiu o bilionário Elon Musk. Eles também tiveram uma reunião em setembro na Trump Tower em Nova York.

Macron disse que nada deve ser decidido “sobre a Ucrânia sem os ucranianos e nada sobre a Europa sem os europeus”, e que o apoio à Ucrânia deve ser reforçado para que ela esteja em uma posição de força se as negociações ocorrerem.

O presidente francês foi um dos primeiros a ligar para Trump após a eleição. Durante essa ligação, eles discutiram sobre a Ucrânia, e Macron disse a Trump que qualquer negociação deve envolver concessões significativas da Rússia, de acordo com autoridades familiarizadas com a conversa que falaram sob condição de anonimato para descrever detalhes da ligação.

Uma autoridade ocidental, falando sob condição de anonimato para discutir assuntos diplomáticos sensíveis, disse que uma reunião entre Trump e Zelensky seria “realmente muito útil”.

“Eles conversaram por telefone após a vitória do presidente Trump, mas uma reunião direta certamente seria importante para que eles pudessem trocar informações sobre a situação e preparar as etapas futuras após a posse de Trump”, disse a autoridade.

O’Grady, na Ucrânia, Vazquez, em Washington, Ellen Francis, em Paris, e Karen DeYoung, em Washington, contribuíram para esta reportagem.

