Estado Islâmico divulga vídeo de ataque à casa de shows em Moscou que deixou 133 mortos

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) divulgou neste domingo, 24, um vídeo de apenas um minuto e meio com uma sequência gráfica do brutal ataque terrorista em uma casa de shows nos arredores de Moscou, na sexta-feira, 22.

No vídeo, é possível ver pessoas sendo metralhadas e um homem ferido sendo degolado. As imagens, editadas e acompanhadas por uma mensagem em árabe que dizia “imagens exclusivas para a agência Amaq que mostram momentos do ataque sangrento contra os cristãos em Moscou”, datadas de sábado, 23, foram divulgadas pelo principal canal de propaganda do EI e imediatamente começaram a circular através de canais de Telegram e Whatsapp, bem como em redes sociais como X.

PUBLICIDADE É possível ver um dos terroristas disparando uma arma automática por uma porta e atirando contra uma pessoa que estava caída atrás dela. Através da porta, é possível ver um corredor onde também há várias pessoas caída. Depois, outro terrorista armado com uma faca se aproxima de um homem ferido deitado no chão e desfere golpes, antes de se dirigir à câmera e fazer um discurso. No vídeo legendado em árabe, o terrorista diz: “Alá é o maior, os infiéis são derrotados pela vontade de Alá. Nós saímos no caminho de Alá para dar vitória à sua religião.”

No sábado, 23, a Amaq também divulgou uma imagem dos quatro supostos responsáveis pelo atentado de sexta-feira, pelo menos três dos quais podem ser vistos no vídeo divulgado neste domingo, contra uma casa de shows nos arredores de Moscou, onde, de acordo com as autoridades russas, pelo menos 133 pessoas morreram.

No sábado, 23, a Amaq também divulgou uma imagem dos quatro supostos responsáveis pelo atentado de sexta-feia em Moscou Foto: EFE/Amaq

O ataque ocorreu na casa de shows Crocus City Hall na cidade de Krasnogorsk, onde os terroristas metralharam dezenas de pessoas e lançaram bombas incendiárias no local. A Amaq disse que no ataque foram usadas metralhadoras, uma pistola, bombas incendiárias e facas que foram usadas para “degolar vários dentro da sala e nos corredores”.

Além disso, a Amaq comemorou o fato de o atentado resultar em “um número infinito de vítimas” e estimou em 300 o número de mortos e feridos, ao mesmo tempo em que afirmou que o ataque foi realizado “no contexto normal da guerra entre o Estado Islâmico e os países que lutam contra o Islã”.

Segundo os investigadores russos, a causa da morte dos frequentadores do show onde ocorreu a tragédia são ferimentos a bala e asfixia devido à fumaça do incêndio causado pelos atacantes. O presidente russo, Vladimir Putin, até o momento, absteve-se de comentar a reivindicação do atentado pelo Estado Islâmico./EFE