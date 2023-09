Biografia revela que Musk teve terceiro filho ‘secreto’ com Grimes; saiba o nome

A cantora Grimes e Elon Musk tiveram mais um filho juntos, longe de todos os holofotes da imprensa, afirma a nova biografia do bilionário escrita por Walter Isaacson. O livro, que será lançado nesta terça-feira, 12, revelou que a criança também seguiu a tradição dos nomes “diferentões” na família.

Sem muitas informações sobre quando ou onde o terceiro filho do casal nasceu, a obra divulga que a criança se chama Techno Mechanicus, ou “Tau”, como os pais a chamam. Tau tem como irmãos diretos o menino X, de 3 anos, e Exa Dark, de 1 ano e 8 meses. A informação foi revelada em um trecho do livro publicado antecipadamente pelo jornal americano The New York Times.

A biografia também mostra dois dos filhos mais novos de Musk, o casal de gêmeos Azure e Strider. Frutos do relacionamento do bilionário com Shivon Zilis, uma executiva que trabalhava na Neuralink, empresa de implantes cerebrais de Musk, as crianças têm pouco mais de 1 ano de idade.

Com a informação, Musk vira pai de 10: cinco crianças de seu primeiro casamento com Justine Wilson, três crianças com a cantora Grimes e os gêmeos com a executiva Shivon Zilis.

Biografia

Com previsão de lançamento para a próxima terça-feira, o novo livro sobre o bilionário vem revelando detalhes sobre a vida do fundador da Tesla, montadora de carros elétricos.

A biografia já revelou a relação ruim entre Elon Musk e sua filha transexual, que se tornou “comunista”, segundo o bilionário. E os bastidores da compra do Twitter, concluída em outubro de 2022, vieram à tona, como as rusgas entre Musk e o então presidente executivo da empresa, Parag Agrawal.

Agora, um novo trecho, disponibilizado de forma inédita pelo Estadão nesta sexta-feira, 8, torna pública uma troca de farpas entre Elon Musk e o cofundador da Microsoft, Bill Gates. Na discussão, o desinvestimento milionário que Gates realizou na Tesla, da ordem de US$ 500 milhões, é criticado por Musk: “Pura hipocrisia”, disse ao seu biógrafo.