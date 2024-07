Como bilionário chinês, condenado por corrupção, financiou os negócios do dono da AliExpress

Há quatro anos, Jack Ma era a personificação da espetacular ascensão econômica da China. Ele já era o empresário mais rico e famoso do país e estava prestes a se tornar um dos mais ricos do mundo.

PUBLICIDADE A esperada oferta pública inicial da empresa de fintech de Ma, o Ant Group, foi projetada para superar o lançamento recorde de seu gigante do comércio eletrônico, o Alibaba, dono da AliExpress. Em breve, pensava-se, ele seria lembrado como Bill Gates e Steve Jobs - um modelo de negócios de estilo ocidental na China. Ao mesmo tempo, outro rico empresário chinês estava aguardando um destino muito diferente. Xiao Jianhua estava foi detido sob a acusação de suborno e corrupção. Xiao havia acumulado uma fortuna manipulando mercados e cultivando laços estreitos com parentes das principais autoridades chinesas, e estava prestes a se tornar um exemplo do rigor do estado com criminosos.

No entanto, nos bastidores, esses dois extremos do capitalismo da China - seus bilionários mais célebres e mais notórios - estavam ligados por investimentos no valor de pelo menos US$ 1 bilhão, segundo uma investigação do The New York Times e do The Wire China.

Jack Ma, fundador do Alibaba Group, segura o martelo após tocar o sino de abertura cerimonial da Bolsa de Valores de Nova York Foto: Todd Heisler/The New York Times

Uma análise de mais de 2.000 documentos confidenciais mostra que a empresa de Xiao, agora desmantelada, o Tomorrow Group, garantiu secretamente ações lucrativas em uma série de empresas de Ma em um período de cinco anos. Essas associações comerciais nunca foram divulgadas, e um ex-executivo sênior do Tomorrow Group disse: “Até onde sabemos, Jack Ma não tinha conhecimento” delas.

Os negócios oferecem uma visão do capitalismo característico da China, em que os empreendedores bem relacionados e aqueles que levantam dinheiro para eles estão em melhor situação, pelo menos em alguns casos, se não interagirem uns com os outros. Em quase qualquer outra economia sólida, o proprietário de uma grande empresa gostaria de desenvolver um relacionamento com um investidor que levantou US$ 1 bilhão, e o investidor gostaria de influenciar a forma como o dinheiro foi usado.

Não na China de Xiao e de Ma.

Os documentos não mostram que Ma sabia sobre os investimentos de Xiao e, falando por meio de um advogado do Alibaba, Ma disse que “nunca teve qualquer relacionamento comercial com Xiao”. O advogado do Alibaba, em uma declaração, também disse: “Até onde o Alibaba e suas afiliadas sabem, as conexões que você alega existir não têm qualquer base de fato”.

Mas em um caso envolvendo uma afiliada do Alibaba, a investigação descobriu que o amigo e parceiro de negócios de Ma, Huang Youlong, fez o investimento em nome das empresas de Xiao. Em outro negócio que envolveu uma corretora de Hong Kong com o nome, em parte, de Ma, Huang e outros associados de Xiao eram os maiores acionistas.

Ainda em 2020, mesmo quando Xiao estava detido e a Ant estava preparando seu IPO, empresas e pessoas da rede de Xiao detinham ações da Ant com um valor estimado de mais de US $ 300 milhões, descobriu a investigação. Em uma ação surpreendente de última hora, os órgãos reguladores chineses suspenderam a oferta e iniciaram investigações sobre o Alibaba e a Ant, que até hoje continua sendo uma empresa privada.

Os documentos revelam o funcionamento interno da rede de Xiao, que ele controlava por meio de acionistas procuradores que lhe concediam anonimato e tornavam as transações difíceis de decifrar. Elas eram ocultas por trás de entidades offshore e monitoradas em planilhas pela equipe de Xiao. O Times e o The Wire China conseguiram confirmar os detalhes das transações por meio de um exame de registros corporativos e entrevistas, e dois ex-funcionários do Tomorrow Group confirmaram a autenticidade dos documentos.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A especialidade de Xiao era ajudar autoridades influentes e seus parentes a transferir riqueza para o exterior e comprar e vender ativos; em pelo menos um caso, ele fez isso para uma das irmãs do Presidente Xi Jinping. Em seu julgamento, as autoridades chinesas sugeriram que suas participações, que se estendiam de bancos e seguros a metais raros, carvão e imóveis, eram tão vastas que ameaçavam a estabilidade financeira do país. Os documentos também contam uma história que, às vezes, está em desacordo com a narrativa pública sobre Ma, que ridicularizou publicamente o clientelismo que permeia as empresas chinesas. O fato de Xiao ter conseguido se beneficiar do mundo de Ma, mesmo quando alguns dos escritórios de advocacia mais prestigiados de Nova York realizavam a devida diligência nos negócios, foi chocante - e revelador - para os estudiosos da economia chinesa. “Encontrá-los conectados dessa forma”, diz Meg Rithmire, professora da Harvard Business School que estudou a rede financeira de Xiao, ‘mostra que o sistema chinês é tão obscuro que todos são pegos na mesma teia’.

Xiao está cumprindo uma sentença de 13 anos, e Ma praticamente se retirou da vida pública, não tendo nenhum papel formal nas empresas que fundou. Os dois homens - um foi destituído do cargo e o outro foi preso - estão entre os alvos de maior destaque na dramática consolidação do poder de Xi Jinping desde que ele se tornou o líder máximo da China há mais de uma década.

Em alta Link Você está segurando seu telefone de forma errada? Confira dicas para evitar problemas Apagão cibernético: por que alguns países sofreram mais do que o Brasil com o problema? Os confrontos de Ma com o governo foram bem documentados, incluindo o fato de ele ter entrado em conflito com Xi Jinping por criticar a pressão por uma supervisão financeira mais forte de suas empresas. Mas, até agora, nada se sabia publicamente sobre os investimentos ligados a Xiao. O Times obteve os documentos em 2018, mais de um ano depois de Xiao ter sido sequestrado em Hong Kong e levado para a China continental, e eles foram usados em várias reportagens. Em partes em inglês e chinês, eles incluem extratos bancários e de corretagem, contratos, arquivos de registro corporativo e planilhas, principalmente das operações da empresa em Hong Kong.

Código QR de pagamento da Alipay em um mercado de rua em Xangai, China, na sexta-feira, 21 de junho de 2024. Documentos confidenciais mostram que Xiao Jianhua, um investidor corrupto ligado à elite política da China, apoiou o empresário mais bem-sucedido e reverenciado do país Foto: Qilai Shen/NYT

A fonte do material, que já trabalhou para o Tomorrow Group, queria expor como Xiao controlava e manipulava secretamente as empresas e como os órgãos reguladores financeiros de Hong Kong e da China não conseguiram detê-lo. Como o Tomorrow Group também estava sob investigação do governo, é possível que as autoridades chinesas tenham acesso às mesmas informações, disse a fonte. Xiao foi elogiado por sua cooperação em sua sentença.

O Times revisitou os documentos no ano passado e os compartilhou com o The Wire China. A investigação conjunta descobriu que a conexão de investimento entre Ma, 59, e Xiao, 52, havia começado vários anos antes do sequestro de 2017.

Xiao, que está preso em Xangai, não pôde ser contatado para comentar o assunto. O ex-executivo sênior do Tomorrow Group confirmou que a empresa estava por trás dos investimentos. “Na época, o Alibaba e Jack Ma eram muito bem-sucedidos”, disse o ex-executivo. “Todos queriam investir com eles. Eles tinham um toque mágico.”

‘Clandestino e disperso’

Com o crescimento da economia chinesa nas últimas décadas, muitas famílias bem relacionadas ganharam bilhões de dólares aproveitando sua influência em setores altamente regulamentados.

À frente disso estavam os chamados princelings - parentes de altos funcionários do Partido Comunista - que controlavam a interseção entre a influência do Estado e a riqueza privada. Seus esforços nos bastidores podiam salvar ou destruir negócios, e eles faziam isso sem se preocupar em serem desmascarados pela mídia chinesa ou enfrentarem consequências no dia da eleição.

Xiao era seu concierge de longa data.

Desde que era um líder estudantil de 17 anos na Universidade de Pequim, ele começou a desenvolver laços com a estrutura de poder do país. Com um séquito de guarda-costas do sexo feminino, pelo menos dois passaportes estrangeiros e mais de 100 empresas offshore, ele acumulou riquezas por meio de setores dominados pelo Estado e repletos de clientelismo: bancos, seguros e corretoras.

Ma não fazia parte desse sistema. No final dos anos 80, ele aceitou um emprego como professor de inglês ganhando US$ 14 por mês e, quando fundou o Alibaba, uma década depois, seguiu o manual do Vale do Silício, adquirindo fundos de investidores globais experientes, como o Goldman Sachs e o SoftBank do Japão.

Para Ma, as autoridades chinesas deveriam ser respeitadas e obedecidas, mas evitadas. “Eu faço tudo o que eles me dizem”, disse ele a uma plateia na Universidade Stanford em setembro de 2011. “Mas fazer negócios? Sinto muito.”

As autoridades chinesas começaram a prestar mais atenção no Alibaba quando seu sucesso decolou. Ma disse que foi pressionado a transferir o Alipay, um sistema de pagamento móvel agora controlado pelo Ant Group, para uma empresa chinesa. Ma também se empenhou em aumentar a participação chinesa no Alibaba, que, na época, tinha mais de 70% de suas ações detidas por investidores estrangeiros.

Foi nessa época que os universos paralelos de Ma e de Xiao convergiram pela primeira vez.

No mesmo mês em que Ma falou em Stanford, os investidores chineses começaram a aumentar sua participação no Alibaba. O seleto grupo incluía os amigos de Ma, bem como uma obscura empresa de fachada das Ilhas Virgens Britânicas chamada Financial Giant, que investiu US$ 25 milhões, segundo os documentos.

No papel, a proprietária da Financial Giant era uma mulher desconhecida de 24 anos, cuja família vinha de uma pequena cidade perto da fronteira com a Rússia. Dois bancos suíços - UBS e J. Safra Sarasin - deram-lhe legitimidade ao abrir contas de corretagem para sua empresa.

A mulher, Zhao Binbin, não pôde ser contatada para comentar o assunto. Os documentos do Tomorrow Group mostram que ela tinha algo mais a seu favor: Ela pertencia a uma família que atuava como procuradora de Xiao e detinha as ações do Alibaba em nome dele.

Um de seus parentes, um professor de piano, foi listado como o principal funcionário de uma empresa de Xiao que, em 2013, comprou ativos de uma das irmãs de Xi Jinping. O mesmo parente era casado com um funcionário da Xiao que, em 2014, comprou um quadro de Van Gogh no valor de US$ 62 milhões em um leilão da Sotheby’s.

“Quando o chefe Xiao estava construindo o Tomorrow Group, havia um ditado: ‘clandestino e disperso’”, disse o ex-funcionário de Xiao que forneceu os documentos.

“O nome da Xiao e o nome da Tomorrow não aparecerão”, disse o ex-funcionário.

Jogo dos príncipes

Não está claro como ou por que Ma e Xiao se conheceram pela primeira vez. Eles se conheceram em Pequim em 2013, em um clube afiliado a um grande banco chinês, disse uma pessoa próxima a Xiao. Uma foto sem data apareceu em um site de mídia social chinês em 2018, mostrando-os brindando um ao outro em um restaurante com servidores vestidos de quimono.

O “porquê” por trás dos investimentos de Xiao pode ter mais a ver com o inescapável mundo dos príncipes da China do que com qualquer imperativo comercial urgente. Como os parentes da elite política da China procuravam se beneficiar da economia em crescimento do país, Xiao fez carreira conectando-os a empreendimentos promissores - e muitas vezes ocultando essas conexões por trás de empresas de fachada, investidores por procuração e outras cortinas de fumaça.

Em hong, Ma foi cofundador de uma empresa de investimentos, a Yunfeng Capital, e os investidores tiveram acesso antecipado às suas empresas. Uma das procuradoras de Xiao Jianhua , uma jovem chinesa nascida perto da fronteira russa, estava entre eles, adquirindo suas ações do Alibaba por meio da Yunfeng, no ano de 2011, segundo a investigação.

No ano seguinte, em antecipação ao IPO do Alibaba, Jack Ma estava procurando reduzir a participação estrangeira na empresa - especialmente a enorme participação do Yahoo - e trouxe um novo grupo de investidores chineses. Um acordo de US$ 7,6 bilhões para recomprar cerca de metade das participações do Yahoo foi financiado em grande parte por bancos chineses e empresas de investimento lideradas por príncipes, incluindo a Boyu Capital, fundada pelo neto do ex-presidente chinês, Jiang Zemin, formado em Harvard.

Xiao Jianhua em um banco de praça em Pequim, antes de ser preso Foto: The New York Times/NYT

Em 2014, Ma havia se tornado uma máquina de fazer dinheiro para a elite política chinesa. Empresas pertencentes ou supervisionadas por parentes de seis membros atuais ou antigos do Politburo, o comitê executivo mais importante do Partido Comunista da China, investiram no Alibaba e em suas afiliadas, de acordo com os registros da empresa.

Em uma declaração em nome das empresas, o Alibaba descreveu os investidores como “empresas estatais respeitáveis ou empresas de investimento privado bem conceituadas”, acrescentando que “nunca solicitou investimentos de nenhum investidor por causa de suas ‘conexões políticas”.

O evento mais lucrativo foi o IPO da Alibaba em 19 de setembro de 2014, quando o valor de mercado da gigante do comércio eletrônico ultrapassou o de sua maior rival, a Amazon. O investimento de US$ 25 milhões de Xiao Jianhua, feito por meio de seu representante, subiu para US$ 160 milhões naquele dia.

Foi um dia inebriante para Jack Ma na Bolsa de Valores de Nova York, que estava enfeitada com o laranja do Alibaba. Sorrindo diante das câmeras, ele posou com amigos e colegas, incluindo um homem atarracado que apareceu rapidamente em um vídeo produzido pelo Alibaba documentando o IPO. O homem era Huang Youlong, um empresário casado com uma das atrizes mais famosas da China. Ele também era o “laranja” de Xiao para participações ainda maiores nas empresas de Ma, como apontam as investigações do The New York Times e do The Wire China.

O marido da estrela de cinema

Huang Youlong, 47 anos, se destaca entre os demais amigos de Jack Ma: ele vivia uma vida deslumbrada.

Ele se tornou cidadão de Cingapura e fez negócios lá com um americano que mais tarde foi preso nos Estados Unidos por exportar ilegalmente equipamentos de aviação para o Irã. Ele também se tornou sócio de um magnata chinês do setor de cassinos, que agora é supostamente um fugitivo.

Em 2008, ele se casou com Zhao Wei, uma famosa atriz chinesa que eventualmente cairia em desgraça e seria misteriosamente apagada de créditos de filme e outras produções na internet chinesa.

Em 2014, Ma e Huang se tornaram amigos, Huang naquele ano cantou na festa de 80 anos do pai de Jack Ma. Em relação aos negócios, a dupla obteve muito sucesso, como mostram os documentos do Tomorrow Group, nos quais Huang agia como representante de Xiao e buscava lucro para si mesmo. No mesmo ano, a Alibaba comprou a ChinaVision, uma produtora de filmes e televisão, e a renomeou como Alibaba Pictures. Mas a compra imediatamente teve problemas quando irregularidades contábeis foram descobertas nos livros da antiga empresa.

A negociação de ações da Alibaba Pictures foi temporariamente suspensa e, dois dias antes de ser retomada, Huang e sua esposa pagaram cerca de US$ 400 milhões para adquirir uma participação de 9% do antigo presidente da ChinaVision. O investimento amplamente divulgado aumentou a confiança na nova empresa, em parte porque a Zhao era uma estrela de cinema lucrativa na época.

Mas o casal pagou com dinheiro de uma das empresas de Xiao, mostram os documentos, um fato não conhecido publicamente e não incluído no documentos obrigatórios enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong.

Os documentos revelam que a empresa Xiao financiou 60% da compra e emprestou a Huang US$ 125 milhões a juros de 8%, para pagar a maior parte da participação de 40% do casal. Huang também recebeu um empréstimo de US$ 75 milhões do Credit Suisse para ajudar a pagar as ações. Enquanto o empréstimo estava em nome de Huang, a equipe de Xiao lidou com pagamentos e correspondência com o banco, mostram os documentos.

Huang não respondeu a e-mails ou perguntas enviadas ao seu escritório em Hong Kong. Em uma declaração, a Alibaba disse que “não estava envolvida na transação e não tinha conhecimento sobre as atividades de investimento do Sr. Huang e sua esposa”, embora tenha reconhecido que havia consentido com a transação.

O investimento rapidamente valeu a pena. Em abril de 2015, as ações da Alibaba Pictures dispararam quando a Alibaba disse que estava considerando injetar alguns de seus próprios ativos de entretenimento na empresa. Dias depois, Huang vendeu algumas de suas participações, obtendo um lucro líquido de US$ 75 milhões, ou um retorno de 144% em quatro meses. Um valor quase idêntico foi pago à empresa de Xiao, mostram os documentos.

‘Olhos e ouvidos de Jack’

Quando Huang vendeu suas participações na Alibaba Pictures, a empresa de investimentos de Jack Ma já estava de olho em um novo negócio: o Reorient Group, uma corretora de Hong Kong administrada por um sócio comercial de Erik Prince, um contratante de segurança americano.

Assumir a Reorient daria a Ma e David Yu, um amigo e investidor de Xangai que era seu parceiro no negócio, uma posição estratégica no setor financeiro de Hong Kong. Eles renomeariam a empresa Yunfeng Financial em homenagem à firma que fundaram anteriormente, Yunfeng Capital.

“Este é um investimento estratégico para nós”, disse Yu na época.

Ma possui 40% da Yunfeng Capital e continua intimamente associado a ela. (O “Yun” em Yunfeng é o nome próprio Jack Ma em chinês.) Ele subiu ao palco em Pequim quando eles estrearam a empresa em 2010 e a Yunfeng Capital mais tarde se juntou à Alibaba em pelo menos meia dúzia de negócios.

A compra da Reorient é a evidência mais clara de que Xiao era um acionista crucial em uma das empresas de Jack Ma. Por meio de quatro empresas offshore e uma quinta empresa de propriedade de Huang, Xiao controlava aproximadamente um terço das ações da empresa até o final de 2015, tornando sua rede a maior acionista — até maior que a de Jack Ma.

O acordo levou semanas para ser negociado, e tanto Huang quanto sua esposa eram presença regular nas negociações, lembrou um ex-executivo sênior da Reorient que não estava autorizado a falar publicamente sobre o acordo. “Huang agiu como “os olhos e ouvidos de Jack”, disse o executivo.

A compra seguiu um manual familiar da Alibaba Pictures e outros acordos. Os principais executivos da Reorient venderam uma participação controladora para Jack Ma e seus colegas investidores, emitindo-lhes novas ações com um grande desconto, de acordo com um registro regulatório. Quando surgiram notícias de que uma empresa cofundada por Ma havia feito o investimento, as ações da Reorient dispararam mais de 150%.

Em uma declaração, Yunfeng minimizou o papel de Jack Ma na empresa, dizendo que ele “não está envolvido na tomada de decisões ou na operação”. Mas o ex-executivo sênior do Tomorrow Group disse que Ma tinha uma atuação participativa. “Quando tivemos a chance de investir em suas empresas”, disse o executivo, “frequentemente fizemos isso por meio do Huang Youlong ou do Yunfeng Capital”.

A rede de Xiao pagou um premium para se tornar o maior acionista, mostram os documentos, oferecendo uma vista do mundo sombrio das finanças de Hong Kong, onde os acordos paralelos muitas vezes explicitam a propriedade de empresas de fachada.

Um contrato entre Huang e uma empresa controlada por Xiao mostrou que eles tiveram que pagar um premium de US$ 190 milhões a um beneficiário não especificado, efetivamente dobrando o preço de seu investimento.

No papel, Huang manteve uma participação de 10%, mas uma planilha mostra que mesmo essa participação foi obtida com empréstimos da empresa de Xiao.

Na época, o registro junto aos órgãos reguladores não dizia nada sobre Xiao, que, como mostram os documentos, na verdade investiu junto com Ma na Reorient por meio de três empresas separadas. Duas delas eram de propriedade de substitutos de Xiao, incluindo uma mulher de 27 anos da cidade da Mongólia Interior, onde o Tomorrow Group já operou.

Em declarações separadas, Ma, Yunfeng e Johnson Ko, o presidente da Reorient na época, disseram que não tinham conhecimento da conexão com Xiao. “A Reorient realizou uma diligência completa para conhecer seus clientes”, disse Ko.

Semanas depois que o negócio foi finalizado, a ex-mulher do parceiro de negócios de Ma, de Yu, se beneficiou enormemente do interesse contínuo de Xiao na Yunfeng Financial. Duas entidades offshore controladas por Xiao pagaram US$ 235 milhões para comprar da ex-mulher uma participação adicional na empresa.

Ela obteve um lucro inesperado de mais de US$ 190 milhões, segundo registros públicos. Em sua declaração, a Yunfeng Capital a descreveu como “uma investidora independente”.

Uma campanha contra corrupção

Em 2017, a rede de arrasto da repressão à corrupção de Xi Jinping finalmente se fechou para Xiao.

Anos antes, em seu primeiro discurso no Politburo como chefe do Partido Comunista, Xi Jinping deixou claro que o partido estava enfrentando uma crise existencial após seis décadas de governo.

“Uma grande quantidade de fatos nos diz que, se a corrupção se tornar cada vez mais séria, ela inevitavelmente condenará o partido e o estado”, disse Xi Jinping em novembro de 2012.

Antes do final do ano, funcionários do governo estavam sendo presos em uma campanha cada vez mais ampla contra a corrupção, que também derrubou alguns dos rivais políticos mais poderosos de Xi Jinping.

Em março de 2013, Xi Jinping tornou-se presidente e, no mesmo ano, seus parentes se desfizeram de centenas de milhões de dólares em investimentos internos. Em uma declaração ao The Times em 2014, uma porta-voz de Xiao confirmou que a irmã e o cunhado do presidente haviam finalizado a venda de sua participação de 50% em uma empresa de investimentos de Pequim que haviam criado em parceria com um banco estatal. Sua participação foi vendida para uma empresa fundada por Xiao.

Inicialmente, a repressão se concentrou principalmente em funcionários do governo e do partido e seus parentes, e não em líderes empresariais, mas logo praticamente ninguém estava fora dos limites. A vez de Xiao chegou à noite em janeiro de 2017, quando ele desapareceu de seu apartamento no Hong Kong Four Seasons Hotel.

Imagens de vídeo capturadas por câmeras de segurança mostraram que ele foi levado em uma cadeira de rodas, com a cabeça coberta, acompanhado por cerca de meia dúzia de homens não identificados que empurravam uma mala grande. Acredita-se que ele tenha sido transportado de barco de Hong Kong, fugindo dos controles de fronteira, para a custódia da polícia na China continental.

Nos dias que se seguiram, os parentes e associados de Xiao se esforçaram para se desfazer de algumas de suas participações, incluindo mais de US$ 60 milhões mantidos em um fundo da Yunfeng Capital, como mostram os documentos do Tomorrow Group. A empresa que comprou a participação era administrada por um parceiro de negócios de Huang, segundo registros corporativos chineses.

O papel de Xiao como concierge da elite do Partido Comunista havia chegado ao fim. Mas seus laços financeiros com Ma não - assim como o Ant Group, a empresa de pagamentos eletrônicos e empréstimos pessoais, tornou-se o mais novo queridinho de Ma.

A ruína final

Em 2018, a Ant tinha mais de 700 milhões de usuários ativos, e a empresa estava caminhando para um IPO.

Ma seguiu o velho manual de preparação para a oferta de ações, reunindo um grupo de elites políticas poderosas como investidores, informou o The Wall Street Journal em 2021.

Xiao foi mantido em segredo em uma prisão. Mas os membros de sua rede controlavam cerca de um décimo de um ponto percentual das ações da Ant, de acordo com dados da WireScreen, uma empresa irmã da The Wire China que compila dados de propriedade de empresas chinesas. Mesmo essa pequena fração valeria cerca de US$ 307 milhões se o IPO, como era esperado, avaliasse a empresa em mais de US$ 313 bilhões.

Um funcionário de Xiao, segundo os registros corporativos, era o maior investidor individual em um fundo repleto de amigos de Ma e seus parentes, incluindo a mãe de Zhao, a estrela de cinema. O fundo era administrado pela Yunfeng Capital e era um dos maiores detentores de ações da Ant.

A Yunfeng e a Ant disseram em declarações que não tinham conhecimento de nenhuma conexão entre seus investidores e Xiao.

No final de 2019, quando as autoridades chinesas estavam desvendando a rede de empresas de Xiao, elas viram paralelos preocupantes na estrutura de propriedade da Ant, de acordo com Angela Huyue Zhang, professora de direito da Universidade de Hong Kong que recentemente escreveu um livro sobre a regulamentação da China para empresas de tecnologia.

Assim como o Tomorrow Group de Xiao, a Ant era dominada por uma única pessoa. E a queda de Xiao teve efeitos incômodos. Um banco que ele controlava, o Baoshang, entrou com pedido de falência em 2020.

O banco central da China precisaria intervir, disse o professor Zhang, “se algo ruim acontecer com o Ant, como aconteceu com o Baoshang”.

As autoridades elaboraram novas regras para controlar os sistemas financeiros privados, e Ma facilitou a justificativa de sua decisão de intervir na Ant durante um discurso em Xangai.

Ma mirou no sistema bancário dominado pelo Estado na China, argumentando que ele restringia a inovação e o crescimento por meio de uma “mentalidade de loja de penhores”, emprestando apenas àqueles que apresentavam garantias. Ele criticou os reguladores financeiros por serem obcecados em minimizar os riscos.

Isso foi em outubro de 2020. No início de novembro, o governo chinês cancelou o IPO da Ant, a salva de abertura em seu ataque às grandes empresas de tecnologia. Nas redes sociais, uma publicação ridicularizou os comentários de Ma como “o discurso mais caro da história”.

Desde então, Ma e suas empresas foram derrotados. As ações da Alibaba caíram cerca de 75% em relação ao seu pico. O poder de voto de Ma na Ant foi praticamente eliminado. Uma estratégia de reviravolta anunciada pelo Alibaba no ano passado não deu certo. Os planos de listar publicamente alguns de seus ativos foram suspensos.

Alguns dos amigos de Ma não se saíram melhor. Huang foi processado em Hong Kong por milhões em dívidas não pagas. Sua esposa, Zhao, não aparece em um filme desde 2019, embora algumas referências a ela na internet chinesa tenham sido restauradas. Ma, em sua declaração, disse que não havia entrado em contato com nenhum deles “há muitos anos”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.