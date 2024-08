De Biden a Trump: Como Elon Musk mudou de lado na eleição americana e o que ele pode ganhar com isso

Elon Musk começou a reunir apoio privado para o segundo mandato de Donald Trump muito antes de tuitar seu endosso público em 13 de julho. Pelo menos cinco meses antes, Musk fez uma apresentação para Trump na mansão à beira-mar em Palm Beach do cofundador da Wendy’s, Nelson Peltz, onde alguns dos bilionários e principais estrategistas políticos reunidos para discutir a estratégia da campanha de 2024 ficaram surpresos ao vê-lo.

PUBLICIDADE O evento de 16 de fevereiro contou com vários céticos em relação a Trump: Karl Rove, ex-conselheiro de George W. Bush e atual conselheiro do hoteleiro Steve Wynn, argumentou que a equipe reunida deveria doar dinheiro para os candidatos mais votados e para os partidos estaduais. Outro doador pediu à multidão que continuasse ajudando a candidata do Partido Republicano Nikki Haley, de acordo com os participantes que falaram sob condição de anonimato para compartilhar conversas particulares. Mas Musk, sentado ao lado de Peltz no centro da mesa, ofereceu uma visão explicitamente pró-Trump, disseram os participantes. Ele começou dizendo que não era um grande fã de Trump, mas depois entrou em uma longa discussão sobre imigração ilegal. Enquanto o presidente Biden permitiria que milhões de imigrantes indocumentados adicionais cruzassem a fronteira sul dos Estados Unidos - em detrimento da economia dos EUA e das terras americanas, afirmou Musk - Trump impediria as travessias, disse ele. Ele acrescentou que uma onda de imigrantes alimentaria uma mudança demográfica que poderia condenar o Partido Republicano em eleições futuras.

Elon Musk declarou abertamente seu apoio à candidatura de Donald Trump Foto: Kenny Holston/NYT

Musk pediu aos presentes que dissessem a seus amigos que votassem em Trump, dizendo que havia aprendido com sua experiência de vender Teslas que a promoção boca a boca era fundamental. Algumas pessoas na plateia balançaram a cabeça e fizeram uma careta.

Apesar de seu apoio, Musk estava preocupado - assim como outros possíveis doadores - com a possibilidade de Trump usar o dinheiro deles para pagar suas crescentes contas judiciais, disseram os participantes. Outros, ele reconheceu, talvez não quisessem aparecer nos formulários de divulgação da campanha.

Por isso, ele sugeriu que as doações fossem feitas a um grupo externo. Em maio, Musk ajudou a lançar o America PAC, que, em pouco mais de um mês, informou ter arrecadado US$ 8,5 milhões, a maior parte proveniente do Vale do Silício. Musk sinalizou que também fará doações, mas negou uma reportagem do Wall Street Journal que dizia que ele daria ao grupo US$ 45 milhões por mês.

A presença de Musk no evento em Palm Beach marcou o ápice de uma transformação política para a pessoa mais rica do mundo, que disse ser a favor de Biden em 2020. Mas nos quatro anos seguintes, o relacionamento de Musk com o governo Biden foi se deteriorando constantemente.

Sob Biden, o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) avançou nas investigações sobre o marketing da Tesla de suas tecnologias de assistência ao motorista. A National Highway Traffic Safety Administration anunciou um recall de quase todos os Tesla devido a preocupações com a desatenção do motorista. A SEC está conduzindo uma investigação separada sobre o X, antigo Twitter, que Musk comprou em 2022. E Biden ridicularizou pessoalmente a perspicácia de Musk nos negócios, uma vez dizendo que a melhor maneira de a NPR desaparecer seria ele comprá-la, enquanto a Casa Branca desprezou a Tesla em uma cúpula de veículos elétricos de alto nível em 2021.

Um segundo governo Trump promete um ambiente muito diferente para Musk, disseram analistas e investidores. Trump poderia facilitar o caminho regulatório da Tesla para a entrega de um veículo pessoal totalmente autônomo - uma meta fundamental para a avaliação de US$ 700 bilhões da empresa disseram eles - e reduzir o escrutínio federal da Tesla e do X, bem como uma investigação do National Labor Relations Board sobre alegações de assédio na SpaceX.

Enquanto isso, a SpaceX e a Starlink, a empresa de satélites de Musk, estão ganhando novos contratos federais. Clare Hopper, chefe do Escritório de Comunicações Comerciais por Satélite do Comando de Sistemas Espaciais, disse que seu escritório já está buscando um adicional de US$ 12 bilhões na próxima década para “satélites de órbita baixa da Terra” em antecipação ao aumento da demanda militar. Esse gasto poderia aumentar ainda mais com uma proposta delineada no Projeto 2025, uma agenda para o segundo mandato de Trump elaborada por republicanos proeminentes, para dar à Força Espacial capacidades de ataque.

“No governo Biden, Musk foi, na melhor das hipóteses, uma reflexão tardia”, disse Dan Ives, analista da Wedbush Securities. “No governo Trump, se ele ganhasse um segundo mandato, Musk estaria na frente e no centro.”

Trump, por sua vez, expressou entusiasmo com sua crescente aliança com o bilionário. Em um recente comício de campanha em Grand Rapids, Michigan, Trump disse o seguinte sobre Musk: “Temos que tornar a vida boa para nossas pessoas inteligentes e ele é o mais inteligente possível”.

A campanha de Trump se recusou a responder a perguntas sobre as intenções de Trump com relação a Musk. Musk não respondeu aos pedidos de comentários.

O caminho para Trump

Uma pessoa que conhece Musk há anos disse que ele vê Trump como um agente de mudanças, mesmo que às vezes discorde de suas abordagens e políticas. A pessoa falou sob condição de anonimato para compartilhar conversas particulares.

Em conversas com doadores e assessores de Trump após o evento de fevereiro, Musk mencionou repetidamente a fronteira e seus temores de que a eleição de 2024 não seja segura. “A fronteira e a integridade das eleições parecem ser as duas coisas com as quais ele se preocupa”, disse uma pessoa que conversou com ele.

Nem Trump nem nenhum de seus assessores estavam presentes no evento, que foi convocado pelos bilionários.

Em alta Link Geração Z despreza televisores, que deixam de ser objeto de desejo entre jovens Conversas escondidas no WhatsApp: conheça recurso para ocultar com código secreto diálogos no app Espera-se que o dinheiro de Musk construa um aparato de campanha em vários estados decisivos em meio a preocupações republicanas generalizadas de que a equipe de Trump não tem um programa suficiente para obter votos, disseram pessoas familiarizadas com os planos. É uma mudança radical em relação a 2016, quando Musk disse à CNBC, dias antes da eleição, que achava que Trump “não era o cara certo” porque ele “não parece ter o tipo de caráter que reflete bem nos Estados Unidos”. Depois de ganhar a Casa Branca, Trump tentou seduzir Musk e outros CEOs, reunindo-se com eles na Trump Tower em Nova York em dezembro de 2016 e novamente logo após sua posse. Trump elogiou Musk durante toda a sua presidência como um “amigo”, “alguém por quem tenho grande respeito” e “um de nossos grandes cérebros”. Em 2020, Trump apareceu para comemorar o fato de a SpaceX ter se tornado a primeira empresa privada a lançar seres humanos ao espaço. E ele apoiou a decisão de Musk de reabrir desafiadoramente a fábrica da Tesla em Fremont, Califórnia, depois que as autoridades do condado ordenaram seu fechamento durante os lockdowns da covid-19. Mas Musk achou o primeiro mandato de Trump decepcionante, de acordo com duas pessoas familiarizadas com seu pensamento. Em 2017, Musk se afastou de dois dos conselhos consultivos presidenciais de Trump para protestar contra a decisão de Trump de sair do acordo climático de Paris. “A mudança climática é real”, ele tuitou. “Sair de Paris não é bom para os Estados Unidos ou para o mundo.”

Musk espera que um segundo governo Trump possa ser mais benéfico para operações da Tesla Foto: David Zalubowski/AP

Durante a eleição de 2020, Musk favoreceu Biden.

Poucos meses depois, a Casa Branca convidou todas as grandes montadoras americanas, exceto a Tesla, para um evento chamativo no South Lawn. A reunião de cúpula sobre veículos elétricos incluiu a Ford, a Stellantis e a General Motors, juntamente com a United Auto Workers (UAW). A Tesla, a única gigante automobilística americana não sindicalizada, pediu para ser incluída, mas o governo Biden deixou a empresa de fora - uma decisão que Musk descreveu mais tarde como “a Casa Branca dando um gelo na Tesla”.

Um ex-funcionário do governo Biden, falando sob condição de anonimato para discutir conversas internas, disse que a Casa Branca manteve a reunião pequena porque as medidas de prevenção contra a covid-19 ainda estavam em vigor. Mas o funcionário disse que também é verdade que Biden, com a presença do UAW, queria melhorar sua reputação pró-trabalho.

Musk interpretou isso como “o governo Biden foi ruim para mim”, disse o funcionário, que participou do evento. “Isso é só porque vocês não gostam do Elon?”, o funcionário se lembra de um executivo da Tesla perguntando.

Desde o evento, Biden ocasionalmente criticou Musk diretamente. Ele disse que as relações de Musk no exterior eram “dignas de serem analisadas” depois que um repórter perguntou se a propriedade de Musk no Twitter era uma ameaça à segurança nacional.

E quando Musk expressou pessimismo com relação à economia, Biden rebateu: “Muita sorte em sua viagem à Lua”. “Obrigado, Sr. Presidente!” Musk respondeu no X, repostando o comunicado à imprensa de que a SpaceX estava sob contrato com a NASA para construir uma espaçonave para levar os astronautas americanos de volta à Lua.

Em novembro passado, a Casa Branca de Biden condenou Musk pelo que chamou de “promoção abominável do ódio antissemita e racista” em seu feed de rede social, contribuindo para um êxodo de anunciantes da X. Musk pediu desculpas.

O ex-presidente e candidato republicano à presidência, Donald Trump, discursa na Van Andel Arena em Grand Rapids, Michigan, em 20 de julho Foto: Alex Wroblewski/FOR THE WASHINGTON POST

Diferenças políticas

Se Musk ficou decepcionado com a Casa Branca de Trump, ele logo se frustrou com a Casa Branca de Biden, de acordo com uma pessoa que conhece Musk há anos. Musk ficou furioso com os democratas em questões sociais, disse a pessoa, que falou sob condição de anonimato para compartilhar conversas privadas, mas ficou especialmente frustrado com a abordagem do governo Biden em relação à inovação e à regulamentação.

Um executivo que trabalhou com Musk, falando sob condição de anonimato para falar sobre seu ex-chefe, disse que as incursões de Musk nas guerras culturais pareciam ser motivadas por convicção ideológica: “A batalha não foi motivada pela tentativa de ganhar dinheiro”. Musk restabeleceu a conta de Trump no Twitter em 2022 - logo depois que ele comprou a empresa - revertendo uma decisão da administração anterior de que Trump havia glorificado a violência após o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.

Durante a entrevista, Musk também elogiou Trump, dizendo que ele havia demonstrado “coragem instintiva” ao se levantar depois de ser atingido por uma bala em uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha em 13 de julho em Butler, Pensilvânia.

“É preciso admirar o fato de que Trump, depois de levar um tiro, com sangue escorrendo pelo rosto (...) estava batendo os punhos”, disse Musk, e dizendo à multidão para “lutar, lutar”.

Musk tuitou seu apoio a Trump menos de uma hora após o tiroteio, dando início a uma onda de outros apoios do Vale do Silício.

Brian Hughes, conselheiro sênior da campanha de Trump, disse que o endosso de Musk é um sinal de algo maior. “Muitos dos líderes mais importantes do país em tecnologia e inovação estão preocupados com os danos causados ao seu setor pelo fracasso do governo Biden-Harris em lidar com a nossa economia e com as tentativas de sobrecarregar os inovadores com burocracia governamental e regulamentação implacável”, disse Hughes em um e-mail.

Após a eleição

Embora analistas e investidores tenham previsto que um segundo governo Trump seria bom para Musk, não há garantias com o ex-presidente.

Em um movimento para cortejar os fabricantes tradicionais, Trump prometeu na Convenção Nacional Republicana “acabar com a obrigatoriedade de veículos elétricos no primeiro dia”, o que, segundo ele, salvaria o setor automobilístico dos EUA “da completa obliteração” e pouparia milhares de dólares aos consumidores.

Trump também prometeu uma nova guerra comercial com a China, o que traria incertezas na cadeia de suprimentos para quase todos os principais fabricantes, incluindo a Tesla.

E Trump nem sempre elogiou Musk: em uma postagem no Truth Social em 2022, Trump se gabou de que Musk havia procurado sua ajuda em “projetos subsidiados”, incluindo “carros sem motorista que batem, ou foguetes para lugar nenhum”, acrescentando que ele poderia ter exigido que Musk “se ajoelhasse e implorasse” e Musk teria feito isso.

Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management, disse que a aliança de Musk com Trump provavelmente também afastará muitos compradores da Tesla. Na teleconferência de resultados da Tesla na semana passada, Musk pareceu reconhecer os riscos de Trump 2.0, dizendo que a perda potencial da Lei de Redução da Inflação “prejudicaria um pouco a Tesla”.

Mas o apoio de Musk a Trump é uma “troca”, disse Munster, que envolve aceitar os pontos negativos de curto prazo por uma bonança de possíveis pontos positivos no longo prazo.

“A curto prazo, será uma espécie de vento contrário. Trump pode ser polarizador”, disse Munster. Mas “acho que Musk sabe disso. E, em última análise, ele não se importa”.

