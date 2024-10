Mark Zuckerberg foi a pessoa que mais ganhou dinheiro no mundo em 2024; entenda como

Mark Zuckerberg acabou de garantir seu lugar como a segunda pessoa mais rica do mundo pela primeira vez - e ele pode estar a caminho do topo.

PUBLICIDADE O CEO da Meta ultrapassou o fundador da Amazon, Jeff Bezos, em US$ 1 bilhão e assumiu a segunda posição na última quinta-feira, 3, com um patrimônio líquido de US$ 206 bilhões, de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg. Ele agora está atrás apenas do CEO da Tesla, Elon Musk, que ostenta um patrimônio líquido de US$ 256 bilhões. A riqueza de Zuckerberg está principalmente ligada à sua participação de 13% na Meta, e aumentou em cerca de US$ 78 bilhões somente neste ano, graças aos ganhos com ações. Isso é mais do que qualquer outra pessoa na lista de bilionários, incluindo Jensen Huang, CEO da fabricante de chips Nvidia.

Após alta de ações da Meta, o patrimônio líquido de Zuckerberg é estimado em US$ 206 bilhões Foto: Godofredo A. Vásquez/AP

As ações da Meta dispararam este ano, fechando em uma alta recorde de US$ 582,77 na quinta-feira. E as ações estavam sendo negociadas ainda mais alto, a US$ 590 na sexta-feira, 4, um aumento de quase 70% no acumulado do ano.

Em fevereiro, as ações da Meta subiram depois que ela anunciou seu primeiro dividendo trimestral e uma recompra de ações de US$ 50 bilhões que agradou aos investidores. Desde então, as ações da Meta se beneficiaram de vendas melhores do que o esperado no segundo trimestre e do impulso da empresa para a IA.

Depois de investir bilhões na visão do metaverso de Zuckerberg, a divisão Reality Labs da empresa perdeu menos dinheiro do que o esperado no segundo trimestre. A divisão também foi solicitada a reduzir seus gastos em 20%, o que, segundo informações, ocorrerá em grande parte este ano. Esses cortes, além de um impulso surpreendente do anúncio da empresa sobre os óculos de realidade aumentada que serão lançados em breve, batizados de Orion, que incorporam a IA da empresa, fizeram com que as ações da empresa subissem ainda mais, à medida que os investidores aplaudiam sua inovação.

As ações também foram impulsionadas pela pressão de Zuckerberg por eficiência e pelo achatamento da estrutura corporativa da empresa nos últimos anos.

Embora a diferença entre Musk e Zuckerberg pareça grande, as fortunas tecnológicas podem variar muito, e não é inimaginável que os dois possam trocar de lugar no futuro. Recentemente, em junho, o patrimônio líquido de Musk era menor do que o de Zuckerberg. Há anos, o CEO da Tesla vem entrando e saindo da primeira posição, competindo com seus pares bilionários Bezos e Bernard Arnault, da LVMH.

As ações da Tesla se recuperaram de seu tumulto no início deste ano, aumentando a riqueza de Musk, grande parte da qual está ligada à sua participação na empresa. As ações da Tesla estão agora cerca de duas vezes mais altas do que a baixa de 52 semanas atingida em abril. A riqueza de Musk também foi aumentada quando os acionistas da Tesla aprovaram a restauração de um pacote de pagamento de US$ 45 bilhões para o CEO em junho.

Enquanto Musk e Zuckerberg competem na lista das pessoas mais ricas, seu conflito também entrou na esfera pública nos últimos tempos. No ano passado, Musk desafiou Zuckerberg, fã de artes marciais mistas, para uma luta em um octógono por meio de uma publicação no X. Zuckerberg aceitou e estava empenhado em organizar o evento antes que Musk desistisse.

“Se Elon algum dia levar a sério um encontro real e um evento oficial, ele sabe como entrar em contato comigo”, escreveu ele em uma publicação em seu site semelhante ao X, Threads.

