Medo de criminosos leva a elite da tecnologia a transformar suas casas em bunkers de guerra

No futuro, sua casa será tão segura contra invasores quanto uma base militar de última geração.

Câmeras e sensores vigiarão o perímetro, examinando os rostos dos transeuntes em busca de possíveis ameaças. Drones assustarão invasores projetando um holofote sobre qualquer movimento suspeito. Uma versão virtual da residência será analisada em tempo real. E agentes de segurança privada vão monitorar os alertas a partir de um hub central.

Startup promete segurança residencial avançada Foto: facebook/sauronsec

PUBLICIDADE Essa é a visão da segurança residencial apresentada pela Sauron, uma startup do Vale do Silício que conta com uma lista de espera de CEOs de tecnologia e investidores de risco. O cofundador Kevin Hartz, empresário do setor de tecnologia e ex-sócio da empresa de capital de risco Founders Fund, de Peter Thiel, batizou a empresa com o nome do vilão de “O Senhor dos Anéis”, de J.R.R. Tolkien, um espírito maligno desencarnado representado como um olho ardente que tudo vê no céu.

“É um pouco evidente, um pouco irônico”, mas envia a mensagem certa, disse Hartz. “As pessoas más sabem que estão sendo observadas.”

Hartz e seu cofundador, Jack Abraham, disseram que foram motivados a abrir a empresa depois de incidentes ocorridos em suas residências em Miami e no bairro de Presidio Terrace, em São Francisco, um beco sem saída fechado e afluente que já foi lar de políticos como a deputada democrata Nancy Pelosi. Hartz disse que seu sistema de segurança não alertou a ele e sua esposa quando um intruso tocou a campainha e tentou entrar em sua casa tarde da noite.

Ao incorporar a tecnologia desenvolvida para veículos autônomos, robótica e segurança de fronteiras, a Sauron criou um super alarme contra ladrões, argumenta Hartz.

O conceito repercutiu nos círculos de tecnologia na região de São Francisco, onde o crime é assunto constante em podcasts de tecnologia, mídias sociais e bate-papos em grupos de executivos. Embora as estatísticas do Departamento de Polícia de São Francisco de outubro mostrem que os crimes contra a propriedade e o roubo de carros caíram em 2024 e que a taxa de homicídios está em um nível mais baixo em cinco anos, os dados fizeram pouco para apaziguar os temores do público.

No mês passado, a cidade elegeu um prefeito que se candidatou com base em uma plataforma de melhoria da segurança pública e aprovou uma proposta que permite que a polícia tenha mais liberdade para vigiar os residentes. Em todo os EUA, os eleitores responderam a percepções semelhantes de perigo, revertendo as reformas policiais instituídas durante os protestos de George Floyd.

“Tivemos esse tipo de experimento social para não processar criminosos, e tivemos mercados de drogas a céu aberto e coisas do gênero”, disse Hartz, comparando a sensação de ‘falta de lei’ com a Nova York dos anos 1970.

Nos círculos do Vale do Silício, esses temores inspiraram os empreendedores a reformular as ferramentas tecnológicas comerciais - como drones e tecnologia de reconhecimento facial - como uma solução para os problemas de segurança das forças armadas, das forças policiais e dos indivíduos.

Para muitas elites tecnológicas, a segurança é tanto uma prioridade nacional quanto uma preocupação crescente em suas vidas pessoais.

"A prevenção, a detecção e a resposta ao crime, da forma como as conhecemos, precisam mudar", escreveu David Ulevitch, sócio investidor da Andreessen Horowitz, em um post de blog no ano passado, que exaltava o investimento da firma em empresas de 'segurança pública habilitadas pela tecnologia'. Essas startups têm parceria com departamentos de polícia de todo o país, como a fabricante de drones Skydio e a Flock Safety, que vende leitores de placas de veículos. Após a eleição presidencial no mês passado, a Y Combinator, principal aceleradora de startups do mundo, fez um chamado para empresas de "tecnologia de segurança pública", como as que produzem ferramentas que facilitam a vigilância da vizinhança ou tecnologia que usa visão computacional para identificar "atividades suspeitas ou pessoas em perigo a partir de feeds de vídeo". "Todos nós merecemos estar seguros em nossas casas e ao andar pelas ruas", disse o presidente da Y Combinator, Garry Tan, em um vídeo do YouTube Shorts solicitando inscrições. "Essa é uma coisa básica que a civilização deve oferecer aos seus cidadãos. As startups já estão trabalhando nisso."

Embora Hartz e sua família sejam conectados a São Francisco, nem todos os seus amigos veem sensatez de permanecer na cidade. Em uma reunião com Thiel após a pandemia, ele ficou horrorizado com o fato de o casal ter ficado em São Francisco. Vi um olhar de tristeza e pena, do tipo: “Meu Deus!”, disse Hartz.

Em alta Link Quais os cinco celulares com as melhores baterias de 2024? Incorporar IA na rotina das empresas exige passos bastante específicos; veja quais são A Sauron levantou US$ 18 milhões em financiamento de executivos da Flock Safety e da Palantir, a empresa de análise de dados, investidores em tecnologia de defesa, como a 8VC, uma empresa de risco criada pelo cofundador da Palantir, Joe Lonsdale. Alguns apoios vêm do laboratório de startups de Abraham, Atomic, e da empresa de investimentos de Hartz, A*. A Sauron tem como alvo os proprietários de imóveis no alto escalão do mercado imobiliário. A empresa planeja lançar-se em São Francisco no início do próximo ano, antes de expandir-se para Los Angeles e Miami. Hartz disse que parte de sua motivação para mudar para a segurança doméstica foi observar o progresso acelerado em áreas como a dos carros autônomos, enquanto visões outrora promissoras da vida doméstica, como a casa inteligente, definharam. As grandes empresas de tecnologia não implantaram ferramentas como o reconhecimento facial de forma tão agressiva quanto Hartz gostaria.

“Se alguém entra em minha propriedade, acho que devo saber quem é”, disse Hartz.

Enquanto isso, os sistemas de alarme residencial do mercado têm um histórico ruim de falsos positivos, o que leva agentes a não priorizarem os alertas, disse Hartz.

Nos últimos anos, investimentos maciços reduziram o custo de drones, câmeras de alta resolução e sensores LiDAR, que usam detecção de luz para criar mapas 3D. O Sauron utiliza hardware e ferramentas de baixo custo, como reconhecimento facial, combinados com software personalizado adaptado para uso residencial. Para o reconhecimento facial, ela usa um serviço de terceiros chamado Paravision, uma empresa apoiada pela Atomic. A Paravision começou como um aplicativo de armazenamento de fotos chamado Everalbum, que foi temporariamente banido da App Store da Apple por enviar spam aos contatos dos usuários e, mais tarde, entrou em acordo com a Federal Trade Commission por não ter informado os usuários sobre a mudança.

Outras partes do sistema estão em fluxo, o que não é incomum para uma startup. Algumas semanas antes da demonstração, Hartz ainda estava pensando se a Sauron deveria oferecer um concierge virtual que soasse como um mordomo robô, sem o robô. E ele se recusou a oferecer uma faixa de preço específica para o serviço.

A Sauron ainda está descobrindo como incorporar drones, mas já está imaginando contramedidas mais agressivas, disse Hartz. “Será que é uma máquina que pode eliminar um mau ator com uma bala ou algo assim?”

Mas Hartz também reconheceu que o público da área de tecnologia pode ser propenso a pensamentos apocalípticos, principalmente em épocas de turbulência econômica e agitação social.

Em jantares de tecnologia após a Grande Recessão, Hartz disse que a discussão às vezes se voltava para as melhores práticas para fugir dos Estados Unidos. Em um cenário em que alguém adquiriu cidadania e residência na Nova Zelândia e pediu a um piloto que o levasse para um lugar seguro, “as pessoas falavam se você deveria ou não matar o piloto do avião porque o piloto poderia prejudicar sua família”, disse ele.

O cofundador da Sauron responsável pela criação de sua tecnologia, o chefe de engenharia Vasu Raman, tem uma visão mais comunitária da segurança doméstica.

“Adoro cidades e adoro o sentimento de comunidade dentro da multidão”, disse Raman, que cresceu em Mumbai e também sofreu uma tentativa de arrombamento em sua casa no bairro Mission, em São Francisco, no ano passado. “Você entra em um ônibus e as pessoas cuidam umas das outras, principalmente. Elas garantem que você possa sair quando for a sua vez. Elas cedem o assento delas para você.”

Ela acha que a visão distópica de São Francisco decorre de um sentimento de impotência. Raman prefere pensar no ditado: “Boas cercas fazem bons vizinhos”.

“Se as pessoas estiverem seguras em suas próprias casas, você pode realmente se apoiar nessa comunidade e começar a construir esses relacionamentos”, disse ela.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.