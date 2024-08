Musk tem pelo menos 23 processos judiciais em andamento nos EUA; veja quais são

Elon Musk demonstrou que é capaz de mover ações judiciais tão bem quanto as combate. O bilionário e suas empresas entraram com pelo menos 23 ações judiciais somente em tribunais federais desde julho de 2023, segundo uma análise da Fortune de registros de tribunais federais. Juntamente com os processos estaduais, Musk, Tesla, X e SpaceX processaram concorrentes, startups, escritórios de advocacia, grupos de vigilância, indivíduos, o estado da Califórnia, órgãos federais e a estrela pop, Grimes, que é mãe de três de seus filhos.

Angela Aneiros, professora de direito da Universidade Gonzaga, disse à Fortune que as ações movidas por Musk são impulsionadas pela riqueza e influência do bilionário. Musk “não se deixa dissuadir por perder”, disse ela, e ele tem os recursos para litigar, apelar e relitigar disputas até vencer.

“[Musk e suas empresas] estão movendo essas ações judiciais para punir quem quer que ele esteja processando por criticá-lo ou apontar a verdade”, disse Aneiros. “Ele simplesmente diz: ‘Quero punir você e tenho a capacidade de fazer isso’.”

O X, a SpaceX e os escritórios de advocacia que representam Musk nos processos federais não responderam aos vários pedidos de comentários. Algumas das reclamações apresentadas por Musk estão centradas na proteção de seus interesses comerciais. Depois que a Califórnia aprovou uma lei obrigando as empresas de rede social a publicar suas políticas de policiamento de discurso de ódio e desinformação, o X processou o estado alegando que a lei violava as proteções à liberdade de expressão. A Tesla, que está listada como autora em mais processos federais do que qualquer outra empresa de Musk, alegou em um processo neste verão que um de seus fornecedores se apropriou indevidamente de segredos comerciais. O réu, a Matthews International, considerou a reclamação sem mérito e “uma nova tática em seus esforços contínuos para intimidar a Matthews”.

Outros parecem mais pessoais. Em 2023, o X processou um proeminente escritório de advocacia de Wall Street contratado pela administração anterior do Twitter, depois que Musk tentou desistir de seu acordo para comprar a empresa. O processo alegou que o pagamento de US$ 90 milhões do Twitter ao escritório foi um “enriquecimento sem causa” e que o escritório “retirou fundos da caixa registradora da empresa enquanto as chaves estavam sendo entregues”. O escritório de advocacia negou as alegações do X. O caso permanece em aberto e um juiz determinou que a disputa deveria ser enviada para arbitragem. Em outro processo em setembro do ano passado, Musk processou a cantora Grimes (nome verdadeiro Claire Boucher) para estabelecer uma relação de pai e filho com seus três filhos. Grimes entrou com seu próprio processo de custódia contra Musk na Califórnia, e o caso foi encerrado em dezembro.

Propagandas e corporação do X

X, o mais recente empreendimento comercial de Musk, foi o veículo de litígio mais controverso do bilionário no último ano. Desde julho de 2023, a empresa entrou com pelo menos sete ações judiciais federais em uma série de disputas. A maioria está relacionada às políticas de moderação de conteúdo e à receita de anúncios do X.

Em agosto passado, a empresa processou o Center for Countering Digital Hate (CCDH), um grupo de vigilância que trabalha para impedir o discurso de ódio online, depois que ele divulgou um relatório alegando que, sob Musk, o Twitter havia restabelecido contas de “neonazistas, supremacistas brancos, misóginos e disseminadores de perigosas teorias da conspiração”.

O X respondeu com uma reclamação própria que acusava a CCDH de extrair dados do site - uma violação de seus termos de serviço - e alegava que o relatório do grupo de vigilância havia custado à empresa “dezenas de milhões de dólares” em receita de anúncios.

Mas, mesmo com o caso contra a CCDH sendo indeferido de forma inequívoca, Musk e o X continuaram a mover ações judiciais contra grupos que levantaram preocupações sobre as políticas de moderação da empresa e interromperam a receita de anúncios da plataforma.

Em novembro, o X processou o grupo de defesa liberal Media Matters após a publicação de um relatório alegando que o site de rede social havia colocado anúncios de marcas como IBM, Oracle e Apple ao lado de publicações que idealizavam Hitler e os nazistas, fazendo com que alguns dos patrocinadores interrompessem sua publicidade. O presidente da organização sem fins lucrativos chamou a ação judicial de “frívola” e apoiou sua reportagem.

Ainda este mês, Musk declarou “guerra” a um grupo de publicidade conhecido como GARM, acusando a organização sem fins lucrativos em um novo processo de violar as leis antitruste ao conspirar com um grupo de marcas para retirar os gastos com publicidade do X depois que Musk o adquiriu em 2022. O tribunal emitiu intimações para os réus citados na denúncia. Em resposta ao processo, a organização controladora da GARM, a Federação Mundial de Anunciantes, que também é citada na queixa, anunciou que estava descontinuando o programa devido a recursos limitados.

Em alta Link WhatsApp: app vai deixar trocar número de telefone por nome de usuário; veja como O que é e como entender a geração Z? E-book explica o que move os ‘Zoomers’ “A GARM é uma iniciativa pequena e sem fins lucrativos”, disse o grupo em um comunicado. “Alegações recentes que, infelizmente, interpretam erroneamente seu objetivo e atividades causaram uma distração e drenaram significativamente seus recursos e finanças.” O grupo ainda não apresentou uma resposta no tribunal. Musk também está financiando pessoalmente um processo contra a Disney - que interrompeu a publicidade no X no ano passado - movido pela ex-atriz de Mandalorian, Gina Carano, por causa de sua demissão. A Disney alegou proteções da Primeira Emenda e o caso será sendo julgado em 2025. “Ele quer o melhor dos dois mundos”, disse Aneiros à Fortune. “Ele quer poder dizer o que quiser e quer que alguma decisão diga que as [outras] empresas não podem fazer nada, porque é liberdade de expressão.” “Se ele conseguir passar por uma moção de indeferimento e estender o litígio, muitos desses [grupos] que ele está processando não terão o poder de continuar lutando”, disse Aneiros. “Isso é muito, muito preocupante para mim. Musk pode mover essas ações judiciais sem fundamento, ele tem fundos ilimitados e, em vez de lutar contra isso, essas empresas simplesmente fecharão as portas.” A GARM não é a única organização sem fins lucrativos que foi superada pelo bilionário. A Media Matters anunciou em maio que foi forçada a demitir mais de uma dúzia de membros da equipe, em parte devido ao custo da batalha legal com Musk. O site atual da CCDH inclui um link para doação, juntamente com uma nota que afirma que “lutar contra o processo de Elon Musk nos custou milhares de dólares e atrasou nosso trabalho para responsabilizar os gigantes das redes sociais”.

Ele quer poder dizer o que quiser e quer que alguma decisão diga que as [outras] empresas não podem fazer nada, porque é liberdade de expressão” Angela Aneiros, professora de direito da Universidade Gonzaga

‘Forum shopping’

Parte da razão pela qual Musk parece não ter sido afetado por derrotas legais anteriores pode ser o fato de suas táticas terem mudado.

Recentemente, alguns especialistas em direito acusaram o bilionário de “forum shopping” - a prática pela qual os litigantes escolhem tribunais ou jurisdições com maior probabilidade de lhes dar uma decisão favorável - e um juiz do Texas parece ter se tornado um favorito em particular.

Enquanto o processo da CCDH foi movido na Califórnia, o X levou o caso da Media Matters ao juiz americano Reed O’Connor, em Fort Worth, embora nenhuma das partes tenha sede no Texas. O’Connor, nomeado por George W. Bush, é um colaborador da Federalist Society que já proferiu decisões favoráveis aos conservadores no passado. Suas divulgações financeiras mais recentes mostram que ele investiu entre US$ 15.001 e US$ 50.000 em ações da Tesla.

Assim como no caso do CCDH, a Media Matters entrou com uma moção para rejeitar o caso de X contra ela, mas O’Connor permitiu o início do processo de descoberta.

Aneiros disse à Fortune que o caso da Media Matters é um dos processos em que Musk está envolvido e que ela está observando mais de perto.

“Ele tem o potencial de forçar as empresas a não dizerem coisas porque não querem ser processadas se criticarem o X ou Musk”, disse ela. “Não sei o que vai acontecer nesse caso. Não acho que deva ser diferente do caso do CCDH, mas como ele está na frente de outro juiz, veremos o que acontecerá com ele.”

Até recentemente, O’Connor também estava presidindo o caso contra os anunciantes, mas se recusou em 13 de agosto. Embora o juiz não tenha dado nenhuma razão para sua recusa, o anúncio foi feito logo depois que a emissora de rádio NPR publicou uma reportagem destacando seus investimentos na Tesla.

O escritório de O’Connor não respondeu aos pedidos de comentário da Fortune.

SpaceX e disputas trabalhistas

Fort Worth não é a única jurisdição favorável que Musk encontrou no Texas.

Em agosto de 2023, o Departamento de Justiça americano (DOJ) apresentou uma queixa contra a SpaceX alegando que a empresa discriminava rotineiramente refugiados e solicitantes de asilo em seu processo de contratação. Em resposta ao processo, Musk chamou a queixa de “uma arma do DOJ para fins políticos” e, em setembro, a fabricante de foguetes e satélites revidou com um processo próprio em Brownsville, Texas.

Na ação, a SpaceX reclamou que o processo de nomeação de juízes administrativos que julgam casos envolvendo preconceito de emprego contra imigrantes era inconstitucional. O juiz distrital dos EUA Rolando Olvera, nomeado por Trump, apoiou a alegação da empresa, suspendendo o processo do DOJ contra a SpaceX.

Joan MacLeod Heminway, professor de direito da Universidade do Tennessee, disse à Fortune que Musk tem uma visão conservadora sobre o poder das agências federais e sua capacidade de regular as empresas.

“Acho que a orientação do advogado que ele está recebendo é que há algumas possibilidades para esses tipos de ações judiciais agora”, disse Heminway. “Estamos em um estágio muito dinâmico - especialmente quando se trata de ações judiciais do governo - com relação às agências federais e quanto poder elas devem ter.”

Essa é uma estratégia que a SpaceX empregou mais de uma vez, e a empresa lutou com unhas e dentes para manter outros casos no Texas. Depois que o Conselho de Relações Trabalhistas dos EUA acusou a fabricante de foguetes de demitir funcionários ilegalmente, a SpaceX entrou com uma ação contra o NLRB um dia depois, novamente questionando a constitucionalidade da estrutura da agência governamental. Assim como a ação do DOJ, a queixa foi apresentada em Brownsville.

Dessa vez, porém, o juiz Olvera determinou que o caso deveria ser transferido para a Califórnia, onde ocorreram os fatos que desencadearam a ação.

Em uma série complexa de moções legais, a SpaceX recorreu duas vezes a um tribunal de circuito dos EUA para que a transferência fosse reconsiderada. O tribunal de recursos finalmente concedeu à empresa um bloqueio temporário no caso da NLRB em maio. O caso ainda está em Brownsville, embora a NLRB tenha recebido aprovação para transferi-lo para a Califórnia.

Na verdade, a empresa entrou com um segundo processo contra a NLRB na primavera sobre a mesma questão, dessa vez em Waco, Texas, sob a responsabilidade de outro indicado de Trump, o juiz Alan Albright. De acordo com uma ordem permanente, todos os casos civis não relacionados a patentes em Waco são atribuídos a Albright (Olvera, em Brownsville, fica com 50% dos casos civis). Albright concedeu à SpaceX um bloqueio temporário no caso da NLRB em julho.

“Ele não gosta de perder e, se perder com base em uma regra atual, ele vai contestar a regra”, disse Heminway à Fortune. “Ou ele vai contestar a decisão se ela não for tomada pela autoridade máxima do país.”

As batalhas legais pessoais de Elon Musk

Em batalhas jurídicas pessoais, Musk demonstrou igual determinação em levar as coisas até o fim. No início deste ano, o bilionário entrou com um processo contra a OpenAI e seu CEO Sam Altman. Musk, que foi cofundador da startup e, desde então, lançou seu próprio empreendimento de inteligência artificial (IA), acusou a OpenAI de abandonar sua missão de desenvolver IA para o benefício da humanidade e não para obter lucro.

Em meados deste ano, Musk retirou a ação, movida no Tribunal Superior de São Francisco, um dia antes de um juiz se preparar para ouvir a moção da OpenAI para rejeitar o caso. No entanto, em 5 de agosto, Musk voltou atrás com uma nova queixa.

Ao contrário da queixa anterior, o novo caso foi apresentado em um tribunal federal. O processo federal permitiu que o advogado de Musk, Marc Toberoff, incluísse alegações de extorsão civil, cujo processo argumenta que a OpenAI e Altman conspiraram para fraudar o bilionário, que fez investimentos na startup na suposição de que o produto seria de código aberto.

“A OpenAI foi o cavalo de Troia de Sam Altman”, disse Toberoff à Fortune em um comunicado. “Esse processo, em sua essência, responsabiliza os réus por suas declarações falsas intencionais a Elon Musk e ao público.”

Em resposta ao processo inicial, a OpenAI publicou e-mails que, segundo ela, foram enviados por Musk em 2018, sugerindo que a startup deveria se tornar parte da Tesla, e disse que Musk entendeu desde o início que a missão da OpenAI não implicava em open-sourcing.

“Como dissemos sobre a ação judicial inicial de Elon, que foi posteriormente retirada, os e-mails anteriores de Elon continuam a falar por si mesmos”, disse um porta-voz da OpenAI ao Washington Post depois que a segunda ação foi movida.

“Basicamente, ele não tem medo de processar por qualquer motivo”, disse Heminway. “Não estou dizendo que ele desconsidera a lei, mas ele realmente gosta de ir além da lei. Ele ouve a orientação jurídica, faz o que quer e, depois, alguém tem que limpar a bagunça, do ponto de vista jurídico. E mesmo que perca o caso, ele parece não se importar.”

