Nvidia vê ações caírem após ‘febre’ da IA, mas ainda registra lucro; entenda

A Nvidia, fabricante de chips e uma das principais beneficiárias do boom da inteligência artificial (IA), reportou um lucro líquido de US$ 19,3 bilhões no 3º trimestre de 2024, representando uma alta de 109% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita da empresa também apresentou crescimento expressivo, atingindo US$ 35 bilhões, uma alta de 94% na base anual. Apesar dos resultados superarem as expectativas do mercado, as ações da Nvidia caíram no pós-mercado desta quarta-feira, 20, quando foi divulgado o balanço financeiro, refletindo a desaceleração do crescimento e os desafios que a empresa enfrenta.

O lucro líquido da Nvidia no 3º trimestre de 2024 foi de US$ 19,3 bilhões, ou US$ 0,78 por ação, superando o consenso do mercado de US$ 0,74 por ação. A receita líquida da companhia atingiu US$ 35 bilhões, também acima do consenso de US$ 33,1 bilhões. Para o quarto trimestre, a Nvidia prevê um faturamento de US$ 37,5 bilhões, com margem bruta em torno de 73%.

Desaceleração do crescimento e queda nas ações

PUBLICIDADE Apesar do lucro e da receita superarem as expectativas, as ações da Nvidia caíram no pós-mercado norte-americano. A queda reflete a desaceleração do crescimento da empresa, que registrou uma alta de 94% na receita no terceiro trimestre, contra 122% no segundo trimestre e 262% no primeiro. Jensen Huang, CEO da Nvidia, atribuiu o crescimento da empresa ao “boom da inteligência artificial”. “A era da IA está a todo vapor, impulsionando uma mudança global para a computação Nvidia”, disse Huang. “A IA está transformando cada indústria, empresa e país.” A Nvidia tem sido uma das maiores beneficiárias do crescimento da IA, com seus chips sendo utilizados em uma variedade de aplicações, desde carros autônomos até centros de dados. No entanto, a empresa enfrenta desafios para manter seu crescimento acelerado, como a dificuldade em suprir a demanda por seus chips, a concorrência de novas empresas no mercado e a iniciativa de alguns clientes em desenvolver suas próprias tecnologias.

Outro desafio é a crescente concorrência no mercado de chips para IA. Empresas como a AMD e a Intel estão investindo pesadamente em novas tecnologias para competir com a Nvidia. Além disso, alguns dos principais clientes da Nvidia, como a Amazon e o Google, estão desenvolvendo seus próprios chips para inteligência artificial, o que pode reduzir a dependência da Nvidia no futuro.

O futuro da Nvidia

A Nvidia continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para se manter na vanguarda da IA e de outras tecnologias emergentes. A empresa está expandindo seus negócios para novas áreas, como a robótica e a computação em nuvem, e buscando se consolidar como a principal empresa de tecnologia do mundo.

A companhia também está investindo em novas tecnologias para o desenvolvimento de chips mais poderosos e eficientes, como a litografia de 2 nanômetros. Essa abordagem pode fazer com que a Nvidia produza um chip mais poderoso do que já foi visto. A quantidade de transistores que podem ser colocados em um mesmo espaço físico é aumentada por conta do chip ser reduzido. Dessa forma, a tecnologia se torna mais potente.

A empresa acredita que a demanda por seus chips continuará a crescer nos próximos anos, impulsionada pela adoção da IA em diversos setores. Analistas do mercado têm visões divergentes sobre o futuro da Nvidia. Alguns acreditam que a empresa continuará a crescer e a se beneficiar do avanço da IA, enquanto outros apontam para os desafios que a empresa enfrenta e a possibilidade de uma desaceleração do crescimento.