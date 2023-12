Android e iPhone: Conheça as novidades mais divertidas das últimas versões dos sistemas operacionais

THE NEW YORK TIMES — Com o fim do ano chegando, muitos usuários frenéticos de smartphones não tiveram a oportunidade de explorar as principais atualizações dos sistemas operacionais do Google e do iPhone que chegaram neste outono.

Quando você finalmente tiver uma pausa - ou talvez até mesmo um novo telefone em seu presente - por que não começar com alguns dos recursos mais pessoais que podem ajudá-lo a se familiarizar com o Android 14 ou o iOS 17?

Aqui estão alguns destaques.

Expresse-se

O lançamento do Android 14 pelo Google se concentrou principalmente no aprimoramento dos recursos de segurança e acessibilidade. Mas o Google também adicionou novas maneiras de personalizar as telas do telefone com novos papéis de parede, widgets de aplicativos e atalhos.

Para começar, abra o aplicativo Configurações, selecione Papel de parede e estilo e faça suas escolhas para personalizar seu dispositivo.

O Android 14 oferece novos papéis de parede, temas e maneiras de personalizar a tela, incluindo a escolha de seus próprios botões de atalho para a câmera e outras opções Foto: Google/The New York Times

A Apple tem muitas opções nas configurações do papel de parede do iOS 17, mas, com a atualização do iOS 17.2 da semana passada, os usuários podem personalizar profundamente de uma maneira diferente com o novo aplicativo Journal incluído no software; ele também está na App Store.

O Journal é um diário digital gratuito para registrar pensamentos e sentimentos por meio de texto, imagens e sugestões de tópicos. É possível fazer o backup de suas entradas criptografadas na sua conta do iCloud, onde você obtém cinco gigabytes de armazenamento online gratuito antes que a Apple comece a cobrar.

O diário multimídia da Apple é semelhante a aplicativos de terceiros, como o Day One e o Journey, que têm versões premium gratuitas e pagas. Embora o Google ainda não tenha adicionado seu próprio aplicativo de diário dedicado ao Android, algumas pessoas usam os aplicativos gratuitos Keep e Docs da empresa para seus momentos de reflexão.

O aplicativo Journal na recente atualização do iOS 17.2 da Apple tem o objetivo de orientá-lo na criação e manutenção de um diário digital Foto: Apple/The New York Times

Pesquise seu mundo

A pesquisa baseada em imagens acrescenta outra dimensão a atividades como compras, visitas a museus, viagens ou simplesmente passear pela cidade. O recurso Visual Look Up da Apple, já existente, para identificar objetos em fotos foi aprimorado no iOS 17 e agora também funciona em vídeos.

Para usá-lo, basta abrir uma foto ou pausar um vídeo em seu telefone e tocar no ícone Info (o terceiro a partir da esquerda) na parte inferior da tela. Se houver mais informações disponíveis sobre o assunto da imagem, toque em Procurar para ver os resultados da pesquisa.

A ferramenta Visual Look Up da Apple pode fornecer mais informações sobre empresas e identificar a vida selvagem Foto: Apple/The New York Times

(Outro truque com o Visual Look Up: Quando vir um contorno branco brilhante ao redor do objeto principal em uma foto, toque nele para abrir um menu pop-up. Selecione Adicionar Figurinbha para salvar uma cópia em silhueta do objeto que pode ser enviada em uma mensagem ou inserida no teclado emoji do iPhone).

Ao usar o recurso Visual Look Up do iPhone, se o objeto da foto tiver um contorno branco brilhante, você poderá tocar na tela para acessar o menu Add Sticker e criar arte para mensagens de texto Foto: Apple/The New York Times

O Google Lens, lançado em 2017, tem se tornado cada vez mais preciso com sua combinação de identificação de objetos e resultados relevantes de pesquisa na Internet. Digamos que você esteja em um museu e queira mais informações sobre a obra de arte que está vendo pela câmera do seu telefone. Toque no ícone adjacente do Google Lens para ver os artigos que a Pesquisa do Google encontra.

O Google Lens funciona com objetos em fotos estáticas e quadros exportados de clipes de vídeo. Ele está disponível como um aplicativo para Android, mas está integrado em outros lugares, inclusive no aplicativo independente do Google para Android e iOS.

Além de identificar objetos como o Woolworth Building e a obra de arte de Ed Ruscha no Museu de Arte Moderna, o Google Lens também pode reconhecer plantas, animais e bens de consumo - e fornecer artigos, traduções e outras informações correspondentes Foto: Google/The New York Times

Tanto o Visual Look Up, da Apple, quanto o Google Lens podem reconhecer, copiar e traduzir texto em imagens vistas pela câmera. Verifique a política de privacidade de cada empresa se tiver preocupações com a coleta de dados.

Explosão

Os desenvolvedores do Android vêm introduzindo pequenas surpresas no código do sistema há anos, e a atualização deste ano traz um jogo oculto.

Para descobri-lo, abra o aplicativo Configurações e role para baixo até Sobre o telefone. Toque nela e depois em Versão do Android.

Depois de encontrar o logotipo do Android 14, pressione-o até que o telefone comece a vibrar como um foguete decolando - e uma pequena nave espacial que você pode pilotar com o dedo aparece na tela Foto: Google/The New York Times

Na tela seguinte, toque rapidamente em Versão do Android três vezes para iniciar o jogo. Na tela do jogo, pressione e mantenha pressionado o logotipo do Android 14 até que o telefone comece a vibrar e uma pequena nave espacial apareça. Pressione o dedo na tela para obter os controles de direção e use as informações de posição no canto para voar para diferentes estrelas.

Entrar no modo de descanso

O iOS 17, da Apple, inclui um recurso de Standby que transforma a tela de bloqueio do iPhone em uma tela inteligente para exibir a hora, a temperatura, fotos, músicas, receitas e outros aplicativos. Quando ativado nos Ajustes do iPhone, o modo Descanso é ativado quando o telefone está carregando e estável na orientação horizontal da tela.

Se não gostar dos widgets padrão, pressione e mantenha pressionado o dedo em qualquer lado da tela para escolher novos widgets na lista de opções compatíveis com o modo de espera. A opção Modo Noturno nas configurações dá à tela uma tonalidade vermelha se você decidir usar o telefone como relógio de cabeceira.

Aplicativos de terceiros, como o Standby Mode Pro, da Zetabit Tecnologia, oferecem aos telefones com Android uma função semelhante, assim como a configuração “sempre em exibição” para telas de bloqueio em telefones e tablets Samsung Galaxy recentes.

Essas opções de viva-voz também servem como um lembrete de que é bom deixar o telefone de lado de vez em quando e aproveitar as férias.

Para alterar um ou ambos os widgets do modo de espera do iPhone, pressione e mantenha pressionado um dos lados da tela que mostra um widget existente e, em seguida, percorra as alternativas até encontrar a que deseja. Você também pode obter sugestões de widgets compatíveis com o modo de espera em seu telefone Foto: Apple/The New York Times

