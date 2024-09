Está no ‘5G’ mas internet fica caindo? Os ícones do seu celular estão mentindo para você; entenda

Olhe para o canto superior direito do seu telefone. Talvez você veja um ícone com “5G” e outro com barras verticais mostrando a intensidade da sua conexão com a Internet.

Esses símbolos não significam o que você pensa que significam.

Apesar do seu celular mostrar o ícone do 5G, nem sempre está conectado a fonte de internet mais avançada Foto: dodotone/Adobe Stock

PUBLICIDADE Se o seu telefone mostrar “5G”, você não está necessariamente conectado à mais recente e mais rápida tecnologia de rede de celular. Isso pode significar apenas que há conexões 5G disponíveis nas proximidades. E as barras são uma versão celular de um encolher de ombros. Não existe uma medida padrão da intensidade do sinal que cada barra representa.

“O ícone de conexão é uma mentira”, diz Avi Greengart, presidente da empresa de análise de tecnologia Techsponential.

Veja como entender seu telefone mentiroso e o que você pode fazer a respeito:

Por que estamos andando por aí em busca de mais barras?

O número de barras que você vê é uma estimativa e não uma medida precisa da intensidade da conexão do seu telefone. “Significa apenas que você tem um sinal”, diz Ken Hyers, diretor de tecnologias de dispositivos da empresa de pesquisa TechInsights.

As informações ainda podem ser úteis. Se você vir uma barra de serviço móvel em seu telefone, provavelmente não terá uma boa experiência ao assistir à Netflix ou participar de uma chamada de vídeo.

Perguntei a Hyers se estamos desperdiçando nosso tempo quando temos uma recepção ruim de celular e andamos por aí tentando conseguir mais uma barra para o telefone. Ele disse que ir em busca de sinal pode funcionar, mas você deve pensar nisso como experiências de acerto ou erro.

Se você estiver em algum lugar com muitas árvores ou prédios próximos e tiver um serviço de celular ruim, afastar-se desses impedimentos pode melhorar sua recepção.

Hyers diz que costuma ir a um parque estadual onde normalmente não tem serviço de celular - pelo menos durante os meses mais quentes. Quando as árvores ficam nuas no inverno, isso pode fazer a diferença entre a ausência de sinal e uma conexão marginal.

As barras do seu telefone podem ser um guia para saber quando você está em um ponto ideal de celular. Ou talvez não.

Também é útil manter o Wi-Fi do seu telefone ativado para que seu dispositivo possa mudar automaticamente para essas redes de internet mais capazes quando elas estiverem disponíveis.

O que ‘5G’ realmente significa

Greengart diz que o ícone ‘5G’ é “mais uma aproximação do tipo de cobertura disponível do que um indicador de status objetivo”.

A boa notícia é que, de qualquer forma, talvez você não precise do 5G.

Na maioria das vezes, suas chamadas telefônicas, mensagens de texto e navegação na web são perfeitamente compatíveis com a geração anterior de tecnologia sem fio chamada 4G ou, às vezes, “LTE”. Muitas redes telefônicas o encaminharão para o serviço 5G quando isso fizer uma diferença real, como quando você estiver em uma chamada de vídeo ou jogando um videogame intenso.

Nos iPhones, acesse o aplicativo Configurações → Celular → Opções de dados do celular → Voz e dados. Escolha 5G Auto, se você ver essa opção.

O processo varia para telefones Android, ou pode não ser uma opção. Sugiro procurar nas configurações do seu telefone Android por Rede móvel e, a partir daí, procurar uma opção para Conexão automática. (A T-Mobile tem instruções para um dispositivo Samsung).

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.