A Apple apresentou nesta semana seu novo ecossistema de produtos, incluindo o esperado iPhone 15. Na apresentação liderada pelo presidente da empresa, Tim Cook, foram lançados quatro modelos do celular com novidades como a Ilha Dinâmica, agora presente em todos os modelos.

O aparelho também trouxe mudança no conector e nas câmeras, que agora tem lente principal de 48 megapixels em toda a família. Além do iPhone, a marca também lançou duas novas gerações do relógio inteligente da marca.

Com a chegada dos dispositivos ficam algumas dúvidas para os mais ansiosos e curiosos. Quanto custa o novo iPhone? Quando ele chega no Brasil? Quais as cores dos aparelhos?

O Estadão selecionou essas e outras perguntas para tirar todas as dúvidas sobre os novos lançamentos da Apple:

Quando o iPhone 15 chega no Brasil?

No ano passado, os lançamentos começaram a chegar ao Brasil em outubro, pouco mais de um mês depois do lançamento nos Estados Unidos. A tendência deste ano é que a espera pelo iPhone 15 seja a mesma. Ou seja, provavelmente não será possível ter o novo aparelho nas lojas brasileiras antes de meados de outubro.

Continua após a publicidade

Quais as cores do iPhone 15?

Durante o evento, o iPhone 15 foi o primeiro celular apresentado em Cupertino. O modelo das versões tradicionais — o iPhone 15 e iPhone 15 Plus — chega nas cores preto, azul, verde, amarelo e cor de rosa, em um tom que mostra que a empresa entrou de cabeça na onda “Barbiecore” após o lançamento do filme da boneca. Nesse ano, a empresa optou por excluir a tradicional versão branca.

Já para as duas versões Pro (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max), a Apple trouxe um acabamento em titânio escovado, mantendo as cores clássicas que aparecem nos modelos mais avançados há algum tempo. Para esses aparelhos, estão disponíveis as cores prata, preto, dourado e chumbo.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast do 'Estadão'

O iPhone 15 agora tem entrada USB-C?

Sim. A Apple mudou a entrada de carregamento para o formato USB-C, abandonando a entrada Lightning depois de 11 anos. Com o USB-C, a Apple vai permitir que o iPhone 15 “abasteça” a bateria de outros produtos, como os AirPods. A empresa afirmou que vai mudar também a entrada dos fones de ouvido com fio para nova entrada, assim como de seus outros produtos, incluindo o cabo de conexão por indução MagSafe, que segue o padrão Qi.

Porque a Apple está mudando a entrada?

Continua após a publicidade

A entrada de padrão USB-C é parte de uma exigência da União Europeia para os dispositivos eletrônicos na região, o que obrigou a Apple a seguir a determinação se quisesse manter seus aparelhos no continente. A medida é uma tentativa de tornar os dispositivos eletrônicos mais sustentáveis, diminuindo a quantidade de componentes necessários (como carregadores de diferentes tipos) e incentivando a reciclagem de produtos que já são usados pela população.

O empurrão, então, forçou a Apple a abandonar a entrada Lightning no mundo inteiro, apresentada no iPhone 5 (em 2012). Esse deverá ser o primeiro ano em que a empresa vai adotar o padrão em seus celulares - ele já está presente em outros dispositivos da marca, como o iPad 10ª geração.

Apple trouxe a cor rosa para o iPhone 15 e iPhone 15 plus Foto: AP Foto/Jeff Chiu

Qual o preço do iPhone 15?

Aqui no Brasil, o iPhone 15 vai custar a partir de R$ 7,3 mil e o iPhone 15 Plus, a partir de R$ 8,3 mil. Já o iPhone 15 Pro vai começar com preços a partir de R$ 9,3 mil, e o iPhone 15 Pro Max, a partir de R$ 11 mil. Veja os preços:

iPhone 15: R$ 7,3 mil (128 GB) e R$ 8,1 mil (256 GB) e R$ 9,6 mil (512 GB)

R$ 7,3 mil (128 GB) e R$ 8,1 mil (256 GB) e R$ 9,6 mil (512 GB) iPhone 15 Plus: R$ 8,3 mil (128 GB) e R$ 9,1 mil (256 GB) e R$ 10,6 mil (512 GB)

R$ 8,3 mil (128 GB) e R$ 9,1 mil (256 GB) e R$ 10,6 mil (512 GB) iPhone 15 Pro: R$ 9,3 mil (128 GB), R$ 10,1 mil (256 GB), R$ 11,6 mil (512 GB) e R$ 13,1 mil (1 TB)

R$ 9,3 mil (128 GB), R$ 10,1 mil (256 GB), R$ 11,6 mil (512 GB) e R$ 13,1 mil (1 TB) iPhone 15 Pro Max: R$ 10,1 mil (256 GB), R$ 12,5 mil (512 GB) e R$ 14 mil (1 TB)

Qual é o iPhone 15 mais barato da Apple?

Continua após a publicidade

Por tradição, a empresa lança quatro modelos diferentes que vão progredindo em tamanho e funções: o iPhone, iPhone Plus (adicionado à família no ano passado), iPhone Pro e iPhone Pro Max.

A linha Pro se destaca por ser o aparelho com as melhores características, com três lentes traseiras, processadores atuais e um maior aproveitamento de tela — tudo isso os torna os mais caros da linha. A versão tradicional (iPhone 15) é a mais “barata” da família, com preços que começam em R$ 7,3 mil, seguido pelo iPhone 15 Plus, nas lojas a partir de R$ 8,3 mil.

O que mais a Apple lançou no evento?

A Apple também apresentou uma nova geração de seu relógio inteligente, o Apple Watch. A nova geração, chamada Series 9, também trouxe uma nova cor: rosa. A linha fica completa com opções em prata, preto, dourado e vermelho. O produto traz um novo processador S9, com 5,6 bilhões de transistores, 60% mais que o antecessor (S8). É a primeira atualização de processador do Apple Watch desde o Series 6, lançado em 2020. O Series 9 chega no Brasil a partir de R$ 5 mil.

A segunda geração de seu relógio de alta performance, o Apple Watch Ultra 2, também apareceu no lançamento. Segundo a empresa, o Ultra tem capacidade para até 36 horas de bateria com apenas uma carga. Em modo de economia de energia, a bateria pode chegar a 72 horas. O Apple Watch Ultra 2 chega ao mercado a partir de R$ 9,7 mil.