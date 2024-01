Quem vence o duelo entre fones de ouvido com fio e sem fio? Veja vantagens e desvantagens

THE WASHINGTON POST - O mercado livre diz que estou errada. Os fones de ouvido sem fio alimentados por bateria superam os modelos com fio na proporção de dois para um nos Estados Unidos. Eu entendo. Os fios são irritantes. Mas os fones de ouvido com conector têm muito a seu favor. Deixe-me contar as vantagens:

1) Os fones de ouvido que são plugados em um conector ou na porta de carregamento do telefone, computador e outros dispositivos geralmente custam menos do que os modelos sem fio comparáveis. 2) Ao contrário dos fones de ouvido sem fio, os modelos cabeados não têm baterias que estão destinadas a morrer. E eles não te deixam na mão se você esquecer de carregá-los.

3) Você também não precisa ficar se perguntando por que o Bluetooth não se conecta. E você não perderá metade de um par e se tornará a pessoa triste que usa um fone de ouvido sozinho por toda a eternidade.

Fones de ouvido com fio tem suas vantagens Foto: Brendan Smialowski / AFP

Aqui, minha missão é fazer com que os fones de ouvido com fio voltem a ser dominantes. Isso começa com a retirada de nós, fãs de fones de ouvido com fio, do armário. E estou pedindo aos fabricantes de eletrônicos que criem mais opções excelentes com fio. Você merece escolhas reais.

A recente adoção pela Apple da tecnologia de carregamento de telefones chamada USB-C pode ajudar a realizar meu desejo. Veja mais abaixo.

Simples e satisfatório

Quando entrei em uma chamada de vídeo com Jason Luthman, diretor de gerenciamento de produtos da empresa de fones de ouvido Skullcandy, notei imediatamente que ele estava usando fones de ouvido com fio.

Luthman trabalha para uma empresa de fones de ouvido e, por isso, usa muitos modelos. Mas ele sempre tem um par de fones de ouvido com fio com ele. Ele costuma fazer horas de videochamadas consecutivas, e os fones de ouvido sem fio não duram tanto tempo sem serem recarregados.

“Ainda há um uso simples e satisfatório para os fones de ouvido com fio”, diz Luthman.

Embora as vendas de fones de ouvido com fio da Skullcandy estejam em declínio, Luthman diz que a empresa ainda vende “alguns milhões” de fones de ouvido com fio por ano.

A maioria deles são fones de ouvido de US$ 10 que as pessoas compram em lojas de grande porte como o Walmart ou em aeroportos. Os fones de ouvido sem fio básicos da Skullcandy têm um preço inicial que é aproximadamente o dobro ou o triplo do custo desses fones de ouvido com fio.

Ele disse que os fones de ouvido com fio também continuam a ser a escolha de muitos pais que os compram para crianças, audiófilos exigentes e fanáticos por videogames que não suportam o curto intervalo de tempo do áudio transmitido sem fio.

E Luthman disse que a Skullcandy presta atenção à adoração da Geração Z por tecnologias antigas, inclusive fones de ouvido com fio. Uma conta no Instagram, Wired It Girls, apresenta celebridades descoladas usando fones de ouvido com fio.

Como os fones de ouvido sem fio venceram mesmo sendo piores

Eu achava que isso era culpa da Apple.

Quando a empresa abandonou o conector de fone de ouvido no iPhone a partir de 2016, outros fabricantes de smartphones seguiram. A ausência do conector torna menos conveniente o uso de fones de ouvido com fio. Você precisa de um adaptador (também conhecido como “dongle”, em inglês), e a Apple vende isso por US$ 9.

Mas, na época do assassinato do conector da Apple, os fones de ouvido sem fio já haviam ultrapassado os fones de ouvido com fio em valor de vendas em dólares, diz Ben Arnold, analista de eletrônicos de consumo da empresa de pesquisa do setor Circana.

E no ano passado, a Circana afirma que os americanos compraram 39 milhões de pares de fones de ouvido com fio, em comparação com 81 milhões de fones de ouvido sem fio. Claro, as empresas também preferem vender fones de ouvido sem fio. Os fabricantes normalmente obtêm um grande lucro com os fones de ouvido sem fio, explica Arnold. E empresas como a Apple e a Samsung agora vinculam seus designs de fones de ouvido sem fio aos seus smartphones, incentivando-o a ficar com a família de produtos deles. Eu também acreditava que os fones de ouvido com fio soam melhor, inclusive para chamadas de áudio e vídeo, porque o microfone fica mais próximo da boca do que nos fones de ouvido sem fio. Ville Ukonaho, da empresa de análise de tecnologia TechInsights, diz que o som da música pode ser mais rico nos fones de ouvido com fio do que nos sem fio. Mas para captar a voz, os fones de ouvido sem fio de alta qualidade estão no mesmo nível dos modelos com fio, disse Ukonaho.

Renascimento dos fones com fio?

Meu tipo favorito de fones de ouvido com fio se conecta à porta de carregamento USB-C do meu telefone Android. Mas muitas empresas não vendem esse tipo de fone de ouvido.

Ainda não encontrei fones de ouvido USB-C que eu goste, por isso estou usando um par de fones de ouvido com fio brancos da Apple com um adaptador para conectar à porta de carregamento do meu telefone. Mas os adaptadores me deixam triste.

Meu coração palpitou de alegria quando Luthman disse que acredita que mais empresas poderão começar a fabricar fones de ouvido com fio USB-C.

Isso se deve ao fato de que, pela primeira vez, o USB-C agora é o padrão em todos os novos modelos de iPhone. A maioria dos telefones Android já o possui. Isso cria um grande mercado potencial para as empresas que vendem fones de ouvido USB-C.

Recomendações

Convencido de que os fones de ouvido com fio são incríveis? Aqui estão alguns pares recomendados: 1More Triple Driver, 1More Quad Driver, Sony MDR-7506, FiiO FD3 Pro, Moondrop Quarks, Marshall Mode, Grado RS2x e Grado SR60x.

Todos esses pares têm um conector de fone de ouvido convencional, o que significa que você precisará de um adaptador para conectá-lo à porta de carregamento Lightning ou USB-C do seu smartphone.

Isso não é divertido. Mas lembre-se de que os fones de ouvido sem fio podem não funcionar bem com todos os dispositivos. Você pode ter problemas para emparelhar os AirPods com um PC com Windows, por exemplo, ou alguns recursos de áudio podem não funcionar.

Os especialistas em fones de ouvido sugerem que você evite comprar fones de ouvido com fio baratos. Eles geralmente são mal feitos e não duram muito.