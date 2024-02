Se usar o Vision Pro, não dirija: imprudência com novos óculos da Apple alarma autoridades

THE NEW YORK TIMES - Vídeos postados nas redes sociais nesta semana mostram cenas futuristas quase distópicas: motoristas de veículos Tesla no modo piloto automático (Autopilot) usando os óculos Vision Pro da Apple enquanto o carro transita por rodovias - a sensação é de que eles não percebem o que acontece à sua volta.

Os vídeos levaram as autoridades federais de transporte nos EUA a emitir alertas de emergência.

Mas será que as pessoas estão realmente circulando com seus Teslas no modo Autopilot usando os novos óculos futuristas da Apple? Ou será que tudo isso é apenas parte de um ciclo interminável de coisas idiotas feitas para obter cliques, curtidas, visualizações e influência?

Os novos óculos da Apple têm um recurso que mescla aplicativos digitais e o ambiente ao redor em um espaço imersivo. Assim que o aparelho foi lançado, vídeos de pessoas usando esse recurso em ambientes estranhos começaram a surgir na internet.

Vision Pro lançou este mês e já vem dando o que falar entre os usuários Foto: X/Reprodução

PUBLICIDADE Vários dos vídeos feitos em carros parecem encenados e, em muitos deles, fica claro que alguém que não seja o motorista está gravando. Ainda assim, eles pareceram imprudentes o suficiente para que Pete Buttigieg, secretário de transportes dos EUA, se manifestasse nas mídias sociais.

“Lembrete - Todos os sistemas avançados de assistência ao motorista disponíveis atualmente exigem que o motorista humano esteja sempre no controle e totalmente envolvido na tarefa de dirigir”, disse Buttigieg em um post no X, que incluía um vídeo de um motorista usando óculos no que parecia ser uma picape Tesla Cybertruck.

A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário também se manifestou na terça-feira. A agência disse em um comunicado que “dirigir usando óculos de realidade virtual (RV) é imprudente e desconsidera a segurança de todos na estrada”.

Dante Lentini, 21, que postou um vídeo de si mesmo ao volante de um Tesla em movimento enquanto usava óculos Vision Pro, disse em uma entrevista: “Foi só para fazer conteúdo”.

No vídeo, Lentini parece estar digitando enquanto usa os óculos, enquanto uma música de piano introspectiva toca ao fundo.

“Pense diferente”, escreveu Lentini no X, em uma aparente referência a uma famosa campanha publicitária da Apple do final da década de 1990. Seu vídeo foi visto mais de 24 milhões de vezes. Um comentarista escreveu: “Espero sinceramente que você seja preso por isso.”

Mais adiante no vídeo, Lentini parece ter sido parado em um estacionamento, e há viaturas policiais ao fundo com as luzes acesas. A forma como o vídeo foi editado sugere que Lentini foi parado por dirigir enquanto usava o Vision Pro.

Mas Lentini disse na entrevista que a polícia estava respondendo a outra coisa na área naquele momento, e que ele e outra pessoa os gravaram na “hora certa, no momento certo”.

Ele também disse que, apesar do que aparece no vídeo, ele não tinha nenhum aplicativo ativado nos óculos e o usou por apenas cerca de 30 segundos.

“Isso foi apenas para o vídeo”, disse ele.

Usos bizarros pelo clique

Nas mídias sociais, circularam vídeos e imagens não apenas de pessoas dirigindo enquanto usavam o Vision Pro, mas também enquanto jantavam em restaurantes e se exercitavam na academia.

Será esse o futuro? Um mundo no qual as pessoas não conseguem se afastar do mundo digital por tempo suficiente para se concentrar apenas em tarefas cotidianas, como socializar ou se exercitar?

Eric Decker, um criador do YouTube e do TikTok que atende pelo nome de Airrack, publicou um vídeo que faz piada com um “dia comum para um proprietário de um Apple Vision Pro”, mostrando-o usando os óculos enquanto levantava pesos na academia, cortava o cabelo, passava pela segurança do aeroporto, caminhava por uma rua e até mesmo tomava banho (o Vision Pro não é à prova d’água).

O Vision Pro tem funções parecidas com as de um computador Foto: REUTERS/Mike Blake

“Eu realmente acho que a maioria desses vídeos são esquetes”, diz Lentini. “Dá para perceber.”

Ainda assim, com esquete ou não, a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário disse na terça-feira, 6, que dirigir distraído não é brincadeira. Em 2021, mais de 3,5 mil pessoas nos EUA morreram em acidentes envolvendo direção distraída, e mais de 360 mil ficaram feridas, disse a agência.

“Não há veículos totalmente autônomos disponíveis para venda hoje”, diz a agência.

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na terça-feira, 6. A Apple se recusou a comentar sobre os vídeos, mas referiu-se à orientação de segurança em seu site sobre como usar corretamente o Vision Pro.

“Nunca use o dispositivo enquanto estiver operando um veículo em movimento, uma bicicleta, maquinário pesado ou em qualquer outra situação que exija atenção à segurança”, diz a empresa.

Lentini disse que o Vision Pro tem um recurso de modo de direção destinado a passageiros que desativa o uso de muitos aplicativos.

A Apple apresentou o Vision Pro como um dispositivo de “computação espacial” que permite aos usuários assistir a vídeos, enviar e-mails e navegar na Internet em uma realidade virtual imersiva. Os fones de ouvido custam a partir de US$ 3,5 mil.

