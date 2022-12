Twitter suspende contas de jornalistas que escreveram matérias sobre Elon Musk

O Twitter suspendeu, nesta quinta-feira, 15, contas de jornalistas que cobrem assuntos relacionados à rede social e ao seu novo proprietário, Elon Musk. A suspensão repentina dos repórteres ocorre um dia depois da decisão de Musk de banir permanentemente a conta @ElonJet, que rastreou os voos de seu jatinho particular usando dados disponíveis publicamente.

Essa suspensão também levou o Twitter a mudar suas regras para todos os usuários, passando a proibir o compartilhamento de informações sobre a localização de outra pessoa sem consentimento. Entre os perfis suspensos, estão os de repórteres que trabalham para o The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America, entre outros veículos.

A empresa não explicou aos jornalistas por que derrubou as contas e fez desaparecer seus perfis e tweets anteriores. Logo depois, Musk foi ao Twitter e publicou uma mensagem acusando os jornalistas de compartilharem informações privadas sobre seu paradeiro, que ele descreveu como “basicamente coordenadas de assassinato”. Apesar da alegação, Musk não forneceu nenhuma evidência sobre isso.

Vários dos repórteres suspensos na noite de quinta-feira tinham publicado matérias sobre a nova política da plataforma e a justificativa de Musk, que envolvia as alegações sobre um incidente de perseguição que ele disse ter afetado sua família na noite de terça-feira, em Los Angeles.

“As mesmas regras de doxxing se aplicam a ‘jornalistas’ e a todos os outros”, disse Musk, na noite de quinta-feira. Mais tarde, ele acrescentou: “Criticar-me o dia todo é totalmente bom, mas doxxing da minha localização em tempo real e colocando minha família em perigo não é.” O termo ‘doxxing’ refere-se à divulgação online da identidade, endereço ou outros detalhes pessoais de alguém.

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

A editora executiva do Washington Post, Sally Buzbee, pediu que a conta do Twitter do repórter de tecnologia Drew Harwell fosse restabelecida imediatamente. A suspensão “enfraquece diretamente a alegação de Elon Musk de que pretende administrar o Twitter como uma plataforma dedicada à liberdade de expressão”, escreveu Buzbee. “Harwell foi banido sem aviso, processo ou explicação, após a publicação de seu relatório preciso sobre Musk”.

Statement from @washingtonpost Executive Editor Sally Buzbee pic.twitter.com/YmsG83iHA5 — Washington Post PR (@WashPostPR) December 16, 2022

A CNN disse, em um comunicado, que “a suspensão impulsiva e injustificada de vários repórteres, incluindo Donie O’Sullivan, é preocupante, mas não surpreendente”. “A crescente instabilidade e volatilidade do Twitter deve ser uma preocupação para todos que usam a plataforma”, acrescentou o comunicado. “Pedimos uma explicação ao Twitter e reavaliaremos nosso relacionamento com base nessa resposta”.

Outro jornalista suspenso, Matt Binder, da agência de notícias de tecnologia Mashable, disse que foi banido na noite de quinta-feira imediatamente após compartilhar uma captura de tela que O’Sullivan, da CNN, havia postado antes de ser suspenso.

A imagem mostrava uma declaração do Departamento de Polícia de Los Angeles enviada na quinta-feira a vários meios de comunicação sobre o contato com representantes de Musk sobre o suposto incidente de perseguição, mas que nenhum relatório do crime havia sido arquivado.

“Não compartilhei nenhum dado de localização, de acordo com os novos termos do Twitter. Também não compartilhei nenhum link para a ElonJet ou outras contas de rastreamento de localização”, disse Binder em um e-mail. “Tenho criticado muito Musk, mas nunca quebrei nenhuma das políticas listadas no Twitter”, acrescentou. Ele ainda destacou que a mensagem que recebeu ao tentar acessar sua conta na rede social mostrava que a suspensão era permanente.

Mas, mais tarde, Musk sugeriu que a penalidade duraria uma semana. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta sobre a suspensão do ex-apresentador da ESPN e MSNBC, Keith Olbermann.

Também na quinta-feira, Elon Musk fez uma breve participação em um chat de conferência em áudio, no chamado ‘Twitter Spaces’, apresentado pela jornalista Kate Notopoulos, do Buzzfeed. Ele reiterou suas alegações de que os jornalistas banidos o estavam “doxando”, quando relataram o banimento das contas acusadas de rastrear o seu jatinho.

Suspensões ocorrem no momento em que Elon Musk faz grandes mudanças na moderação de conteúdo no Twitter.

“Não há tratamento especial para jornalistas”, disse o bilionário, depois de ser questionado por Drew Harwell, do Post, se tinha uma conexão entre o incidente de perseguição e a postagem de informações em tempo real. “Seu dox, você foi suspenso, fim da história”, acrescentou o empresário, antes de sair da sala.

Os ‘spaces’ foram encerrados abruptamente pouco depois das 21h, no horário do pacífico. “Desculpe, parece que o espaço foi cortado, a tela ficou repentinamente em branco do meu lado e todos foram inicializados”, twittou a apresentadora Notopoulos às 21h14.

Outro repórter suspenso, Steve Herman, do Voice of America, disse que supõe que foi banido “porque estava twittando sobre outros jornalistas sendo suspensos no Twitter e sobre as contas vinculadas à Elon Jet.

O Comitê sem Fins Lucrativos para a Proteção de Jornalistas, que defende jornalistas em todo o mundo, disse estar preocupado com as suspensões. “Se confirmado como retaliação por seu trabalho, isso seria uma grave violação do direito dos jornalistas de relatar as notícias sem medo de represálias”, disse o grupo.

As suspensões ocorrem no momento em que Elon Musk faz grandes mudanças na moderação de conteúdo no Twitter. Por meio da divulgação de documentos da empresa, apelidados de ‘Arquivos do Twitter’, o novo proprietário tentou alegar que a plataforma havia suprimido vozes da direita quando estava sob os cuidados da gestão anterior.

Ele ainda prometeu deixar a liberdade de expressão reinar e restabeleceu contas que haviam sido suspensas anteriormente por violarem as regras da plataforma contra conduta odiosa ou desinformação prejudicial, mas também disse que suprimiria a negatividade e o ódio privando algumas contas de “liberdade de alcance”.

Desde que assumiu o Twitter, Musk restaurou contas suspensas pela rede social, incluindo a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também suspendeu a do rapper Kanye West, após a publicação de mensagens consideradas antissemitas. / AP