De origem francesa, o espumante, ou champanhe, é um vinho rico em gás carbônico natural. Isso ocorre quando o processo de fermentação do vinho, seja ele branco, tinto ou rosé, continua acontecendo dentro da garrafa, tornando a bebida mais gaseificada com a liberação de CO2 nesse processo.

Figurinha carimbada nas festas de fim de ano, o espumante também é excelente para fazer drinques diversos. Brinde o Ano Novo de uma maneira diferente com estas cinco receitas de drinques com espumante para inovar no final de ano!

Spring Spritz, um drinque com vodca e licor de cassis

Spring Spritz, um drinque com vodca e licor de cassis Foto: Alessandra Souza/Divulgação

Com vodca, suco de limão, licor de cassis e espumante, brinde o Ano Novo com esta bebida que vai bem quando servida em uma taça longa e é uma explosão de sabores muito refrescante.

Confira a receita

Temperance, uma gin tônica sem tônica

Temperance, um drinque de gin, limão e espumante Foto: Ligia Skowronski

A mistura perfeita de gin, espumante e cacau, ele também tem um toque cítrico de limão. Servido em uma taça baixa, é ótimo para tomar na ceia com família e amigos.

Confira a receita

Highball Tropical, um drinque com maracujá e espumante

Highball Tropical, um drinque com maracujá e espumante Foto: Alessandra Souza/Divulgação

Para um Ano Novo com uma cara mais tropical, este drinque super bonito e bem amarelo une duas delícias alcoólicas: uísque e espumante. O suco de maracujá e o limão siciliano dão o toque cítrico à bebida que é bem docinha e vai bem servida muito gelada e em um copo longo.

Confira a receita

A Queda, um drinque de vodca com limão

Drinque de vodca com limão Foto: Tatiana Pormann

Um drinque que leva vodca, limão siciliano, gengibre e bastante espumante, é bem cítrico e saboroso. Sofisticado devido ao espumante, ganha doçura com o mel. Perfeito para curtir com estilo e refrescância as comemorações de fim de ano.

Confira a receita

Collins, um aperol diferente

Collins, drink de aperol com espumante Foto: Rodolfo Regini

Comemore o Ano Novo com esse aperol diferente, que também leva espumante, limão siciliano e shochu, o destilado mais consumido no Japão.

Confira a receita