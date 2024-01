Quando o arroz arbóreo se une a ingredientes frescos, saborosos e muito bem temperados, não tem erro. A cremosidade do risoto, bem como sua apresentação sempre com um ar sofisticado, são fatores que tornam esse tipo de prato uma aposta certeira para quem quer inovar e surpreender.

E te dissermos que risoto não precisa ser complicado de cozinhar? Com um pouco de atenção e as receitas certas, tudo é possível! Confira cinco receitas de risoto que além de deliciosas são práticas e simples de fazer.

Risoto de banana com queijo mineiro

Risoto de banana com queijo mineiro Foto: Ju Pimenta/Divulgação

Com banana da terra e dois tipos de queijo, este risoto fica pronto em menos de uma hora e rende quatro porções. E o melhor? Você nem precisa se preocupar com a louça depois, porque todos os passos podem ser feitos em uma única frigideira, com segunda panela pequena apenas para o caldo de legumes.

Confira a receita

Risoto de frutos do mar

Risoto de frutos do mar Foto: Alessandra Souza/Divulgação

Apesar da aparência bem diferente, este risoto não dá trabalho nenhum. Com tinta e anéis de lula, camarões e um tentáculo de polvo, é um prato com a cara do mar que surpreende só de olhar.

Confira a receita

Risoto al pomodoro com camarões

Risoto al pomodoro com camarões Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

É a mistura perfeita da simplicidade do molho de tomate com a sofisticação dos camarões grandes e pequenos que complementam o risoto cremoso. O prato leva onze ingredientes e fica pronto em apenas dez passos.

Confira a receita

Risoto de parmesão

Risoto de parmesão com filé mignon Foto: Gladstone Campos/Diviulgação

Com apenas nove ingredientes e cinco passos, este prato fica pronto rapidinho e vai muito bem quando acompanhado de um delicioso filé mignon com brie maçaricado. Uma opção certeira para o jantar, leva queijo parmesão, arroz arbóreo e vinho branco.

Confira a receita

Risoto de camarões e vieiras ao curry

Risoto de camarões e vieiras ao curry Foto: Sergio França/Divulgação

Camarões e vieiras unem-se ao arroz arbóreo neste prato delicioso, que também leva curry de maçã. Os frutos do mar harmonizam bem com o toque adocicado da maçã combinado à picância do curry.

Confira a receita