Completando 50 anos de tradição em 2023, a Festa de San Gennaro tem um cardápio variado de pratos italianos deliciosos. O evento, que começa em setembro, ainda tem ótimos preços para quem deseja ficar dentro da cantina da paróquia.

Localizada na Mooca, zona leste de São Paulo, a festa conta com lasanha, nhoque, pizza, bruschetta, polpeta, espaguete, lanche de pernil, polenta, lanche de linguiça com vinagrete, fogazza e churrasco.

Na parte dos doces, temos palha italiana, zeppola, torta de limão, amaretto, bolo de morango, pudim, bomba de chocolate, torta holandesa, merengue, mousse de chocolate, torta de morango, pizza doce, cannoli, mil folhas e bolo de chocolate.

Para quem está pensando em ficar na cantina, o preço do ingresso varia de acordo com o dia. No sábado, o valor do convite é de R$ 75, e no domingo, R$ 60. Quem adquirir os ingressos, que estão à venda na bilheteria da paróquia, terá direito a um prato de spaghetti ao sugo, polpetas, bruschettas e uma fatia de pizza.

Serviço

@festasangennaro

Endereço: Rua Lins e Rua San Gennaro

Horários: Sábado das 17h às 23h | Domingo das 17h às 22h