Aprenda a fazer sobremesas geladas para o típico Natal brasileiro

Estamos em contagem regressiva para o tão aguardado Natal, cuja celebração vem junto de uma casa cheia de familiares e amigos e uma mesa farta de gostosuras, como peru, maionese, tender, diferentes tipos de salada, farofa, espumantes, vinhos, e, claro, as sobremesas.

Diferente dos Natais no Hemisfério Norte, por aqui, durante a ocasião, normalmente faz calor, ainda mais levando em consideração que 2023 tem sido um dos anos mais quentes registrados até então, por isso se faz necessário pensar em comidas e doces que tragam “refrescância”.

A clássica receita de pavê já vem dando conta do recado há decadas durante as festividades, mas que tal dar uma incrementada com frutas e outros elementos? Talia Cerqueira, chef e professora da unversidade Anhembi Morumbi, ensina cinco tipos diferentes para inovar na ceia.

Para conferir, leia na íntegra a matéria ‘5 pavês para você inovar na sobremesa das ceias de Natal e Ano Novo’, por Helena Gomes, disponível aqui.