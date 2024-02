O Rio de Janeiro tem praias incríveis, pontos turísticos e históricos belíssimos e restaurantes imperdíveis. Na sua próxima visita à cidade maravilhosa, não deixe de explorar a gastronomia da capital fluminense.

Selecionamos quatro ótimos restaurantes no RJ que você não pode deixar de conferir. Desde experiências gastronômicas com direito a barco e uma refeição em uma ilha paradisíaca até uma opção de “menu degustação descontraído” que vale muito a pena provar, o Rio de Janeiro é uma delícia de cidade.

Ocyà

Lula na brasa Foto: Rodrigo Azevedo

Do chef Gerônimo Athuel, o Ocyà é mais do que um restaurante, é uma verdadeira experiência de viagem. Localizado em uma ilha da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é especializado em frutos do mar e proporciona uma experiência completa. Um barco leva os clientes até um ambiente à beira d’água, com mesinhas ao ar livre e uma vista privilegiada com um pôr do sol de tirar o fôlego.

A comida também não deixa a desejar. Com um aproveitamento total de peixes, o chef serve pratos deliciosos. Para a entrada, ele sugere o pão de alho de camarão no forno a lenha, com crocante de panko com casca de camarão defumada (R$ 47). Como prato principal, as indicações são o peixe maturado crocante com aioli de salsa com limão (R$ 76) e a lula na brasa recheada com cebola, tomate e manjericão fresco (R$ 74).

Serviço

Endereço: Ilha Primeira - Barra da Tijuca (acesso via barcos que saem de pontos como Shopping Barra Point e Estação de Metrô Jardim Oceânico) - Rio de Janeiro

Instagram: @ocya.rio

Lilia

Queijadinha Foto: Lilia restaurante/Divulgação

Localizado em um casarão antigo no centro do Rio de Janeiro, o Lilia tem seu menu assinado pelo chef Rafael Scatolin e é um restaurante Bib Gourmand, a seleção de lugares bons e de bom preço do Guia Michelin. O menu fixo de almoço custa R$ 118 e inclui entradas, pratos principais e sobremesas. Algumas opções exigem um pagamento a mais sobre o valor inicial.

Cinco sugestões para a sua refeição são: de entrada, aposte na carne crua (certificada Black Angus - Cara Preta) alici, pasta de alho assado, picles de cebola pérola, massago (ova de peixe) e pó de salsa (mais R$ 30 sobre o valor inicial). Como prato principal, há a sobrecoxa de frango defumado, purê de abóbora, inhame, vinagrete de pimentas e taioba. Na sobremesa, a opção queridinha é a queijadinha de queijo coalho, paçoca de castanha de caju, banana caramelizada e poejo (planta medicinal com ação digestiva).

Serviço

Endereço: Rua do Senado, 45, Lapa - Rio de Janeiro

Instagram: @lilia.restaurante

Tiara

Salada de aspargos com presunto cru Foto: Vitor Faria/

Comandado pelo premiado chef Rafa Gomes, o Tiara tem uma cozinha autoral, com valorização dos ingredientes frescos. O chef recomenda cinco pratos imperdíveis no menu: para começar, o carpaccio de vieiras servido com blinis e gaspacho de berries (R$ 78), a salada de aspargos com grana padano, jámon de pato artesanal e mel tubi e baunilha (R$ 66) e o patê de foie de pato com Porto branco e uvas, picles e sourdough (R$ 46). Já como pratos principais, a couve flor em steak com curry de madras, quinoa, tâmaras e amêndoas defumadas (R$ 54) e o ninho de pato, um ravioli de pato confitado, fonduta e gema curada (R$ 98) são a sugestão de Gomes. Na hora da sobremesa, o sagu de tapioca com maracujá e coco (R$ 36) é excelente opção.

Serviço

Endereço: Rua Ataulfo de Paiva, 270 - loja 111 (Rio Design Leblon), Leblon - Rio de Janeiro

Instagram: @tiara_restaurante

Trégua Cozinha

Copa lombo na brasa (suíno) , lentilha coral com sofrito, pétalas de cebola, caldo meloso e folhas de azedinha Foto: Trégua Cozinha/

Os chefs Ana Paula Souza e Victor Lima assinam o menu do Trégua Cozinha, um restaurante que muda o cardápio todos os dias, tanto no almoço quanto no jantar. A cada ida, uma nova surpresa.

Com pratos focados em muitas verduras e legumes que são selecionados e comprados com base em sua qualidade diariamente, o serviço de almoço conta com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 76 ou entrada e principal por R$ 73. São sempre duas opções de entradas, duas de principais (uma com proteína animal e uma vegetariana) e uma opção de sobremesa. Em relação à sobremesa, na maioria das vezes, ela é pensada com base em um sorvete que a casa produz.

Para o jantar, o Trégua Cozinha faz um serviço de “menu degustação descontraído” para duas pessoas, como classifica a chef. São seis ou sete pratos, todos nos tamanhos de entradas ou tapas. A ideia é que duas pessoas compartilhem os pratos, servidos em uma sequência pensada por nós, tipo um menu degustação descontraído.

Apesar da mudança diária, a chef Ana Paula Souza revela que alguns pratos se destacam. Entre eles, a berinjela na churrasqueira, com salsa tatemada e beldroega; a copa lombo na brasa (suíno), acompanhada de lentilha coral com sofrito, pétalas de cebola, caldo meloso e folhas de azedinha; o namorado na brasa, com ervilha torta, caldo de tamarindo com manteiga queimada e azeite de salsa; e o sorbet de limão galego, caqui fresco, calda de hibisco e azeite hortelã.

O jantar não tem preço fixo, todos os pratos são em média R$ 300 (R$ 150 por pessoa).

Serviço

Endereço: R. das Laranjeiras, 371 - C, Laranjeiras - Rio de Janeiro

Instagram: @tregua.cozinha