De acordo com a reportagem do The Wall Street Journal, outras grandes marcas como Starbucks e McDonald’s estão recorrendo a promoções para tentar atrair consumidores nesse período de alta inflação no país. Em comparação com fevereiro de 2019, os preços para alimentação fora de casa estavam 29% mais altos, segundo dados do Departamento de Trabalho. Jantar fora em 2023 consumiu a maior porcentagem da renda disponível dos americanos desde 2005, mostram dados federais.

“A ideia era facilitar e tornar mais acessível a noite de encontro”, disse John Peyton, diretor executivo da controladora do Applebee’s, Dine Brands Global, ao jornal. Consumidores de mais de 40 estados adquiriram os passes em menos de 60 segundos, segundo a empresa.