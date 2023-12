Para quem está pensando em investir em franquias, um ponto importante a considerar é o payback (prazo de retorno do dinheiro). Veja a seguir cinco franquias que projetam prazo de retorno de, no máximo, um ano.

Mais abaixo, veja os cuidados para avaliar esse prazo de retorno e evitar problemas, segundo dicas de especialista do Sebrae-SP.

Veja 5 franquias que projetam retorno em até um ano

300 Consultoria, Mr. Fit, CleanNew, CredFácil e Help Multas são opções de franquias que prometem prazo de retorno do investimento de até um ano Foto: Divulgação/300 Consultoria, Mr. Fit, CleanNew, CredFácil e Help Multas

CleanNew,

Rede de higienização e blindagem de estofados.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 59,9 mil (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

: a partir de R$ 59,9 mil (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia) Faturamento médio mensal : de R$ 14 mil a R$ 30 mil

: de R$ 14 mil a R$ 30 mil Lucro médio mensal : 30%

: 30% Prazo de retorno : de 6 a 12 meses

: de 6 a 12 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês: a partir de R$ 500

CredFácil

Serviços financeiros e seguros.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 19,9 mil (modelo home based, incluso taxa de franquia e equipamentos). É recomendado capital de giro de R$ 7,5 mil, mas não é obrigatório

: a partir de R$ 19,9 mil (modelo home based, incluso taxa de franquia e equipamentos). É recomendado capital de giro de R$ 7,5 mil, mas não é obrigatório Faturamento médio mensal : R$ 130 mil

: R$ 130 mil Lucro médio mensal : de 3,8% a 11,5%

: de 3,8% a 11,5% Prazo de retorno : a partir de 6 meses

: a partir de 6 meses Prazo de contrato: 5 anos

Help Multas

Especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 92,9 mil

: a partir de R$ 92,9 mil Faturamento médio mensal : R$ 40 mil

: R$ 40 mil Lucro médio mensal : entre 30% e 35%

: entre 30% e 35% Prazo de retorno : de 6 a 12 meses

: de 6 a 12 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties/mês : R$ 1,5 mil, com isenção nos três primeiros meses

: R$ 1,5 mil, com isenção nos três primeiros meses Taxa de processamento/mês: 30%

300 Consultoria e Educação

Uma das vertentes do Grupo 300 Ecossistema de Alto Impacto, que fornece suporte de consultores especializados para formatação de franquias.

Investimento inicial total estimado : R$ 35 mil (incluindo taxa de franquia)

: R$ 35 mil (incluindo taxa de franquia) Faturamento médio mensal : R$ 13,2 mil

: R$ 13,2 mil Lucro médio mensal : em torno de 70%

: em torno de 70% Prazo de retorno : 9 meses

: 9 meses Prazo de contrato : 3 anos

: 3 anos Royalties/mês : 9%, com valor mínimo de R$ 500

: 9%, com valor mínimo de R$ 500 Taxa de propaganda/mês: 3%, com valor mínimo de R$250

Mr. Fit

Rede fast-food de alimentação saudável.

Investimento inicial total estimado : a partir de R$ 4,5 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

: a partir de R$ 4,5 mil (incluso taxa de franquia e estoque inicial) Faturamento médio mensal : de R$ 4 mil a R$ 20 mil

: de R$ 4 mil a R$ 20 mil Lucro médio mensal : de 20% a 30%

: de 20% a 30% Prazo de retorno : de 4 a 8 meses

: de 4 a 8 meses Prazo de contrato: 5 anos

Cuidados com o prazo de retorno do investimento

Em quanto tempo o dinheiro que você investir em uma franquia vai ser recuperado? O payback é justamente esse período em que o valor investido voltará ao bolso do empreendedor.

Claro que isso só vai acontecer se o negócio for bem sucedido. Já fizemos um material em nossa cobertura de PME contando como calcular o prazo de retorno. Basicamente, podemos dividir em três partes principais:

maturação do negócio, em que o capital de giro será necessário; ponto de equilíbrio, em que vai haver receita suficiente para custear a operação, como funcionários, contas de consumo, fornecedores, entre outros; lucro: quando, além de se pagar, o negócio tem dinheiro sobrando, que pode ir para os sócios e/ou ser reinvestido na estrutura.

É somente a partir do momento em que existe lucro que o dinheiro começará a retornar para o bolso do franqueado. Até então, a verba ficava limitada à reserva financeira de quem fez o investimento ou à própria operação - se conseguir se custear por conta própria.

A marca franqueadora, que comercializa as unidades, prevê estimativas de prazo de retorno - ou payback a partir de uma média contando experiências anteriores.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP Ruy Barros, o payback sempre precisa ser um tópico de análise sobre um negócio a ser adquirido, porque é possível entender as características do empreendimento, como maturação, estrutura etc.

E um prazo de retorno rápido pode ser bom, sim. Até porque recuperar o investimento em um tempo considerado curto pode ser, de fato, interessante.

Porém, embora um retorno rápido, no senso comum, seja bom, ele pode se tornar um ponto de atenção. Isso porque, explica Barros, existe a possibilidade de um payback curto estar relacionado ao modelo de negócio.

“Já tivemos vários modelos que foram ‘modinhas’, como paletas e cupcakes, por exemplo. O retorno era rápido, mas o modelo também se esgotava rapidamente”, comenta.

Veja mais sobre negócios passageiros nesta reportagem.

Com isso em mente, Barros complementa que o payback é um dos pontos - dentre vários - a serem analisados, como o investimento inicial, necessidade de capital de giro, entre outros.

“É muito perigoso se deixar seduzir apenas pelo tempo de retorno previsto. Até porque estamos sempre falando de projeções, não tem como bater o martelo e ter aquilo como verdade absoluta. Há muitas variáveis”, diz Barros.

Saiba o que significam os principais conceitos nas franquias

