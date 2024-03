Trabalhar com o que se gosta é um dos pontos que podem ajudar o empreendedor a ter sucesso com o próprio negócio. Com interesse sobre o tema, aumenta a probabilidade de se aplicar mais para manter a empresa e estudar as dinâmicas do setor.

Se você estiver pensando em abrir o próprio negócio e a sua paixão for o chocolate, saiba que diferentes marcas oferecem opções de investimento em franquias, com valores partindo de R$ 65 mil. A reportagem consultou as três maiores redes de franquia de chocolates do País - Cacau Show, Brasil Cacau e Kopenhagen – além de outras duas concorrentes da região de Gramado (RS), conhecida pela produção chocolateira – Lugano Chocolates e Caracol Chocolates – e traz os valores estimados para investir em franquias das marcas.

Antes de investir em qualquer negócio, porém, é importante lembrar que o planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. No caso de franquias, é especialmente importante considerar que a empreitada deve ser vista como um negócio e não um mero “trabalho sem chefe” e deve sempre buscar a sustentabilidade e o crescimento da empresa. Veja mais abaixo as oportunidades de investimento.

Área de confecção dos chocolates da Chocolate Lugano, da região de Gramado (RS) Foto: Chocolate Lugano/Divulgação][

Cacau Show

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 64,9 mil

Faturamento médio anual: R$700 mil

Lucro médio mensal: de 12% a 15% do faturamento

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Prazo de contrato: 30 meses

Royalties/mês: R$ 347 mensais de fundo de propaganda + taxa de marketing inaugural de R$ 1,5 mil

Produção de chocolates em fábrica da Cacau Show Foto: Werther Santana/Estadão

Os dados se referem ao modelo mais barato de loja da marca, no formato contêiner. Há outras quatro opções que variam entre R$ 114 mil e R$ 310 mil de investimento inicial. O faturamento aumenta conforme o modelo de loja, podendo chegar a R$ 1,2 milhão anuais. Os dados de faturamento são indicados de forma anual pela empresa, por conta da sazonalidade das vendas.

Brasil Cacau

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio anual*: entre R$ 800 mil a R$ 1 milhão

Lucro médio mensal: de 10% a 15% do faturamento

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: não informado

Interior de loja da Brasil Cacau em shopping de Campinas (SP) Foto: Brasil Cacau/Divu

Os valores se referem ao modelo quiosque. Para as franquias no formato de loja, o investimento inicial parte de R$ 200 mil. Os dados de faturamento são indicados de forma anual pela empresa, por conta da sazonalidade das vendas.

Kopenhagen

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 180 mil

Faturamento médio anual*: R$ 1 milhão

Lucro médio mensal: de 10% a 15% do faturamento

Prazo de retorno: de 18 a 36 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: não informado

Investimento em lojas da Kopenhagen parte de R$ 180 mil. Na foto, interior de loja da marca no bairro de Pinheiros, em São Paulo Foto: Kopenhagen/Divulgação

Os valores se referem ao modelo quiosque. Para as franquias no formato de loja, o investimento inicial parte de R$ 400 mil e o faturamento é de R$ 1,5 milhão anual. Os dados de faturamento são indicados de forma anual pela empresa, por conta da sazonalidade das vendas.

Caracol Chocolates

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 270 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50 mil

Lucro médio mensal: 18% do faturamento

Prazo de retorno: de 24 a 30 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties: 20% sobre as compras de produtos, cerca de 3,5% sobre o faturamento bruto + 3% sobre as compras de produtos Caracol. Para fundo de publicidade, cerca de 0,4% do faturamento bruto

Os valores são referentes ao modelo de quiosque. Há opção de chocolateria e cafeteria com investimento inicial de R$ 570 mil e faturamento estimado de R$ 80 mil. A marca informa ainda que as taxas de royalties e propaganda não incidem sobre os produtos de cafeteria.

Lugano Chocolates

Investimento inicial total estimado: A partir de R$ 460 mil

Taxa de franquia: R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil reais

Lucro médio mensal: 15 a 20%

Prazo de retorno: 24 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 8% sobre o faturamento bruto