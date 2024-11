Após um atraso salarial de três meses, Cirano Ribeiro transformou sua paixão por hambúrgueres na Meatz Burger, uma rede que faturou R$ 45 milhões em 2023 com 20 lojas em cinco Estados e no DF.

Influenciado pela família, Cirano deixou a engenharia ambiental para investir R$ 20 mil em um trailer de hambúrgueres em Águas Claras (DF), adaptando-o com a ajuda de um serralheiro e vendendo o “Basic Burger”, hoje conhecido como “Clássico”.

Cirano Ribeiro, fundador do Meatz Burger Foto: Divulgação/Klacius Ank

O sucesso veio rápido, com o trailer faturando R$ 15 mil mensais graças a um cardápio simples focado em qualidade. A expansão começou com delivery em Brasília e, incentivado por familiares, Cirano abriu lojas físicas, chegando a 20 unidades. A rede vende cerca de 90 mil hambúrgueres por mês, com o bacon sendo o mais popular, além de inovações como o “Chocoze”. Conheça mais da história do engenheiro que virou empresário do ramo de fast food acessando a reportagem completa neste link. O texto também traz dicas de um especialista para quem tem interesse em montar um negócio no ramo.