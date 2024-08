Em 2021, os irmãos Rodrigo e Elias Ferrarezi, de 36 e 32 anos, deram início à Flash Mix, uma empresa de Jaú (SP) que combina sorvetes e churros, criando sobremesas diferentes. A dupla, que anteriormente trabalhava no setor de transportes, viu seu negócio ruir com a pandemia de Covid-19.

Determinados a se reinventar, os irmãos decidiram investir no ramo alimentício e fundaram a Flash Mix, que em 2023 já havia alcançado um faturamento de R$ 800 mil.

A pandemia como catalisador para uma nova jornada

PUBLICIDADE “Com a pandemia, perdemos praticamente toda a nossa clientela no setor de transportes. Foi então que começamos a correr atrás de algo diferente para continuar empreendendo e manter as nossas finanças,” explica Rodrigo Ferrarezi. A ideia de juntar sorvetes e churros surgiu naturalmente, quando os irmãos, inspirados por um amigo que administrava uma sorveteria no Nordeste, decidiram apostar na venda de sorvetes.

A casquinha de churros recheada com sorvete se tornou o carro-chefe da Flash Mix. Foto: Divulgação/Flash Mix

O chuvete: a receita de sucesso da Flash Mix

O conceito ganhou ainda mais força quando eles adicionaram churros ao menu e tiveram a ideia de unir os dois produtos em uma sobremesa única: o “chuvete”.

A casquinha de churros recheada com sorvete se tornou o carro-chefe da Flash Mix, vendida a preços que variam de R$ 4 a R$ 20, dependendo do tamanho e dos recheios escolhidos.

“Foi uma aposta ousada, mas percebemos que essa combinação poderia nos destacar no mercado e trazer um diferencial competitivo,” comenta Elias Ferrarezi.

Expansão acelerada: a Flash Mix mira 12 unidades até o final do ano

O primeiro ponto de venda foi estrategicamente aberto no estacionamento de um supermercado em Jaú, que os clientes continuavam a frequentar mesmo durante a pandemia. Essa localização permitiu um fluxo constante de consumidores, levando o negócio a crescer rapidamente.

Hoje, a Flash Mix opera com três unidades em São Paulo e no interior, com mais duas em processo de abertura, e planeja alcançar 12 unidades até o final do ano, com expansão para as regiões Sul e Sudeste.

Churros de requeijão com catupiry: veja as novidades que vão chegar

Além das populares casquinhas de churros, o cardápio da Flash Mix oferece itens como cascão, milkshakes e sabores exclusivos como doce de leite e churros.

A empresa informou que novos sabores de milkshake, incluindo abóbora com coco, banoffee e churros de requeijão com catupiry, serão adicionados ao menu.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A Flash Mix, que atualmente atende cerca de 300 pessoas por dia em suas unidades, está em pleno processo de expansão. O investimento inicial para abrir uma franquia da marca é de R$ 159 mil, com um faturamento médio mensal estimado entre R$ 40 mil e R$ 45 mil. O lucro médio mensal para os franqueados gira em torno de R$ 16 mil a R$ 20 mil, com um prazo de retorno de 12 a 18 meses. Veja os dados da franquia da Flash Mix Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 159 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil a R$ 45 mil em média (exemplo loja de Jaú)

Lucro médio mensal: R$ 16 mil a 20 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Prazo de contrato: 3 anos

Royalties/mês: 5%

Número de unidades em operação: 3 operando e 2 em implantação (5 no total) O foco inicial de expansão está em pequenos mercados de bairro, que têm grande potencial para o modelo de negócios, diz Marcio Castilho, sócio da Flash Mix. Quando chegarmos a mais franquias, pretendem explorar outros pontos. Avaliação de clientes A Flash Mix recebeu uma classificação média de 4,8 de 5 estrelas no Google, com mais de mil avaliações até a publicação desta matéria. Todos os comentários foram positivos, destacando a qualidade dos produtos, o ambiente agradável e o atendimento.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site no Reclame Aqui, a empresa não tem registros.

Em alta Pme Rebeca Andrade, Rafaela Silva: miniaturas de atletas fazem faturamento de loja saltar após Olimpíada Parmegiana de 4 kg que serve 5 pessoas viraliza e dispara faturamento de restaurante em SP Personalização e inovação: os pilares do sucesso de sorvetes Segundo os especialistas Mayra Viana, analista de inteligência e monitoramento do Sebrae Nacional, Bruno Lopes, gestor de alimentos e bebidas do Sebrae Nacional, e Diogo Reis, analista do Sebrae/MG, as tendências para sorvetes são personalização e inovação. A personalização no ponto de venda tem se tornado um diferencial significativo, permitindo que os clientes escolham suas coberturas preferidas. Sabores como pistache e franuí (framboesa coberta de chocolate) estão em alta, e há uma busca por ingredientes diferenciados e até extremos, como bacon. Além disso, o mercado ainda possui espaço para gelaterias mais gourmet, oferecendo produtos premium que se destacam pela qualidade e exclusividade. Itens diferenciados, como casquinhas artesanais e coberturas especiais, também são tendências notáveis. O cobranding, ou a parceria com outras marcas, tem se mostrado uma estratégia eficaz para atrair novos públicos e criar experiências únicas. Outro segmento em ascensão é o dos sorvetes alcoólicos, que atraem consumidores em busca de novas experiências gustativas.

A importância da sazonalidade e da variedade

A sazonalidade desempenha um papel crucial no desempenho das franquias de picolés e sorvetes. Durante o inverno, é fundamental oferecer opções diferenciadas, como produtos de confeitaria e cafeteria, que podem também ajudar a manter o fluxo de clientes como no verão.

O consumo per capita tende a ser muito menor no inverno do que no verão, refletindo uma diferença cultural que precisa ser estrategicamente abordada pelos empreendedores.

A variedade de sabores e produtos é essencial para o sucesso de uma franquia de picolés e sorvetes. “É cultural ter muita opção”, afirma Bruno Lopes, gestor de alimentos e bebidas do Sebrae Nacional.

Contudo, os empreendedores devem equilibrar a diversidade com a manutenção da identidade do negócio, fazendo análises cuidadosas sobre os sabores mais atrativos e os que são indispensáveis.

Saúde e bem-estar: um mercado em crescimento

Além disso, as tendências de saúde e bem-estar estão cada vez mais influenciando as escolhas dos consumidores. Há uma demanda crescente por opções veganas e produtos voltados para restrições alimentares, como sorvetes sem leite/lactose e sem açúcar.

Exemplos incluem sorbets, feitos em máquinas específicas, e produtos à base de leite vegano, como o de aveia, além de opções ricas em proteína, como os sorvetes com whey em porções embaladas individualmente.

Inovação em produtos e serviços: a chave para o sucesso

Para se destacar da concorrência, a inovação e a diferenciação de produtos são essenciais. Inovações não se limitam apenas a novos sabores e ingredientes, mas também incluem serviços.

Exemplos de inovação incluem o conceito de take-away, onde o cliente pode levar sorvetes para casa em freezers e caixas, e o modelo de “preço de fábrica”, com mercadinhos de sorvete que oferecem produtos diretamente aos consumidores.

Diogo Reis, analista do Sebrae/MG, destaca que “a inovação em serviços é tão importante quanto a inovação em produtos” para atrair e fidelizar clientes.