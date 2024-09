Eleições 2024: Veja quando serão os debates e as sabatinas da reta final do primeiro turno em SP

Em ritmo de reta final para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, candidatos à Prefeitura de São Paulo devem se encontrar mais duas vezes em debates eleitorais antes do dia da votação, que ocorre no próximo domingo, 6.

Até o momento, estão confirmados os debates do jornal Folha de S. Paulo em parceria com o UOL, na segunda-feira, 30, às 10h, e da TV Globo, o último deste primeiro período das eleições, agendado para quinta-feira, dia 3 de outubro. Com os dois programas agendados, totalizam-se 11 debates ao logo do primeiro turno do pleito de 2024, superando a marca de dez debates nas eleições municipais de 2020.

A nona apresentação de propostas e discussões entre os candidatos da capital paulista ocorreu no sábado, 28, sob a organização da TV Record. O evento foi marcado pelo isolamento de Pablo Marçal (PRTB) e embates entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Debate da Record foi realizado no sábado, 28; TV Globo e Folha de S. Paulo, em parceria com UOL, realizam debates na última semana de campanha eleitoral do primeiro turno Foto: Lorenzo Angelo Passos Petillo/TV Record

Outros debates deste primeiro turno foram marcados por polêmicas e agressões, como a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Marçal, no encontro na TV Cultura, dia 15 de setembro, e o soco de um assessor de Marçal em um marqueteiro de Nunes no debate do Flow, no dia 23.

Debates

Folha de S. Paulo/UOL

O debate Folha de São Paulo/UOL será realizado nesta segunda-feira, 30, a partir das 10h, entre os quatro candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados numericamente no Datafolha: o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o influenciador Pablo Marçal (PRTB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), convidada na última semana após decisão da organização em ampliar o número de participantes.

Para os encontros transmitidos e realizados pela internet, os organizadores de debates têm liberdade para decidir quem convidam, pois não estão sujeitos às normas pré-estabelecidas pela Justiça Eleitoral, que determinam que emissoras de TV e rádio são obrigadas a convidar todos os candidatos de partidos que tenham no mínimo cinco representantes no Congresso.

De acordo com o último levamento do Datafolha, divulgado na quinta-feira, 26, Nunes aparece com 27% das intenções de voto, seguido por Boulos com 25% e Marçal com 21%. Tabata está em quarto lugar na pesquisa com 9%. As campanhas dos quatros candidatos confirmaram a presença dos postulantes ao cargo de prefeito no evento.

O debate organizado por Folha e UOL adotará um formato de banco de tempo, no qual cada candidato dispõe de 20 minutos totais para usar ao longo de quatro blocos. O programa terá segmentos de perguntas entre candidatos, que deverão ser feitas em até 20 segundos, e questionamentos de jornalistas dos veículos. No encerramento, cada convidado terá 1 minuto para considerações finais.

TV Globo

O debate da TV Globo entre candidatos à Prefeitura de São Paulo será transmitido na quinta-feira, dia 3, às 22h. Até o momento, a emissora não divulgou as regras para o encontro. A lista dos candidatos convidados também ainda não foi confirmada. Segundo a assessoria da candidata Marina Helena (Novo), a economista não foi convidada para o encontro. Ela já havia ficado de fora do primeiro programa realizado pela Band, que se baseou na legislação eleitoral. O partido Novo atingiu a quantidade de parlamentares necessária para cumprir o critério apenas após a data 20 de julho, limite estabelecido pela lei. Durantes as sabatinas realizadas pelo SP1, programa de jornalismo da TV Globo, Marina também não ficou entre os cinco postulantes convidados para entrevistas de 30 minutos. A emissora utilizou como parâmetro a marca de 5% ou mais na pesquisa de intenção de voto Datafolha, divulgada no dia 19 de setembro.

Entrevistas

Candidatos a prefeito

Parte dos candidatos participa nesta semana do podcast Inteligência Ltda. Datena concede entrevista na segunda-feira, 30, Boulos na terça-feira, 1º, e Marçal na sexta-feira, 4, sempre às 19h – no caso do ex-coach, a participação ocorre horas antes do debate da TV Globo. Tabata Amaral, Ricardo Nunes e Marina Helena participaram do podcast nas semanas anteriores.