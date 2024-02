João Doria dá dicas culturais: a saga do príncipe saudita e canção para um novo tempo

O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo João Doria é o personagem da semana na série do Estadão “Para Ver, Ouvir e Pensar”. Fora do epicentro do mundo da política desde que se afastou das eleições presidenciais de 2022, o empresário e político indica produções culturais que podem servir de opção para quem não quer passar o tempo todo pulando o Carnaval. Doria recomenda filme sobre a bomba nuclear e música de Ivan Lins.

O ex-governador de São Paulo João Doria dá dicas de livro, filme e música Foto: Werther Santana/Estadão

A seguir, as dicas de João Doria.

Um livro

A leitura indicada pelo ex-governador de São Paulo é uma obra “Blood and Oil” que conta a história da família real saudita. Dois jornalistas do Wall Street Journal revelam bastidores da trajetória do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.

Capa do livro indicado pelo ex-governador João Doria Foto: Reprodução

Um filme

O longa-metragem Oppenheimer que conta a história da fabricação da primeira bomba atômica é o filme sugerido por Doria. A produção indicada ao Oscar do diretor Christopher Nolan conta a história do físico J. Robert Oppenheimer que dirigiu o Laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos. O físico esteve no Brasil na década de 1950 e chegou a defender que o País também desenvolvesse uma bomba nuclear, projeto alimentado pelas Forças Armadas, mas abortado na década de 1980.

Uma música

Doria vai de Ivan Lins e escolhe sua canção “Novo tempo” como trilha para ouvir. A música foi lançada em 1980. A letra combina com quem quer mandar mensagem de que as coisas ainda podem mudar para melhor. Segue um trecho da composição:

“No novo tempo

Apesar dos castigos

Publicidade

Estamos crescidos

Estamos atentos

Estamos mais vivos

Pra nos socorrer

Pra nos socorrer”

Ficha técnica

Livro : “Blood and Oil” de Bradley Hope e Justin Scheck

Publicidade